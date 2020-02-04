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【赏樱名胜百选】长崎 大村公园

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大村公园是将曾经统治此地的大村氏居住的城堡玖岛城改建而成。这里种植有大约2000棵樱花树，以染井吉野为中心，加上被国家指定为天然记念物的大村樱，品种多达21个。夜间的照明也非常有人气。
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长崎县 大村公园

  • 樱花种类：染井吉野、大村樱等
  • 数量：大约2000棵
  • 历年赏花佳期：3月下旬-4月上旬
  • 开园时间：昼夜开放
  • 门票：免费
  • 地址：大村市玖岛1丁目43番地
  • 官网：大村市观光集会协会

大村樱是于1941年发现的八重樱的新品种。其花瓣多，少的也有60多瓣，多的可达200多。花期比染井吉野稍迟，赏花佳期在4月上旬到中旬前后。此外，从5月下旬到6月中旬吸引游人的30万株花菖蒲也十分著名。

16世纪玖岛城的城主大村纯忠作为大名首次接受基督教洗礼，作为天正遣欧少年使节被派遣到欧洲。虽然没有被包括在世界文化遗产“长崎和天草地区的潜伏基督徒关联遗产”当中，但公园周围保留有许多基督徒相关的遗址。

赏花路上的观光景点

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标题图片：大村市观光集会协会提供

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