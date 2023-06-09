（图片集）神灵降临日本各地的节庆活动，摄影家芳贺日向镜头下的幸福时刻

（图片集）神灵降临日本各地的节庆活动，摄影家芳贺日向镜头下的幸福时刻生活与旅游 文化 历史
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足迹遍布全世界，感受节庆活动给人带来的幸福
到目前为止，我已经走遍了日本47个都道府县，游历了48个国家，拍摄各地的节庆活动。从父亲开始经营，如今交到我手上的芳贺图书馆中，共保存着1500多个节庆活动或狂欢节的照片30多万张。
我的父亲芳贺日出男是一名民俗摄影家，他以日本的节庆活动，特别是将一年一度在固定时间降临人间的“来访神”作为自己毕生的拍摄主题，一直坚持了70年。原本我并未把摄影当做自己的志向，20多岁的时候我留美学习文化人类学。之所以转向摄影，契机是1981年留学期间我在墨西哥尤卡坦半岛上遇到的农村节庆活动。
当时，我作为教授的助手，在玛雅文明遗迹挖掘中做协助工作。遗迹周边的村落民居朴素，人们过着似乎几百年未曾改变的平静生活。但是一到夜晚，热闹的音乐声响起，村里的人们都穿上雪白的衣服，一边转圈一边跳舞。看着他们快乐的表情，我不禁怦然：“哦，原来这小小村落的节庆活动凝聚着他们的幸福啊！”
按照日本民俗学的说法，“日常”的日子为“亵（ke）”，举行节庆活动等“非日常”的日子为“晴（hare）”。当时的我第一次感受到二者的巨大差距并为之震惊。以这段经历为契机，我决定遍访世界各地，将节庆活动带给人们的幸福时刻都收进自己的镜头。我的最终目标是拍齐世界五大洲的狂欢节，因为那是“晴”之巅峰，无论怎么闹腾都是被允许的。
给我留下特别深刻印象的是我最后拜访的里约热内卢狂欢节，它是号称世界上规模最大的庆典。数万人跳着桑巴舞，缓缓地行进在长800米的狂欢节会场，如海浪般涌来。他们的肌肤散发出的爱、欲望、希望、悲伤、不安形成巨大的能量，与激昂的桑巴舞音乐一起，震撼着我的心灵。我真切感受到他们在过去的一年中忍受着各种各样的事情，直到这无上幸福的一天全部爆发了出来。
在环游世界的过程中，我发现在世界上占大多数的一神教国家中，节日庆典往往可以分为若干种类型，并且我开始明白了“这种欢庆活动会让这里的人们沉浸在幸福之中”。
日本各地的节庆活动，神的多样化和包容性
为了举办“世界的狂欢节”摄影展，我2007年回国后正式开始拍摄日本各地的节庆活动。
令我感到吃惊的是，在日本的节庆活动中，神灵可谓是四处降临。除了神轿，神也会降临在巨石、大树、稻田、纸做的御币或花朵甚至人的身体上。由于种类过于丰富，很难像其他国家一样划分出若干类型来。
神降临在脸上带妆、身着盛装的幼儿身上，这样的节庆活动让法国记者犯了难：“这么多神在孩子身上附体，我该怎么报道才能把这种情形传达给法国人呢？在我们国家，这种情况下驱魔师该登场了……”
在日本，除了定居在某地或神社的神之外，还有不同季节来访的神，于是人们随着四季变化举办各种节庆活动。初春时，日本各地都会举办迎接稻田精灵“田之神”的仪式。换做其他国家，应该会在神出现的地方建造神殿或寺院，供奉数百年吧。
日本节庆活动的数量应该是全世界最多。在神社向公众开放的活动中，就有庆祝正月和季节变换的定例活动，还有大型的祭祀活动等。如果按“神社本厅”（日本最大的神道系宗教团体——译注）注册的8万家神社来计算，那么每年的活动至少超过30万场。再加上神社内部每月举办的月度祭、民间信仰相关的活动、市町村的观光节、寺庙的法会等，数量之多令人无法想象。
由于日本是岛国，外国文化流入的进程比较缓慢，日本因此孕育出自己独特的、极具包容性的信仰文化。以万物皆神的泛灵论为基础，除了自古以来的八百万神明，日本人还信奉来自大陆的佛教。因为祭祀的对象太多，为了取悦神灵而举办的祈祷活动和表演的种类也增多了。与众多一神教国家相比，日本的背景大不相同。
例如，以基督教为国教的古罗马帝国否定一切异教诸神。但是，由于民间自古传承的信仰根深蒂固，于是保留了庆祝春天的农耕仪式。复活节前的狂欢节便由此而来，对各地的民间信仰都产生了影响。德国黑森林里像鬼一样的精灵，只有在这一天才能出来喧闹；安第斯的山神迪亚波罗变成了恶魔，若在狂欢节那天之后出现，就会被侍奉基督的天使埋葬。
在各国语言中，“鬼”这个词大多是“恶魔”的意思，但在日本也指生剥鬼这种善鬼。看到庆祝神与神之间交媾、结婚、幽会等浪漫的活动时，不禁惊叹日本众神是何其包容。在泛灵论的背景下，日本诞生了丰富多彩的节庆活动，形成了对日本人来说不可或缺、四季各异的生活节奏。
灾难中让人备感节庆活动的意义
2011年3月11日的东日本大地震造成了巨大的灾害，也让我对节庆活动的看法发生了转变。平静的日常生活受到威胁，日本所有人都进入了自我约束的状态。我也做好了一段时间内无法拍摄各种节庆活动的心理准备。但很快，以青森县八户市的八户三社大祭为首，东北各地区都毅然宣布继续举办夏季节庆活动。据说灾区的人们是抱着复兴的祈愿来举办节庆活动的。在身为摄影家的使命感驱使下，7月到8月我奔赴当地进行了拍摄。
街容街貌都发生了改变的灾区，热心举办传统节庆活动的人们——我的使命就是将眼前这种慢慢恢复元气的一切收进自己的镜头，展示给那些挂念自己故乡的人们。节庆活动是维系人们与故乡之间的纽带，各地举办的节庆活动由点成线，最终将整个日本都连接在一起。
2020年3月，新冠疫情暴发，全日本再次进入自我约束的状态，各地的节庆活动中断。到了第三年，担心传承危矣的呼声增强，是毅然举办，还是选择中止，各地都为此而苦恼。虽然规模缩小了，但各地的节庆活动陆续重启。我也接连收到了“虽然活动只有当地人参加，您要不要来记录一下”这样的邀请。
一度连与他人接触都要克制的“新日常”成为历史，我们终于重新迎来了“晴”的日子。人们明快的表情让我联想到狂欢节的释放感。我意识到，节庆活动原本就不是为了招揽观光客，而是为了将乡土乡情传承到下一代人手中。
另一方面，由于人口稀少和老龄化，不少极限村落已经没有力量继续举办节庆活动了。即便如此，那些离开家乡的年轻人或者新搬迁而来的人们与当地的原住民一道，给传统的节庆活动注入新的力量，这样的情形也是存在的。节庆活动让故乡与人融为一体，有力地激发出地区的活力。正是这样的纽带让众多日本人感受到了幸福。
只要有人需要节庆活动带来的这份幸福，就不能让其失去多样性。我也会继续用摄影的方式支持各种节庆活动举办下去。
※括号中标注的节庆活动日期为历年的计划举办日期
摄影/撰文：芳贺日向
标题图片：日吉大社山王祭的神轿仪式
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