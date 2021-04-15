【Photos】颠覆性的影集《JAPAN》，德国摄影师镜头下的日本百态

大型影集《Japan》于2020年10月出版。在日本生活了四十多年的德国摄影师汉斯・索泰（Hans Sautter），以其敏锐的洞察力捕捉到日本社会的千姿百态，并凝缩在了一幅幅图片中。

2015年，一位德国编辑给了我一个策划案，建议出版一本介绍日本的新影集。我当时并不感兴趣。我已经在日本生活了四十多年，对那种出本书，老调重弹一番理想化的日本印象之类，我早就腻味了（以前出版的影集就是这类）。浪漫又陈腐的日本形象，由19世纪欧美出版界炮制而出，但现在已是21世纪了，却依旧没什么变化。

跟很多居住在这个国家的外国人不同，对我而言，日本原本不是目的地，不过是我1972年在去澳大利亚的途中顺道路过的一个中间站。对那些在西欧被当作日本文化象征而大肆宣传的神社佛阁、日式庭院之类，我丝毫不感兴趣。

东京的街道，与那些优美的木结构房屋、面露微笑的和服美女等固有的老套印象相去甚远。那里是杂乱的混凝土形成的森林，钢筋水泥的楼群一望无际，电线杆上无数条电线杂乱交错，密密麻麻遮天蔽日，给人感觉这里是个没有秩序的混乱空间。

基于这些原因，我最早在日本选择的拍摄对象，并不是京都的旅游景点。虽然我在那里生活了8年之久。让我感兴趣的，是“东西屋”(*1)、长途货车司机、小钢珠店（柏青哥）等等。京都的寺院每天都有成百上千张千篇一律的照片被镜头记录下来，我也没必要去凑那个热闹。

于是，在接受影集策划邀约后，我加了几个条件。第一，不拍京都，因为这本影集不是导游手册。第二，我镜头下的日本，不是从外来者的视角表达的，而是内部视角。为了实现这一理念，我将拍摄对象分成“巨大城市”“自然”“ 服饰装束”“仪式”“神圣”“美学”几类，并选了6位能够深挖各个主题本质的随笔作家，向他们约稿。

但是我的想法一直不被接受，于是影集的策划也不在最初那家出版社做了，后来换了好几家。为了让自己的想法得到理解，我做了本完美的样本，经过一番恶战，终于遇到了与我的影集理念产生共鸣的编辑。

拍照片的时候，我真没想到日本人比在日居住的外国人更热情地给了我支持和帮助。在疫情肆虐期间，能出版这么奢侈的一本影集，只能说是奇迹了。

这本共320页、重达4.5kg的巨型影集，收入了最近5年里我在日本各地拍摄的250张照片。

首都圈是拥有3800万人口的世界最大的大都市地带，加上大阪圈在内，共生活着5000万人。首都圈的公路网总长2.5万公里，由158条线路组成的铁路网上，有两千多个车站。这样的交通网遍布于世界屈指可数的稠密城镇街区，宛如迷宫一般。

这座私家茶室拥有250年历史，位于大阪商务区的正中央。从外面街道上难以窥视到的这个隐秘空间，宛若钢筋水泥丛林中一片绿洲。在这个静谧的空间外，高楼大厦林立，旧楼不断被新楼替代，营造出一种体现了佛教“诸行无常”的景观。

日本位于环太平洋火山带上4个大陆板块的交界处，坐拥一百多座活火山，每年发生1500多次地震，是世界地质活动最活跃的国家之一。

接连不断地遭受地震、海啸、台风和洪水的侵袭，由此带来的恐惧让日本人学会了使用各种手段来抵御不可预测的大自然的疯狂，也造就了他们誓要保护列岛的坚强意志。日本的大自然被大规模的防波堤、河堤以及水泥地表所覆盖，这让它的美大打折扣。

控制桀骜不驯的自然，维护稳定的生存环境——这一强烈的冲动，从用奇石和白沙来表现雄伟自然的枯山水等日式庭院中可见一斑。人工重塑自然——这种精神成就了日本人审美意识的根基。日本人所热爱的自然，不是莽莽荒原，而是通过自己的双手重塑并得到升华的自然。

在日本，特定的职业或活动都有统一的装束。因为他们认为在扮演自己的角色之前，首先应该有合适的装扮。图中的妇女在山形县庄内海岸开展沙滩防侵蚀活动。他们的着装会因地区、气候和风土的不同而呈现差异。

在宣传企业品牌形象上扮演重要角色的前台女员工，仪容端正，身穿统一的制服。她们的举止言行会影响到企业的社会形象，因此更是尤其需要注意服饰装束。不仅在待人接物方面要彻底培训，行为标准也有严格规定。而Cosplay（动漫角色扮演）则是为了在这种严苛的趋同主义中谋求片刻的解放。虽然只是短暂的一瞬，他们也会努力扮好幻想中的角色。

日本的仪式，其作用是驱逐恶灵，祈祷幸福和丰收，用水与火来净化灵魂。无论何种仪式，都不仅仅是让个人去配合集体的固有性，每个参加者还要充分考虑自己在集体中该扮演怎样的角色。

日本人的人格形成从学校开始，在公司里继续，在家庭中维持。企业的入职仪式和学校的开学典礼，无论从形式还是内容都异曲同工。员工和学生的黑色制服，是为催生身心统一而存在的。

修验道是融合了山岳信仰、密宗、道教，以及日本萨满信仰元素的宗教。出羽三山的羽黑山是进行这种神秘修行的重要圣地。

端庄、狂暴、纯朴，它们与浓艳结合，成为日本的常态。

拍摄/撰文：汉斯・索泰

（原文英文）

标题图片：影集《Japan》的封面

影集《Japan》的网页：

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点击下面链接可阅读影集里刊登的英语散文。

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