（图片集）火山造就的北海道四季山岳美景

水越武镜头下的北海道大自然

水越武是一名世界知名的山岳摄影师，尽管已经85岁，仍旧深入北海道各地的山野进行拍摄工作。由于北海道纬度较高，冬季登山需要强大的意志力，才能挺过无休无止的暴风雪。他的摄影作品展现了北海道群山的四季之景，既有仿若极地的连绵雪山，也有早春的新芽、色彩斑斓的落叶……

北海道的群山与日本阿尔卑斯山脉相比，平均海拔低约1000米，即使是最高峰旭岳也只有2291米，因此不需要非常高超的攀登技术。然而隆冬时节，由于日照时间短，山上的温度可降至零下40度左右。此外，一旦大型气旋来袭，恶劣天气开始，暴风雪持续近10天的情况也不少见。由于纬度较高，冬季季风导致大量积雪，白茫茫的山脉犹如极地的冰川世界。这就要求登山者必须有坚韧的意志力，才能挺过无尽的暴风雪。登山者需要设计较为从容的行程，并为此携带所需的食物和燃料，如此想来，要攀登北海道冬季雪山实可谓“艰苦卓绝”。

除7、8月的短暂夏季外，攀登北海道的山脉绝非易事。因此，直至最近，北海道内陆的山岳不大为普通登山者所关注，鲜少有人向大众介绍其全貌。

最高峰——大雪山脉旭岳

大雪山是耸立于北海道中部的群山的总称，其中，海拔2291米的主峰旭岳是北海道的最高峰。由于位于复合火山群中，在我看来，与其说它山峰高耸，其实更像是一片广阔的熔岩台地。

我第一次进入大雪山脉是在1971年7月，是与我的摄影老师田渊行男同行而往的。那次，我们的目的是以白云岳（2230米）的石室为基地开展高山蝶类的生态研究，尽管逗留了一个多星期，但并没有去旭岳。

说实话，当时，在广阔的天地之间，我失去了登上最高峰的那个小山顶的欲望。尽管徒步前往需要两三个小时，但作为一个登山爱好者，不知为何我却产生了一种羞耻。也许是因为广袤无垠的大雪山脉给人的感觉更像高原而非山脉。在这片高原状的隆起中，比旭岳海拔稍低的富村牛山（2141米）对我来说更具吸引力。于是，我从白云岳的石室出发登上了富村牛山，后又原路返回。而登上旭岳山顶，则是20年之后的事了。我还记得那是一个积雪最深的3月。

大雪山脉多见褶皱起伏的“冰缘地貌”，这是由地下水分经过反复冻结、融化而形成的。因此，这里也是世界珍稀的动植物宝库。永久冻土分布广泛，等还有冰河时期的遗留下来的高山地带的动植物物种，特别是高山蝶中，包括了大雪山脉独有的艾雯绢蝶、淡酒眼蝶等。

日高山脉——纵贯南北的冰川期群山

若要欣赏冰川地貌，沿山脊纵穿险峻的日高山脉是最佳路线。山脉中分布着众多火山，由于地壳运动，这里的地层产生褶曲，这在北海道十分罕见。日高山脉起于狩胜岭，终至襟裳岬，南北绵延约80公里，最高峰是幌尻岳（2052米），景色美不胜收。这些山正值壮年期，峰顶尖锐，山脊呈刀刃状，在林线以上的高山带，因残雪较少等原因，被偃松所覆盖。山麓地带则生长着库页冷杉、鱼鳞云杉等针叶林。

山顶及山脊附近的显著特征是冰蚀地貌，可以看到数十个冰斗，仿若勺子在山体表面挖出的一般。研究认为，这些冰斗是在7万年前至1万年前的末次冰期，被冰川削凿而成的。这里没有登山道，最受欢迎的路线是从北边的芽室岳（1754米）到南边的乐古岳（1471米）这段长约100公里的路线。

火山活动造就的山岳美景

北海道的6个国立公园中，除钏路湿原外，其他5个都是火山景观。自远古时代开始，火山多次喷发，现在有珠山（737米）等仍然隆隆声响烟雾升腾，难以让人接近。不过，绝大部分火山在登山导游的引导下都可以攀登。

北海道面积最大的火山带是从十胜岳（2077米）到大雪山脉、穿过知床半岛直至千岛群岛的“千岛火山带”。由美丽的锥形山雄阿寒岳（1370米）等构成的阿寒火山群，以及以知床半岛的最高峰罗臼岳（1661米）为中心构成的知床火山群等共同形成了一个弧形。

在千岛火山带中，有一片十分珍贵的火山口湖，名为摩周湖，周边被高达300米的陡峭的外轮山环围。该湖在1931年的透明度测定中达到41.6米，成为世界之最并因此而闻名于世。不过，正如它的别称“雾中的摩周湖”一样，很难一睹其神秘面纱下的真实模样。

尽管夏季短暂，冬季漫长，但北海道的群山上亦有四季更迭。春天，翘首以待的黑色的土壤从随着融雪而露出，树木抽出新芽；秋日，林线上的七灶花楸和岳桦共同织就一副色彩斑斓的画卷；而到了冬季，仅仅是酷寒这一点，也足以给人留下难忘的回忆。

谷歌地图

摄影/撰文：水越武

标题图片：严冬时节，知床连峰的天顶山（1046米）。由于北海道的山所处纬度高，冰寒地冻的景象常常使人联想到极地

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