北海道铁路遗产，Tausyubetsu梦幻桥的四季

北海道铁路遗产，Tausyubetsu梦幻桥的四季自然与环境 文化 生活与旅游 艺术 设计
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在北海道大雪山国立公园的糠平湖中，矗立着一座摇摇欲坠的水泥拱桥。它就是近年来作为秘境观光胜地而声名鹊起的Tausyubetsu桥。昔日火车曾经呼啸驶过的铁路桥，如今被人们称为“梦幻桥”。
1937年，纵贯北海道十胜地区的原国铁士幌线为了延长到十胜三股，在跨越音更川的支流Tausyubetsu川上修建了这座桥。但1955年这里因为用于水力发电的人工湖糠平湖的建设，桥梁一带沉入了湖底。士幌线的这段区间路线由此被废除，Tausyubetsu桥也随之完成了历史使命。当时的日本刚步入高度经济发展时期。或许也由于这些历史原因，没了用处的桥就被遗忘在了这片人迹罕至的地方，直到现在。
万般风情的梦幻桥
出于对北海道的热爱，我从埼玉县移居至此，拍摄这座桥是从2005年开始的。我在糠平湖附近的温泉小镇的旅馆里打工吃住，开始习惯性地去探访附近的Tausyubetsu桥。当时那里少有访客，可谓是人迹罕至，而且相关人士都估计这座桥很快就会坍塌。
慢慢老朽、逐渐变形的梦幻桥。我开始想，既然常去，不如帮它留下些什么，于是便记录起了它那随四季和时辰而不断变换的身影。在春夏秋冬四季分明的北海道，伫立于东大雪山脉壮丽的自然景观下的废墟，本身就是一个独具特色的拍摄对象。而且，随着糠平湖的水位变化，每天它都呈现出不同的光景。
坍塌之时逼近
糠平湖为满足冬季电力需求的增大而蓄水，水位在秋末时节达到最高水平。到了冬季，发电量增加，水位逐渐降低，并在初春降至最低点。一年的水位差有大约30米。就这样，Tausyubetsu桥每年随着水位的高低，时隐时现。虽然每年多少有所不同，但到了晚秋便完全沉入水中，然后在结了冰的水下迎来寒冬。到了1月，它又从冰层之下展露身姿。因为它总有一段时间完全隐匿了踪影，所以便有了 “梦幻桥”之名。
全长130m，高11m。这种规模的水泥建筑物每年或沉入水底，或浮出水面后经受风吹雨打暴晒，为其带来不可估量的损伤。而且，它位于北海道的内陆地区，冬季最低气温低于零下25度。渗入水泥内部的水结冰膨胀，覆盖在水面上的厚厚冰层不断侵蚀桥体表面。在如此严酷的环境下，这座废弃的铁路桥经历了半个多世纪的风霜，如今依然伫立在北海道的大地。
变成废桥后，光阴飞逝六十余年。人们早就在说“快（塌）了”，确实，大限将至。
拍摄/撰文：岩崎量示
标题图片：3月的Tausyubetsu梦幻桥全景。整个冬天都没在水底的桥体逐渐浮出冰面
*Tausyubetsu桥（Tausyubetsu Bridge）旅游
“NPO法人 东大雪自然导游中心”有预约制的收费旅游项目。预约状况可在该中心官网确认。附近是野生棕熊的栖息地，初访者建议跟团。
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