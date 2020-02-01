高档甜品店的3款“萌断面”水果三明治

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秋季是外出游玩的季节，“便当”里面最常见的除了饭团，就是三明治了。最近，带有主题标签“#”的三明治“#萌断面”（被色彩丰富的断面萌翻）开始出现在社交网站上，其中最受欢迎的口味之一便是水果三明治。作为甜品，也是拥趸众多的一款经典美味。

这一期我们来到创立于1952年的老字号甜品店，位于日本桥茅场町的“Imano Fruits Factory”，为大家介绍几款人气爆棚的水果三明治。看到其中有几款十分中意的款式，我自己都萌生了回家动手尝试一番的想法。

水果三明治美味的秘诀在于奶油的甜度

“Imano Fruits Factory”是一家人气甜品店，在百货店的地下楼层（日本大型百货店一般都把生鲜食品卖场设在地下楼层—译注）定期设立专柜，里面的水果三明治琳琅满目，色彩丰富的断面非常漂亮，令人不禁怦然心动。

一般的甜品店为了降低成本，会采购价格低廉的水果用于制作水果三明治，而“Imano Fruits Factory”使用的原料是市面上销售的高档水果，夏季用芒果和蜜瓜，秋季用 “长野紫峰（Nagano Purple）”葡萄和无花果，让大家可以尽情品尝应季水果的美味。

经典款“什锦三明治”以应季水果为原料，不同季节选用不同的水果。普通的水果三明治使用3-4种水果原料，有的还在里面抹上果酱。“Imano Fruits Factory”的法人代表今野州彦介绍说，他们的水果三明治使用了6-7种大块水果。

“把水果切成小块或薄片，就品尝不到水果的美味了。我们店里的三明治，里面夹的每一种水果都是切成大块的，可以细细品味不同水果带来的口感。结果，呈现出的断面也给人一种美感，这倒是一个意外之喜。”

这一天的“什锦三明治”使用的原料是草莓、猕猴桃、菠萝、葡萄柚、橙子和香蕉。大块果实甜美鲜爽，香浓的果汁溢满口腔。价格为时价，有时也会低于500日元。与购买单个水果相比，价格还是相当公道合理的。秋天可以品尝到柿子和西洋梨，进入冬季后，还可以品尝丑柑等柑橘类水果。

11月份热卖的是以高级葡萄品种“阳光玫瑰”（Shine Muscat）为原料的水果三明治，选用的是外观精美的大颗粒果实。视不同时期，也会选用冈山县出产的顶级葡萄品种“晴王”，一串葡萄的市价就在7000日元以上。因为水果的价格是波动的，所以三明治的定价也是时价（540日元～）。

咬上一口，“阳光玫瑰”的一股浓郁香甜在口腔内弥散开来，令人不禁为之一惊。跟面包片在口感上的搭配也是恰到好处。

从11月下旬开始，每年冬季最受欢迎的是以顶级草莓品种“AMAOU”为原料的水果三明治。这家甜品店凭借老字号独到的鉴赏力，从市场上特意采购来颗粒圆润饱满的优质草莓。这款三明治也是以时价出售，起价为540日元。

“可以说，我们销售的所有水果三明治都有一个共通点，就是选用的原料全是上市水果中最高档的品种。而且我们还注意控制奶油的甜度，尽力让顾客品尝到原汁原味的浓郁果香。”（今野州彦）

回家自制“萌断面”水果三明治

在“Imano Fruits Factory”，我彻底迷上了水果三明治，很想在自家动手尝试制作断面超萌的水果三明治。

三明治里面可以只夹一种水果，但是要制作什锦三明治，就要尽量选择种类丰富的水果。比如选择红葡萄柚、猕猴桃和黄桃等水果，红黄绿几种颜色搭配起来，就可以制成色彩丰富、外观可爱的三明治。

这次尝试制作的是什锦三明治。我选择的是水果三明治的首选原料香蕉，以及用于调色的黄桃。与带皮的白桃相比，罐头黄桃的颜色更鲜艳，价格也更实惠。为了搭配绿色，我还准备了应季水果“阳光玫瑰”。如果不在意品牌的话，在超市可以买到便宜的品种。

考虑到与里面水果的搭配，我选择的是切成8片的主食面包。有人喜欢保留面包片边缘脆皮，那就不妨去皮和留皮两种各做一些，对比品尝哪种口感更好。

先将鲜奶油打发至八分，涂抹到面包上。我根据“Imano Fruits Factory”介绍的做法，比食谱上的白糖用量略少

接下来把水果摆放在鲜奶油上。希望从面包片的中间切开后能看到“阳光玫瑰”，所以选择大小一致的葡萄放在中间。两侧以香蕉固定，使葡萄的位置不会移动。

主食面包中夹入水果后，用保鲜膜包裹起来放进冰箱里，冷藏1小时左右。这个步骤的关键是，保鲜膜要裹紧，又不要让面包片断裂变形，这样就可以让里面的水果和面包合为一体了。

然后就可以用厨刀切开了。如果水果放得比较多，可以带着保鲜膜一起切，这样就会呈现出非常漂亮的断面。

视频请看 Youtube

水果部分的断面切得很漂亮，奶油部分有些粘连，效果稍差一些，原因应该是在冰箱里冷藏得不够充分。

那么，在冰箱多放置1小时后再切，效果会怎么样呢？

这次生奶油和阳光玫瑰都切出了非常漂亮的断面。让鲜奶油充分凝固，切出的断面才会完整，因此要放入冰箱充分冷藏后再切。这大概是制作“萌断面”水果三明治的关键之所在吧。

秋去冬来，草莓开始上市，大家可以尝试制作一下草莓三明治。做法简单，深受孩子们的喜爱，也很适合家庭聚会。

Imano Fruits Factory

※这是2019年11月的信息。前往购买之前，请先核实最新信息。

（日文原文刊载于“Tv Tokyo Plus”，见2019年11月2日报道。原文请点击此处）

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