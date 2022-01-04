【Photos】日本铁路美景：列车与大自然交织出的春夏秋冬

列车与自然景色共同演绎出的“铁路风景写真”，有股神奇的力量，让人身未动心已远。精选地点、时间和季节，捕捉列车在大自然中出现的瞬间，让作品中的日本四季别具一格地美妙。

日本真是个美丽的国家——这是我走遍日本全国，拍摄“铁路写真”的感想。雄伟的大自然与铁路交织出的绝色美景，分布在全国各地。不仅有山川湖海等自然风光，还有能感受到各地人间烟火气的城镇景色，它们将四季渐变的绝妙美景以精致的“色彩”展现在我们面前。

在四季变迁中等候列车开来的幸福时光

蔚蓝的天空下，盛开的樱花与列车交相辉映，成就了明媚舒爽的“铁路风景写真”。烟雨蒙蒙的日子里，美艳的樱花让人爱不释手，把列车前照灯和车窗透出的光亮也一并摄入镜头，就是一张更为梦幻的照片了。盛开的樱花虽别具一格，但“花吹雪（樱花花瓣如飞雪般在风中飞舞的样子——译注）”和“花筏（樱花花瓣厚厚地积在水面上的样子——译注）”呈现的零落美景也自有风情。在天气、时间带、光线的变化中，樱花与列车联袂入镜，千姿百态的铁路春景由此而生。

樱花匆匆逝去，新绿悄然到来。树木萌芽，浓淡相宜，一派生机，正所谓“春山澹冶而如笑”的季节。在将镜头对准如此恬静的美景等待列车到来的时候，我脑海里不禁浮现出“花鸟风月”一词；而且，还有不知从何处传来的“报春鸟”黄鹂的歌声。对我而言，这简直就是幸福无比的瞬间。

秋天层林尽染，锦绣万丈；冬季白雪茫茫，一望无际。静候列车到来的我，想象着一辆它在或绚烂夺目或静谧单一的色彩中突然呼啸而过的情形，那新的邂逅将是怎样的一幅铁道美景？我总是让自己放松身心，沐浴在季节之风中，拿着相机取景等候。

追寻不曾见过的铁道美景

铁路连接起一个又一个城镇，同时交融了各地的文化。相遇和离别，欢喜和悲伤，对远方的憧憬和对故乡的思念，各种情绪交织在这里。如果给铁路这个角色配上四季多姿多彩的景色，那么呈现在眼前的便是最完美的舞台。

让身体在列车“咯咚咯咚”的舒适节奏中微微摇晃，远眺车窗外飞逝而过的风景，我发现自己的内心深处意外地变得安稳平静。日常生活中，不经意间传入耳中的铁路交叉道口的声响，看不到尽头的铁路站点，那些快要遗忘的怀旧思绪再次涌上心头。或许是“铁路”独有的速度和节奏，让我们在繁琐的生活间隙，获得片刻喘息。

还有无数大自然与铁道交织出的风景，我们不曾见过。为了不错过各种天时地利下雕琢出的奇迹般的瞬间，我将继续追寻这样的场景，珍惜每个“一期一会”的时刻，用自己的五感去感知季节的风、声音和气味，不断挑战更完美的摄影。



4月。运行于JR中央本线新府—穴山区间（山梨县韮崎市）的E353系“梓”号。从车窗眺望远处的富士山、八岳、南阿尔卑斯等日本名山，在这个季节还能看到粉红色的桃花海洋。照片中，在远处富士山的映衬下，一辆列车飞驶过“桃花源”



4月。运行于JR中央本线落合川—中津川区间（岐阜县中津川市）的313系。在寻找拍摄地点时，我一边开车一边思考如何组合铁路、应季景色和拍摄时间。我在中津川市的小山庄发现了这棵不起眼的樱花树，并有幸遇到一列列车在春天的原野中疾驰而过



5月。运行于JR八户线鲛—陆奥白滨区间（青森县八户市）的E130系。在田园牧歌般的风景中缓缓前行的列车，这张照片摄于可太平洋尽收眼底的鲛角灯台。灯台从每年4月开放到10月



5月。运行于JR奥羽本线庭坂—赤岩区间（福岛县福岛市）的山形新干线E3系“翼”号。列车行驶在吾妻连峰山麓，沿线有桃花梨花盛开，号称“水果之路”。“翼”号越过板谷峠后，一路奔向山形



