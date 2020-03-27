在丰洲市场吃“地道”江户前寿司！告诉你不用排队等候的秘诀

Guideto Japan

迎来开业一周年的“丰洲市场”，有一些无论新手还是行家都值得一去的地方，在下篇中，我们为读者介绍可以品尝正宗江户前寿司的寿司店，以及市场独有的、价廉物美的售货店。

这是江户式“技艺”！尽情享用老字号的寿司

要想吃到正宗的江户前寿司(使用东京湾的鱼贝类制作的握寿司——译注)，就应该去江户末期开业、拥有180年历史的老字号“鮨文”。寿司材料自不必说，煎鸡蛋卷也是自家制作的，为了适合寿司口味，连酱油也是自己重新调制，因为市场上卖的酱油味道太浓了。这家店的江户前寿司，遵循自古传承的“古法技艺”，做得一丝不苟。

应时食材的握寿司10个、自家制作煎鸡蛋卷1个、寿司卷3个、汤1小碗的“任意组合套餐”（4100日元，不含税）这样的价格，这么多量的寿司，也只有来市场才能吃到了！除此之外，菜单上还有特等寿司（3200日元，/不含税）、随意组合（一人8个起，时价）等选择。另外，寿司的追加也可以从一个起。

这天的应时握寿司食材是金枪鱼大腹、鰤鱼、金枪鱼中腹、赤身、对虾、平贝、小鮗鱼、赤贝、海胆、星鳗。细卷是铁火卷（金枪鱼紫菜寿司卷）。

【编辑部报道】

“金枪鱼有大腹、中腹、赤身三种，大大的对虾、肥美的鰤鱼等人气材料琳琅满目。小小的饭团上覆盖着大块的生鱼片，海胆更是堆得几乎要掉下来，真是一道奢侈豪华的寿司套餐。小鮗鱼可以说是江户前寿司的代名词，素材的味道原样呈现，非常新鲜。星鳗寿司使用的调味汁是从创店之初一直传下来的“老汤”，汁液均匀地浇在软软的鱼肉上，味道柔和。平时不太熟悉的平贝，个头比扇贝大，贝肉紧致，非常美味。

另外，酱油的口味是由上代老板娘定下的，口感醇和，不仅不影响反而更突出了各种生鱼材料的本来味道。在这里我才明白吃寿司时的酱油的重要性。”



照片左下，从左至右，捏制握寿司的男主人，“钦定”米饭、生鱼材料、酱油等一切口味的上代老板娘，继承老字号传统的第5代年轻老板娘。大家齐心合力坚守着老字号的味道。

鮨文

“水产中间批发卖场楼”3层还有其他寿司店，加上“鮨文”共有8家店，离附近百合海鸥线市场前站最近的“蔬果楼”1层有“大和寿司”、“管理设施楼”3层有“龙寿司”等6家店，连成一排。

无论哪个店都排大队，真够呛……这么想的读者也不用急，偷偷告诉您一个秘诀！由于每天从上午10点半左右开始观光客会渐渐增多，所以要早点去。另外，虽然休市日通常是在周三，但由于节日的关系也有可能变成其他时间，所以可以趁周三开市，观光客比平时稀少的时候去！

※开市日期可以在这里查看！

在行家专用店购物！

想购物，可以去“水产中间批发卖场楼”4层的售货区域“鱼河岸胡同”。

▼要买丰洲特产纪念品就在这里！原创商品也很丰富

创业于明治43年（1910年）的长靴专卖店“伊藤鳞”，从市场专业工作人员专用商品到适合做礼物的丰洲市场原创商品，琳琅满目，应有尽有。

T恤是非常受欢迎的纪念品。据说这种T恤最初是应在鱼河岸工作的人们的要求制作的，上面印着“日本人应该吃烤鱼配米饭吧？！”“鱼儿肥美”等宣传应季鱼类的语句。不愧是职业专用的T恤，面料结实这点很贴心。与江东区观光卡通形象小鸭子KOTOMI合作的商品，还有鱼图案的袜子，都可以作为来丰洲市场的纪念。

店主伊藤女士穿着的长靴是“鳞形白底大长靴”，结实轻巧又不易疲劳，受到从市场专业工作人员到钓鱼迷等户外运动爱好者的高度评价。在采访中也碰到来店里买新靴子的老顾客，他们都对此赞不绝口，“穿了这款长靴，别的靴子就没法穿了”。这里也备有雨天上街时可以穿的长靴，色彩鲜艳而漂亮。

伊藤鳞

▼市场工作人员也爱吃的份量充足的便当!

用在市场买的海鲜制作便当、烤鱼、熟菜的店“跳鲷”。招牌菜是用肥美的银鲳鱼照烧做成的“银鲳鱼便当”、塞满大块鲑鱼腹肉的“鲑鱼腹便当”，此外，市场工作人员也喜欢的价廉量足的一天一换便当也相当受欢迎。烤鱼、以及乌贼鱼、鳗鱼的烤串也非常适合当下酒菜。

这是很有人气的“蛤仔饭”（700日元/含税）。蛤仔的量真是不含糊啊！

跳鲷

职人专用的厨房用纸和包装用纸、文具等专卖店kamimura。在市场工作的人们必需的“市场筐”被改造成了平时生活中也能使用的“原创市场筐”，非常可爱。如果买礼物，我推荐造型逼真的“寿司糖”，据说糖上面贴的紫菜是真家伙。

大山商店在是一个非常好玩儿的店。比如照片左上的器皿，看着像陶器，其实是塑料制作的。店主说，这里原本是食品包装用品的专卖店，但在同时经营餐饮店装饰品等的过程中，不知不觉“就变成现在这样了”。去淘淘平时看不到的珍品吧！

另外，日式煎鸡蛋卷店“丸武”，是以“ANI伊藤”这个昵称闻名的TERI伊藤的哥哥经营的，售卖蔬菜水果、木鱼干及海带等干货、味噌、腌菜、奶酪、茶等食品的商店，以及售卖菜刀、食品容器、包装材料等职人专用品的专卖店鳞次栉比。营业时间等店铺信息可以参看这里！

其实我们只介绍了“丰洲市场”的一小部分，从这里你可以开启深度玩转方式。筑地、丰洲市场迷TSUKIJIRO是这样建议的，“最初我也是靠导游册和网上的信息来逛的，不过去了几次之后，从店里的人和常去的客人那里就会抓到一些口碑好的店铺信息，这样一来自己能逛的范围就大大扩展了”。大家也可以用自己的方式去发现丰洲市场的魅力！

协助采访：TSUKIJIRO 每周要去3、4天，特别喜爱筑地、丰洲市场，也在美食博客“春天在筑地吃早饭”发布信息。在“松子所不知道的世界”节目（TBS电视台）中也作为筑地、丰洲市场迷登场，受到广泛关注。

※此报道中的店铺信息截至2019年9月26日。请在出行之前确认最新信息。

（TV TOKYO PLUS 2019年10月26日登载。原报道请看这里）

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