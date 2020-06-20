从参观金枪鱼竞拍交易，到专业吃货也欢喜的绝佳美食！带你深度体验“丰洲市场”

Guideto Japan

时间飞逝，新的日本厨房“丰洲市场”开业已经一年有余！读了这篇报道，还没有去过的人估计也立刻想动身前往了？！

在此次的TV TOKYO PLUS的丰洲市场专文里，我们采访了筑地、丰洲市场迷TSUKIJIRO，听他介绍从初访者到会玩会逛的老手都能快乐体验的精彩看点。



图像提供：鱼河岸胡同宣传企划室（丰洲市场商业合作社）

设有餐饮、售货店的建筑是“蔬果楼”（5街区）、“水产中间批发卖场楼”（6街区）、“管理设施楼”（7街区）等三处。另外，售卖蔬菜水果的“蔬果楼”、售卖水产品的“水产批发卖场楼”（7街区）里都有市场参观线路。这个地图在百合海鸥（YURIKAMOME）“市场前站”等地方都可以拿到，先去领一张吧。

※周六日、节假日、休市日休息。点击这里可以查到中文介绍！

先去看“金枪鱼拍卖”吧！

既然来丰洲市场，还是要看看“金枪鱼拍卖”的场面！拍卖时间是早上5点30分到6点30分，所以早早起来乘坐头班车赶到市场。虽然谁都可以从“水产批发卖场楼”2层的参观者通道看现场，不过还是推荐可以到近前观看的“参观甲板”（事先申请、抽签决定）。这里可以体味到仿佛自己也参加竞拍的现场感！

※“参观甲板”的具体申请方式请点击查看这里

【编辑部报道】

“大约200条活鱼，1000条冷冻的金枪鱼齐刷刷地排列在眼前，那种景象真是十分壮观！铛铛的钟声宣告拍卖交易的开始。事先仔细鉴定过货品的中间批发商们在竞拍开始的同时打出各种'手势'来报出希望的价格，报出最高价的人最终拍下。一条条金枪鱼以数十万到数百万日元的价格在仅仅5秒左右的时间内接连不断地被拍卖，这种速度感真是让人兴奋啊！”

喝杯茶吃点甜食，休息一下

看了大清早的金枪鱼拍卖之后，可以吃点儿茶点稍微休息一下。从明治31年(1898年)日本桥鱼市的时候就存在的鱼河岸名小吃“茂助团子”，是使用特等越光细米粉制作的类似年糕的黏糯团子。共有三种口味，具有上乘甜味的豆馅（豆沙馅儿、豆粒馅儿）团子，以及清爽的酱油烤团子。另外，每月应季推出的“上生菓子”（高级日本点心—译注）、草饼（草味年糕—译注）、红小豆糯米饭等也相当受欢迎。在店里还可以亲自体验“冲泡抹茶”，之后搭配甜点一起享用。



照片左：“茂助豆沙水果凉粉”（621日元/含税） 照片右上：“鸡蛋杂煮”（650日元/含税）

【编辑部报道】

“这款豆沙水果凉粉的素材(除橘子之外)都是自家店制作的。由考究的三种石花菜调配而成的寒天（又名琼脂—译注）的味道和Q弹口感都是第一次体验！以前对寒天的认识只局限于'透明的滑溜溜的东西'，真是对不起了。寒天就是绝对的主角！豆馅儿和蜂蜜的甜味，配上糖汁泡制的杏子的酸味，真是绝妙无比。

不只甜品，还有饭团和茶泡饭等简单快餐，也是颇有人气。 “鸡蛋杂煮”上盖满一层暄软的鸡蛋，它的汤汁是由鲣鱼、海带、飞鱼干熬制的，吃上热乎乎的一碗，早起的身体顿感温暖，疲劳也一扫而去。“

这里还准备有应季菜单。夏季是刨冰，到了秋天，则有白薯、栗子、南瓜和柿子。满载了秋天气息的“奢侈秋季冷冻果”（980日元/含税）登场。另外，也可以享用“抹茶拿铁”“栗子小豆粥”等秋冬菜谱。在礼物选择上，馅料和外皮都使用了足料栗子的“栗子铜锣烧”、能够充分享受南瓜美味的“本南瓜馒头”等都是值得推荐的秋季礼物。

茂助团子

管理设施楼3层（从观看金枪鱼拍卖的“水产批发卖场楼”通过步行甲板直接相连）

营业时间：早5点～下午3点

※周日、节假日、休市日休息

“市场饭”！ 饮啖兼人者的首选

“市场饭”，是在市场工作的人们赖以维持体力的餐食，如果你也想尝试一下，那就去“猪排小田保”。这家餐馆原本经营猪排，但也制作竹莢鱼、虾、蟹、贝类、牡蛎、河豚、海鳗等水产的油炸食品，而且店主会用当天从市场买来的鱼烹制炖菜和刺身等，份饭每天不重样。另外还有很多小菜，如“小沙丁鱼萝卜泥”“大块金枪鱼”“剁竹莢鱼”等，市场工作人员在早上的工作结束后小酌一杯时，它们都是大受欢迎的下酒菜。这么多美味，到底吃什么好还真让人难以决定呢！