6月。运行于JR田泽湖线赤渕—田泽湖区间（岩手县雫石町、秋田县仙北市）的秋田新干线E6系“小町”号。新干线高速连接各大城市。但秋田新干线和山形新干线却远离主干线，在改良成标准轨（轨距1435mm）的奥羽本线和田泽湖线上运行。穿梭于新绿环绕的山间的新干线，也别具风采



7月。JR东海道新干线三岛—新富士区间（静冈县三岛市、富士市）运行的N700A“希望”号。该区间随处都有拍摄富士山与新干线的绝佳取景点。笼罩在梦幻般的夕阳余晖中的富士山依稀可见，上行和下行的新干线在它的山脚下不期而遇



7月。运行于JR姬新线播磨德久—三日月区间（兵库县佐用町）的KiHa127系内燃动车。佐用町的向日葵田远近驰名，白天游客如织，不好找角度，所以选在早晚游客稀少的时间带拍摄。太阳眼看就要落下山的时候，终于一辆列车闯进了镜头



8月。运行于JR久大本线由布院—南由布区间（大分县由布市）的KiHa200系内燃动车。很庆幸这是一列内燃动车，因而没有电线干扰，照片拍起来很是顺畅痛快。以由布院的地标由布岳为背景，晨霭中一辆红色的内燃动车一身清爽地疾驰而来



8月。运行于JR山阴本线折居—三保三隅区间（岛根县滨田市）的KiHa120系内燃动车。万里无云的碧空和蓝蔚的色彩色令人深刻印象的日本海边，一辆列车驶过，仿若带来一阵清爽的海风。犹如一条海上铁路



10月。运行于JR陆羽东线鸣子温泉—中山平温泉区间（宫城县大崎市）的KiHa110系内燃动车。鸣子峡是东北地区屈指可数的著名赏枫胜地。披上锦绣霞衣的峡谷中，忽然出现一辆列车，不禁让人叹为观止。拍摄时正好雾气开始升腾弥漫，犹如梦中的光景一般



10月。运行JR濑户大桥线儿岛—坂出区间（冈山县仓敷市、香川县坂出市）的5000系“Marine Liner”。1988年濑户大桥开通以来，从驶过大桥的列车与夕阳的联袂合影，让众多铁道迷为之陶醉。我从四国一侧捕捉到了朝着夕阳驶去的列车身影



1月。运行于JR陆羽东线上野目—池月区间（宫城县大崎市）的KiHa110系内燃动车。太阳刚刚升起的美妙时刻，宛如神话中的世界。这一天也是为了拍到在黎明的晨光中行驶的列车，在车里将就了一晚。早上边喝咖啡边等待着，终于，始发列车出现在眼前



1月。在JR只见线会津川口站（福岛县金山町）准备出发的KiHa40系内燃动车。这一带是日本少有的大雪地区。2011年因新潟和福岛的暴雨，会津川口—只见区间暂停运营，似乎还需要一些时间才能恢复全线通车。现在这条秘境线路运行的是KiHaE120系内燃动车



2月。运行于JR釧路本线止别—知床斜里区间（北海道斜里町）的KiHa54系内燃动车。我在确认了鄂霍次克海的流冰靠岸后赶去拍摄。左侧可见流冰，但靠岸后就跟雪地分不清了



2月。停靠在JR津轻线三厩站（青森县外滨町）的KiHa40系内燃动车。三厩站是JR东日本最北端的终点站。为了不在雪地里留下自己的足迹，我绕了个远来到拍摄点。现在这条线上运行的是新型列车GV-E400系



2月。运行于JR田泽湖线角馆—莺野区间（秋田县仙北市）的秋田新干线E6系“小町”号。我想试着拍一张“小町”号在雪原中穿行的照片，便开车上了农用小路，看到当地的家长带着孩子们兴高采烈地在观赏飞来的天鹅。在我拍照的时候，听到旁人介绍说附近的农家经常来投喂它们



3月。运行于JR根室本线厚岸—糸鱼泽区间（北海道厚岸町）的KiHa54系内燃动车。在北海道，我更愿使用相较在本州时摄影时长1.5倍左右的长焦镜头。在我感慨“北海道真大”的时候，一辆列车迎面而来，横穿别寒边牛湿地

图片/撰文：猪井贵志

标题图片：9月。运行于JR室兰本线伊达纹别—北舟冈区间（北海道伊达市）的豪华卧铺特快列车“仙后座”号。它从1999年开始在上野—札幌区间（东京都、北海道）运行，2016年北海道新干线开业后，被E5系新干线取代

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