勇闯禁区！扣人心弦的“濑户大桥空中之旅”

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濑户大桥是连接香川县和冈山县的一座桥梁，其长度和规模在世界上屈指可数。参加“濑户大桥空中之旅”游览项目，你可以穿过平时禁止入内的通道，登上海拔175米高的塔顶（游览费为成人2800日元，含税）。

此前每次发布项目开放信息，预约订单都会蜂拥而至，抽选倍率甚至高达27倍。鉴于人气如此火爆，管理方在去年秋季大幅增加了参与名额，现在很多人都可以享受这个项目的乐趣。我们这就前去体验一番吧！

濑户大桥主题冒险！开启90分钟的探险之旅

▲穿行路线如图所示。首先进入外形敦实的混凝土结构桥台（锚碇，用以锚固悬索的结构）内部，乘坐电梯上行，然后走过与地面平行的“管理专用路”，最后再乘坐电梯登上175米高的塔顶

现场集合完毕后，工作人员为大家发放安全帽。戴上工作手套，穿上嵌有反光板的安全背心，再给手机和眼镜等容易掉落的东西绑上带子，这就完成了准备工作。好啦，走向桥边，开启我们的行程吧。

▲ 桥梁之大超乎想象，震撼人心。眺望如此庞大的建筑，顿觉心头的烦恼烟消云散！

▲打开厚重的大门，进入桥台的内部。终于要开始了！

啊……晕！秘密通道惊险刺激

▲内部光线较暗，像一个混凝土四面环绕的巨型箱子

稍微发出一点声音，就会产生嗡嗡响的回音。这个空间大小感觉能放得下福音战士零号机。正在浮想联翩之时，忽然开始响起轰隆隆的回声，顶棚方向传来震耳欲聋的巨大声响！

怎、怎么了？团员们惊慌之余，将身体缩作一团，这天的引导员立刻安抚大家说：“不用担心，只是有电车正好通过上方的轨道。”他就是本州四国联络高速公路坂出管理中心的副所长川西芳则。刚才那一阵巨响震得大家五脏六腑仿佛都在晃动。

▲内部摆放着展板和模型，向团员们介绍濑户大桥的相关信息

▲按钮和电话很重视实用性，随处可见的文字采用的都是充满怀旧感的昭和字体

▲电梯是专门为工作人员设计的，没有考虑供游客乘坐，哐啷哐啷晃得有些吓人。不过，这只是惊险旅程的开端！

▲桥梁内部的缆线和铁板裸露在外，让人想起大友克洋的动画电影《阿基拉》

▲从电梯出来，眼前豁然开朗！接下来要穿过漫长的管理专用路

哇，惊心动魄！在脚下景色若隐若现的“管理专用路”上行走

▲走在通道上，正下方地面的景象一览无余！胆战心惊……

▲不敢往下看……转脸往侧面眺望，景色美极了

▲开始足下生风的空中漫步。啊，女士如果穿裙子，会被吹成玛丽莲・梦露的经典造型，一定要穿长裤和运动鞋避免走光

▲再次传来轰隆声。站稳后才看清，JR濑户大桥线的电车呼啸而来。在锚碇内部听到的巨响原来是你发出的！

回想起来，工程建设耗时约10年的濑户大桥是在1988年4月开通的。此前一个月，连接北海道和青森的青函隧道正式通车，濑户大桥开通后，北海道到本州，再到四国、九州的铁路就连成了一线。

▲铁轨两边都留有很大的空间。为了给新干线通行预留空间，大桥设计为可铺设双向双轨共四条轨道的结构

探险队继续向上前进，前进！

▲从管理专用路登上台阶，就来到了桥梁之上。可以听到汽车行驶的声音

▲卡车和小轿车嗖嗖飞驰而过。濑户大桥是世界上最长的公路铁路两用桥，已获得吉尼斯世界纪录认证

▲像钻入潜水艇一样穿过铁门，进入北备赞濑户大桥塔内部

▲乘坐狭小的电梯，升向海上175米高的塔顶

▲下了电梯，闯进写着“禁止入内”字样的闸门。此时的最大快感来自于“做了不能做的事情”

▲需要用这么多螺栓来固定？

呃，叹为观止！站在塔顶为日本的技术实力所折服

距离175高的塔顶还有一步之遥。登上最后一级台阶，从阳光照进来的出口探出头……

▲震撼！！！盐饱诸岛、四国和本州的360度立体全景呈现在眼前！

啊！壮观，太壮观了！这是面向冈山县一侧的风景。从塔顶望去，眼前的景色让人觉得很不真实，就像是在看一张经过特效处理的风景照！嗯？原本以为大桥是笔直的，定睛朝远方望去，竟然呈弧形。

这是因为濑户大桥其实是由六座桥组成的。那座弧形的桥梁并非吊桥，而是一座可以自如弯曲的桁架桥。濑户大桥充分运用了吊桥和桁架桥等各种桥梁结构的优势，串联起了多个岛屿。

▲朝另一侧望去，大桥笔直向前延伸！感觉仿佛置身于美国。暮霭笼罩的对面是香川县番州工业区

上图中我们看到的是北备赞濑户大桥和南备赞濑户大桥。顺便问一下，大家觉得如果将这两座桥使用的钢缆首尾相接总共有多长？答案是可以绕地球约五周半！而且，据说那些呈弧形伸展的巨型钢缆，每一根都支撑着4万吨的重量。

4万吨是一个什么概念呢？搜索一下即可得知，相当于太空一年落到地球上的尘埃的总重量。因为太过宏大，反倒让人难以产生直观感受。据说东京塔大约是4000吨，比喻成10座东京塔或许是最容易理解的。

顺便再介绍一个冷知识。濑户大桥所有的桥桁、主塔、钢缆都会定期涂刷特殊涂料，以防止铁件生锈。总面积达180万平方米，比三个东京迪士尼乐园还要大。光是想一想，都会觉得一阵眩晕。

濑户大桥声名远扬，被誉为日本技术实力的结晶。比如，为了防止海水侵蚀，将桥墩的基部设计成巨型电极。如此一来，就可以电解海水，利用类似贝壳的成分在表面形成一层膜。大桥的维护也是与腐蚀的对抗，为了防止钢丝腐蚀，专门做了巧妙设计，让干燥的空气流经钢缆内部。

这座大桥到底还能使用多少年呢？

川西介绍说：“我们认为可以使用两百年以上。为此，我们一直在精心维护保养。同时，为了防范据说一定会发生的南海海沟大地震，目前正在加快推进抗震加固工程建设。”

两、两百年……！希望濑户大桥能够屹立如此之久！愿我们把濑户大桥完好无损地留给两百年后的人们！

▲依依不舍地踏上归途。团员们慢慢走下陡峭的台阶

▲返回途中，在管理专用路上按下快门。油轮在广阔的海面上悠然前行

▲啊，刚开始觉得有点吓人，不过很开心！整个行程惊险刺激

下一次“濑户大桥空中之旅”的报名通知预计将在年后发布（成人2800日元，初中生1400日元。周五、六、日及节日成团）。感兴趣者敬请进入文末官网查询信息。



【采访支持】

本州四国联络高速公路株式会社

坂出管理中心

地址：香川县坂出市川津町下川津4388-1

电话号码： 0877-45-5511（总机）

（“东京电视台PLUS”2019年12月17日刊载。原文报道点击此处）

https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/

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