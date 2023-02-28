（图片集）琉球兔：栖息于世界自然遗产之岛的至宝

（图片集）琉球兔：栖息于世界自然遗产之岛的至宝自然与环境
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改变人生的邂逅
1984年10月，时任世界野生动植物基金会（世界自然基金会的前身——译注）国际主席的爱丁堡公爵菲利普亲王为了一睹琉球兔而莅临奄美大岛。据当时的报道，菲利普亲王在回国前表示：“希望日本今后持续守护这片土地，守护好世界上稀有物种原始兔的栖息环境。”正因为这个契机，我强烈地意识到了琉球兔的存在。也是那个时候，我才知道早在1921年，琉球兔就已经成为被日本指定为国家天然纪念物的第一种动物。
琉球兔真的有这么厉害吗？我一定要亲眼看看。于是，1986年夏天，我开车驶入森林。那是一个夜晚，我与家人同行。在一条沿着山脊纵行的林道上颠簸了将近一个小时，突然看到林道正中央冒出了一团黑色物体，两只眼睛闪着红宝石般的光芒。我下车缓缓走近查看，原来是一只褐色的兔子孤零零地伫立在那里。“是琉球兔！”我不禁大叫出来，起了一身的鸡皮疙瘩。时至今日，我仍然无法忘记那一瞬间，那令人震撼的初遇。
探索琉球兔神秘的生态
当时，我从东京返岛已经六年多了。身为摄影师，我完全找不到拍摄主题，渐渐地对自己在故乡的生活失去了信心，终日闷闷不乐。但是，从那个夏夜起，我仿佛对琉球兔着了魔，开始了与森林为伍的日子。
在那个年代，人们传说奄美的森林里有妖怪“水蝹”，还有毒性凶猛的毒蛇，令人恐惧，晚上进入森林是一件连想都不敢想的事情。正因此，尽管人们知道琉球兔住在岩洞或土穴里，短耳短脚，毛色呈茶褐色，入夜后会出现在林道上，但是几乎没有人去做调査和研究。作为夜行性动物，琉球兔的生态一直都裹在神秘的面纱之下。
对于不谙动物拍摄技巧的我来说，这是一个挑战。我只好一点点去摸索。我告诉自己要把拍摄琉球兔当作毕生的事业。当我开始追寻琉球兔的踪迹，便愈发想解开它们的生态之谜。在初遇琉球兔半年之后，那年12月，我终于发现了它们的巢穴。
经过了反复的试验和失败，1987年1月9日，我第一次成功捕捉到了琉球兔从巢穴里出来的画面。接着，我的脑海里冒出了强烈的念头——我想了解它们是怎样生活的。它们每天做些什么？成年兔是怎么抚育幼兔的？带着这样的疑问，我不断地往森林深处迈进，并且发现了一个前所未见的世界。在那成片苍郁的亚热带密林里，一年四季，各种植物变化多端，各色动物栖息其间。
全球首次成功拍摄到琉球兔的育子画面
日复一日，在森林的洗礼下，我的五感也变得越来越敏锐了。1996年秋天，我在森林里一处斜坡上发现了堆土的痕迹，当即就知道这便是对森林了若指掌的故老口中琉球兔的育子巢穴。
为了揭开琉球兔育子的神秘面纱，我花了两个月的时间蹲守在森林里。最终成功拍摄到了母兔一连串的育子行为，解开了其生态之谜。
一到秋天，母兔会另外挖一个专门用来育子的巢穴。在那里产下幼兔，封住洞口后离开。接下来，母兔每两天就会在夜里回来一趟，打开洞口。等在洞里的幼兔便出来吸吮母兔的乳汁。哺乳时间约两分钟。哺乳结束，母兔会再花上20分钟左右的时间精心地把洞口封上，然后返回自己的巢穴。如此往复，40天之后，母兔才会把长大了的幼兔带回自己的巢穴。
1998年12月，我记录琉球兔育子情形的视频和照片传到了世界各地，这也让奄美大岛一举扬名国际。之后，英国《野生动物》杂志、美国《国家地理》杂志等众多海外媒体争相报道，还作为国际论文被刊登在学会杂志上。
艰难幸存下来的珍贵物种
2021年，“奄美大岛、德之岛、冲绳岛北部及西表岛”被列入世界自然遗产名录。37年前，当我第一次遇见琉球兔时，完全没想过奄美大岛会成为世界自然遗产。我只是一心探寻琉球兔的生态，把它们栖息的这片富饶森林介绍给世人，一直拍到了现在。
过去，奄美的森林被认为一文不值，树木遭到大肆砍伐。当时，人们还曾为了防治毒蛇问题而引入狐獴（俗称猫鼬），导致岛上生态系统陷入危机。以琉球兔为代表的珍贵物种在人类愚昧的行为中幸免，艰难地存活了下来。今后我们能够做的，就是建设一个让它们可以安心居住的未来，不是吗？希望通过我的照片，多少能够把这个想法传递给大家。
琉球兔
- 生物种：兔形目兔科琉球兔属
- 学名： Pentalagus furnessi
- 英文名：Amami rabbit
- 栖息地：奄美大岛、德之岛（日本鹿儿岛县）
- 体长：41-51厘米
- 体重：1.3-2.7千克
- 毛色：茶褐色
- 日本环境省红色名录类别：濒临绝种IB类（野生且灭绝风险高的物种）
- 估计栖息数量：奄美大岛，10024-34427只；德之岛，1525-4735只。均截至2021年。
视频请看Youtube
标题图片：一只琉球兔前脚搭在树墩上。我使用无人机想拍它跳上树墩的瞬间，结果刚好拍到它看镜头的画面
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