（图片集）栖息于北海道的动物，不失野性的光辉

水越武镜头下的北海道大自然

世界著名山地摄影家水越武，虽已87岁高龄，依然坚持深入北海道各地群山进行拍摄。北海道栖息着许多冰河时期自西伯利亚迁徙而来的野生动物。本文通过水越武的镜头，为读者呈现棕熊、毛腿渔鸮等至今仍然散发着野性魅力的动物们的雄姿。

一湾津轻海峡的阻隔，让北海道与本州的自然风貌迥然而异。在被称为末次冰期的2万年前，海面下降了百米之多，宗谷海峡因此成为陆桥，使欧亚大陆的生物得以从这个通道迁徙至北海道。然而，津轻海峡水深超过400米，且潮流湍急，形成了一道生物难以跨越的屏障，这也使北海道拥有了许多此地特有的物种。因津轻海峡而阻隔了动植物分布的这条界线，由英国研究者发现，因而以其名被称为“布拉基斯顿线”。

杂食性动物棕熊

在日本，布拉基斯顿线以南栖息着亚洲黑熊，以北则栖息着棕熊。棕熊为杂食性动物，其食物的约90%依赖于植物，但也喜食动物性食物，如溯河而上的鲑鱼和鳟鱼以及蚂蚁等昆虫，近年来还包括数量激增的虾夷鹿等。棕熊在积蓄了足够的脂肪后进入冬眠，期间，雌熊会在洞穴中产下一二头幼崽。初生的幼熊在冰雪消融的4月出洞，头一年始终跟随母熊行动；当年它们母子一同冬眠，待到第二年春天，幼熊便离开母熊独立生活。

现在，在日本本州也发现了仅栖息于北海道的棕熊化石。动物地理学专家、北海道大学特聘教授增田隆一通过DNA分析，阐明了北海道的棕熊可分为“道南”“道东”“道央 道北”三个族群。其中，“道南”族群与本州发现的棕熊化石存在亲缘关系，虽然不能完全确定，但它们很可能是从朝鲜半岛经对马海峡进入日本，并在远古时期便已跨越布拉基斯顿线抵达了北海道。

我虽未亲眼见过“道南”的棕熊，但听说它们在性情和体型上与其它两个族群略有不同。通过DNA追溯古代动物大陆迁徙的研究正在不断展开，堪称是一件充满浪漫色彩的科学研究。

装点北国大地的动物们

北海道栖息着多种鸮（xiāo），即一般所称的猫头鹰。其中常见的有虾夷长尾林鸮（长尾林鸮日本亚种）、角鸮、红角鸮等，还有难得一见的雪鸮、雕鸮等。

北海道独有的日本国家指定天然纪念物毛腿鱼鸮，其翼展可达近两米，无疑是日本最大的猫头鹰。我们因此便能理解阿伊努族人为何会将其尊奉为“村落的守护神”了。

我曾在知床山脉的一处小山谷，邂逅过一对毛腿鱼鸮。当时我在帐篷里休息，日落时分，毛腿鱼鸮的鸣叫声传来，如同摇篮曲般回荡耳边，不知不觉中我便沉入了梦乡。那番经历令我至今难忘。

丹顶鹤是北海道的象征性存在。虽然江户时期还曾有丹顶鹤飞至本州的记载，但一般认为它们在20世纪初就已灭绝。然而，1924年，人们在钏路湿原的深处发现了幸存的十余只丹顶鹤。此后，保护工作顺利推进，如今在道东以外的地区也能见到它们的身影。丹顶鹤自重新发现至今已有百年，据2025年1月22日的调查，它们的数量已恢复到1927只。

虾夷鹿在阿伊努语中被称为“yuk”，意为“猎物、肉”，可知它们曾是阿伊努人的重要食物。明治时代虾夷鹿曾因大雪而一度濒临灭绝，但近年来因其喜好的草地面积扩大，数量出现了爆炸式增长，并引发了不少问题。

过去，北海道狼曾自由地奔跑在北海道的森林与湿地，但在明治时代因人类的活动而灭绝。今天，当我们与这些依然散发着野性之光的动物相遇时，会重新认识到它们的存在何其珍贵。

撰文/图片：水越武

标题图片：正在捕捉驼背大麻哈鱼（粉红鲑）的棕熊。棕熊栖息于欧亚大陆及北美等寒冷地区，在日本仅分布于北海道

