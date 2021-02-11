北海道铁路遗产，Tausyubetsu梦幻桥的四季

在北海道东大雪山系的群山环绕之处，有一座人称“梦幻桥”的Tausyubetsu桥遗世独立。它最早是原国铁士幌线的铁道桥，建于1937年，一直服役到1955年，之后因为水力发电的需要，建设了蓄水人工湖糠平湖，这座铁路桥便沉入了湖底。本文将带你领略这处被遗忘了六十多载的废墟与壮丽的大自然展现出的四季风情。

在北海道大雪山国立公园的糠平湖中，矗立着一座摇摇欲坠的水泥拱桥。它就是近年来作为秘境观光胜地而声名鹊起的Tausyubetsu桥。昔日火车曾经呼啸驶过的铁路桥，如今被人们称为“梦幻桥”。

1937年，纵贯北海道十胜地区的原国铁士幌线为了延长到十胜三股，在跨越音更川的支流Tausyubetsu川上修建了这座桥。但1955年这里因为用于水力发电的人工湖糠平湖的建设，桥梁一带沉入了湖底。士幌线的这段区间路线由此被废除，Tausyubetsu桥也随之完成了历史使命。当时的日本刚步入高度经济发展时期。或许也由于这些历史原因，没了用处的桥就被遗忘在了这片人迹罕至的地方，直到现在。

万般风情的梦幻桥

出于对北海道的热爱，我从埼玉县移居至此，拍摄这座桥是从2005年开始的。我在糠平湖附近的温泉小镇的旅馆里打工吃住，开始习惯性地去探访附近的Tausyubetsu桥。当时那里少有访客，可谓是人迹罕至，而且相关人士都估计这座桥很快就会坍塌。

慢慢老朽、逐渐变形的梦幻桥。我开始想，既然常去，不如帮它留下些什么，于是便记录起了它那随四季和时辰而不断变换的身影。在春夏秋冬四季分明的北海道，伫立于东大雪山脉壮丽的自然景观下的废墟，本身就是一个独具特色的拍摄对象。而且，随着糠平湖的水位变化，每天它都呈现出不同的光景。

坍塌之时逼近

糠平湖为满足冬季电力需求的增大而蓄水，水位在秋末时节达到最高水平。到了冬季，发电量增加，水位逐渐降低，并在初春降至最低点。一年的水位差有大约30米。就这样，Tausyubetsu桥每年随着水位的高低，时隐时现。虽然每年多少有所不同，但到了晚秋便完全沉入水中，然后在结了冰的水下迎来寒冬。到了1月，它又从冰层之下展露身姿。因为它总有一段时间完全隐匿了踪影，所以便有了 “梦幻桥”之名。

全长130m，高11m。这种规模的水泥建筑物每年或沉入水底，或浮出水面后经受风吹雨打暴晒，为其带来不可估量的损伤。而且，它位于北海道的内陆地区，冬季最低气温低于零下25度。渗入水泥内部的水结冰膨胀，覆盖在水面上的厚厚冰层不断侵蚀桥体表面。在如此严酷的环境下，这座废弃的铁路桥经历了半个多世纪的风霜，如今依然伫立在北海道的大地。

变成废桥后，光阴飞逝六十余年。人们早就在说“快（塌）了”，确实，大限将至。



进入1月，环绕于东大雪山脉中的人工湖水位下降，破冰而出的桥梁身影展现在眼前



零下25度的极寒地带，冰层也相当地厚。2月



结了冰的糠平湖，右侧有音更川汇入其中。3月



冰层逐渐消融的3月，糠平湖上禁止进入，基本成为无人地带



4月末依然能看到残雪



5月是新绿时节。融化的冰雪注入糠平湖，水面渐渐逼近桥面



桥体垮塌落下的碎石堆积在桥墩周围。6月



昔日这座桥上曾奔驰着列车。6月



无风的清晨，水面倒映着拱桥的美景，因而也被称为“眼镜桥”。7月



北海道通透的夏日晴空下，桥与周围的自然景观融为一体。7月



8月过半后，北海道的空气开始带上一丝凉意



进入9月，湖底依然干涸的年份极其罕见。2020年的风景



10月，为了应对冬季的发电需求，人工湖开始增加储水，桥的7成没入水中



深秋时节，桥梁几乎全部沉入水下。10月



12月，被薄冰覆盖的桥梁随着水位的下降慢慢露出身姿



犹如冲破日益增厚的冰层一般崭露出身影。12月

拍摄/撰文：岩崎量示

标题图片：3月的Tausyubetsu梦幻桥全景。整个冬天都没在水底的桥体逐渐浮出冰面

谷歌地图

*Tausyubetsu桥（Tausyubetsu Bridge）旅游

“NPO法人 东大雪自然导游中心”有预约制的收费旅游项目。预约状况可在该中心官网确认。附近是野生棕熊的栖息地，初访者建议跟团。

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