（图片集）装扮北海道大地的四季草木

水越武镜头下的北海道大自然

水越武是享誉世界的山岳摄影师，今年已是88岁高龄的他，仍旧深入北海道各地的群山取景拍摄。本文介绍的是他用镜头记录下的北海道山野的四季草木。

分隔日本本州与北海道的津轻海峡，也是生物地理分布界线“布莱基斯顿线”的所在地，它由幕末（约为1853年-1868年）至明治时代（1868年-1912年）初期旅居函馆的英国博物学家托马斯·布莱基斯顿提出。但这条线仅是棕熊、毛腿渔鸮等动物的地域划分线，并不适用于植物。

广泛分布于日本东北地区的日本山毛榉（即圆齿水青冈），是冷温带落叶阔叶林的代表树种，其分布范围越过津轻海峡，一直延伸到北海道南部。位于函馆与札幌中间地带黑松内町的歌才日本山毛榉林，作为自然生长的北界，于1928年被认定为日本国家天然纪念物。之后人们又发现，在距该地8公里以北的白井川上游，同样分布着茂密的日本山毛榉原生林。此外，被誉为“高山植物女王”的远东马裤花等高山植物，也广泛分布于从本州岛的北阿尔卑斯山脉，并一路向北直到北海道的大雪山和知床半岛的群山。植物分布受多种因素影响，既涉及到月均气温、地质条件和降水量，也与历史地质学密切相关。

针叶树与阔叶树交织共生

北海道的森林是在漫长而剧烈的地质变迁和多次重大气候变化过程中逐渐形成的。对该地区化石和花粉的研究显示，远古时期，这里也曾遍布着茂密的亚热带森林。经历了数次冰河期后，末次冰期结束时气候快速回暖，在大约6000年前，形成了如今我们所见的“针阔混交林”样貌。

所谓针阔混交林，是指西伯利亚北方针叶林带和本州及其以南地区的阔叶林带这两大植被相互交融形成的一种森林。若仔细观察其树种，可以发现日本橡树（即水楢）、连香树、椴树、春榆、水曲柳等阔叶树，与库页冷杉、鱼鳞云杉、库页云杉等针叶树交织共生。可以看到如此大范围的针阔混交林，可谓是北海道植被的独有特色。

多姿多彩的植被

北海道森林的另一大特征，是林床（林地被覆物）被大面积千岛箬竹所覆盖。幽深的森林中，不仅光照不足，还遍布着茂密的低矮竹类。因此，鱼鳞云杉等树种只能依靠“倒木更新”的方式繁衍，也就是在老树枯死倒伏后，其树干或根部作为基质，促进新幼苗生长、实现森林群落更替。这些复杂多样的因素，共同造就了北海道富于变化的多姿多彩的森林景观。

除此之外，河流与湖沼周边还分布着湿地林，可以看到日本桤木和柳树的群落。而在山地溪谷沿岸，则是连香树、水曲柳、春榆等林木形成的广阔森林。在火山众多的北海道，生长着大量适应火山灰土壤的槲树林，即便到了冬季，槲树上仍残留着金黄色的大叶片。尤其在十胜和苫小牧的海岸一带，这些槲树林分布广泛，甚至能遮蔽海浪拍岸的声响。而在因山火、山体滑坡等形成的裸地上，最先生长出来的是白桦。它的树皮洁白优美，因此在高原和北方地区深受人们喜爱。

乐园般的夏日与万籁俱寂的凛冬

在北海道的各类植物中，最令我着迷的莫过于高山植被。走在山中，随着海拔的升高，岳桦和合花楸便映入眼帘。

继续向上攀登，越过林线（指树木能够自然生长的最高海拔界线——译注）后，高大的乔木已无法生存，翠绿的偃松覆盖了山坡。偃松是一种灌木植物，高仅1米左右。这里气温极低，自然环境异常严酷，然而在短暂的夏季，残雪尚未融尽的溪谷地带会生长出高山植物，绽放出五彩缤纷的花朵。在大雪山，你还有机会邂逅仙女木。这是一种低矮的植物，广泛分布于以北极为中心的北方地域，其存在也是冰川曾抵达此地的证明。苔藓、地衣以及低矮灌木点缀的高山冻原，在短暂的夏季宛如乐园；一到冬天，这里就会变成白雪皑皑、毫无生机的银白世界。为了追寻北海道植被编织出的鲜明对比以及宛若奇迹的景致，我今后仍将深入山林，继续拍摄下去。

摄影/撰文：水越武

标题图片：林线的偃松带上空，架起了两道白色雾虹

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