炸牡蛎＆奶油牡蛎、加上米饭和酱汤的“牡蛎份饭”（1950日元/含税）

【编辑部报道】

“秋天是吃牡蛎的季节！这套份饭既有炸牡蛎又有奶油牡蛎，不用纠结选哪个,两者都可以享用到，是个奢侈的选择。牡蛎产于岩手县广田湾，体大而肥厚的牡蛎。新鲜的牡蛎奶油煎烤出来特别美味；而炸牡蛎则外面松脆，里边多汁。先原味吃一个，第二个可以挤上柠檬汁吃，第三个撒上调味酱吃，尽享三种不同口味，一定会让你心满意足。店主人说，'年初前后是牡蛎个头最大而且味道最浓厚的时节'，所以那时候一定再来！”

总之菜单非常丰富。份饭每天变样，要看入口的牌子，常备菜的菜单要看柜台上的黑板，当天的推荐菜要看白板！蟹肉多多的“炸奶油蟹肉饼”（照片右上）也颇受欢迎。

猪排 小田保

水产中间批发卖场楼3层

营业时间：早5点30分～下午3点左右（最后点餐时间:下午2点）

※周日、节假日、市场休息日休息

还有很多其他值得关注的市场饭。以美味叉烧蛋出名的“猪排八千代”（管理设施楼3层），这家的“炸竹莢鱼”，用的油是由猪油、牛油、玉米油调和而成，味浓量大，十足的市场口味！TSUKIJIRO在某个节目上介绍之后，据说著名艺人“贵妇松子”也大为赞赏。既现代又带有怀旧气息的西餐厅“禄明轩”（水产中间批发卖场楼3层），提供的火腿蛋，装满整个盘子，而炸虾，又宛如巨塔耸立在盘子上，TSUKIJIRO评价说“这是一家能让你圆了儿时梦的餐馆”，性价比之高也让人倍感贴心。另外，如果是冬季，专做鸡肉批发的直营餐饮店“鸟藤”（水产中间批发卖场楼3层）提供的“鸡肉汆锅份饭”值得推荐。从早上开始连续炖煮8个小时的鸡汤堪称绝品！

市场的拉面！

如果想尽快填饱肚子，可以选择中餐食堂“YAJIMA”的拉面！种类丰富的拉面、炒饭、套餐、盖饭、烧麦等，菜单约有数十种选择。如果是秋季，“牡蛎拉面”最有人气，有时甚至在打烊之前拉面就断供了。遇到这种情况，你可以跟老板娘商量，或要份“牡蛎馄饨”，或来碗“牡蛎汤”等。



“韭菜鸡蛋面”（1000日元/含税）

【编辑部报道】

“人气满满的'韭菜鸡蛋面'，面如其名，就是加了韭菜鸡蛋的拉面。还有新鲜的大虾、墨鱼、木耳、洋葱，食材丰富。

肉质丰厚，个头大的广岛产'地御前牡蛎'拉面，牡蛎量足，满满的大海气息，美味无比。味道浓郁的牡蛎汤，让你禁不住一饮而尽！“



照片左上：“牡蛎拉面”（1300日元/含税） 照片左下：“烧卖”（4个720日元、2个360日元/含税） 还有沾着中浓调味汁吃的洋葱肉馅儿大烧卖，也很有名

YAJIMA

管理设施楼3层

营业时间：早5点～下午1点30分左右

※周日、节假日、休市日休息

最新信息请查看Twitter：＠toyosu_yajima

另外，大正元年（1912年）创业的老字号印度咖喱店“中荣”（水产中间批发卖场楼3层）的 “海鲜咖喱”，里面是十足的海鲜食材；市场唯一的意大利料理店“TOMINA”（管理设施楼3层），提供超级新鲜的海鲜意大利面和匹萨。拉面、咖喱、意大利面，在这里你能享用到市场里独特的美味。丰洲市场内所有39家餐饮店的店铺信息请参考这个网站！

我们介绍了只有在这里才能吃到的丰洲市场美食。不过，既然来到丰洲市场，还是想吃“江户前寿司”？好的明白了！敬请期待下篇寿司店和礼物店的信息。

协助采访：TSUKIJIRO。 每周要去3、4天，特别喜爱筑地、丰洲市场，也在美食博客“春天在筑地吃早饭”发布信息。在“松子所不知道的世界”节目（TBS电视台）中，以筑地、丰洲市场迷登场，受到广泛关注。

※此报道中的店铺信息为截至2019年9月25日的信息。最新情况请在出行前确认。

（TV TOKYO PLUS 2019年10月25日刊载。原报道请点击日文原文）

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