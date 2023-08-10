八重山的海猎人——海人三郎

八重山诸岛位于冲绳本岛西南400千米处。在这片广袤的海域中，有一群渔夫仍在用传统的捕鱼法追逐猎物，人们称之为“海人”。外号“海人三郎”的下地清荣便是其中之一。仅凭一根长铦，这名传奇海人与海鱼搏斗了无数次。本文带大家欣赏专业跟拍20年的摄影师镜头下的海人三郎。

石垣岛位于冲绳本岛西南约400千米处，距离其西面的台湾岛约270千米。与竹富岛、西表岛等同属八重山诸岛，属于亚热带岛屿，被日本面积最大的珊瑚礁所包围。

在这片珊瑚礁及外洋海域上辛勤劳作的是一群人称“海人”的渔夫。石垣岛有300名左右的海人，捕捞量在冲绳县内也是数一数二的。

岛上现存的传统捕鱼法多达20种，这也佐证了这里海洋环境和水产资源的多样性。石垣岛从近代发展到当代的渔业史始于来自冲绳本岛系满市的寄留海人。他们发展出了“追鱼入网”等潜水捕鱼的方式。得益于海水的高透明度、高水温，这里全年均可潜水捕鱼。

操使传统长铦的高手

当今，石垣岛潜水捕鱼界最负盛名的便是下地清荣，人称“海人三郎”。他出身农家，因在兄弟中排行第三而被称为“三郎”。他上小学时就用自制铦（鱼叉——译注）叉海鱼、章鱼等，17岁便早早地学会掌船，成为独当一面的海人，在大海上活跃至今。

海人三郎如今也在外洋海域钓金枪鱼和菱鳍乌贼，但他经验最丰富且足以碾压其他海人的技术还是用铦和水下射鱼枪在珊瑚礁区域潜水捕鱼。他是最后一个使用传统长铦（Nagaiigun，全长超过5米）的人了。

这种长铦主要用于捕猎那些夏季里聚集在珊瑚礁浅滩区域的青衣鱼。捕鱼过程本身很简单，浮潜下水，手持长铦靠近鱼，伺机扎中一条，如此反复。在捕鱼的6个小时时间里，海人三郎几乎一直在游。

“真的很像原始人吧？”

叉到鱼后浮出海面的海人三郎笑着说。

高手出招，一叉一个准，因此在看不出门道的外行眼里显得极为简单。但是，要想让鱼进入自己的射程范围，亲手握铦潜下去试试就知道有多难了。鱼能感知到铦尖和自己之间的距离，也能感知到人的动作。即便是走了大运，鱼进入射程范围，也很难叉中。因为叉鱼时只能瞄准鱼的头部。一旦鱼身受损，竞拍价可是至少被腰斩的。不管多大的鱼，叉鱼时可供瞄准的范围都只有直径5厘米左右。再加上长铦长度超过5米，在水下调整方向时遇到水的阻力很大。因此，外行掷出的鱼叉基本上都是徒劳，叉不中猎物。

“要紧盯鱼的眼睛，靠近时不要有多余的动作。盯着鱼的眼睛，就能看透鱼的戒备心。”

海人三郎不爱多聊自己的工作。向老一辈偷师，再经过多年打磨才悟出的奥义，恐怕没有哪个匠人会轻易相授吧。也正因此，他值得我不断地跟拍、采访。然而18年过去了，对于深奥的海人世界，我感觉自己甚至连门槛都没摸到。

瞬间判断出潮流的速度和方向

海人三郎远征西表岛西南约15千米处的绝海孤岛——仲御神岛时，我曾与其同行。岛周围有若干海底小高地，是有望捕到大鱼、满载而归的绝佳渔场。只不过潮流湍急，有时甚至海面都能形成旋涡，潜水有风险。

那天，潮流一如既往地湍急。海人三郎计划入海后潜抵25米深处的海底，迅速捕获猎物，在短时间内浮出海面。在海里，我俩靠手势和眼神交流。

“发现大个儿的红石斑鱼了！等我叉上它，咱们就回船上去。”

我俩靠眼神交流了眼前的情况和接下来的安排。然而，水流的速度比我们预料的还快，费九牛二虎之力才勉强攀着海底的岩石前进。别说拍照了，根本没法出手叉鱼。我带着的水下照相机此刻已然成了累赘，我甚至做好了思想准备，“万不得已时就把它扔掉”。海人三郎则冷静地寻找上浮的机会。如果不能准确判断潮水的流速和方向，我们就别指望回到船上去了。我俩默契地同时离开海底，只见脚下海底水势急骤。我狼狈不堪地回到了船上。

“太惊险了！你说你刚才脑子里都浮现家人的脸了？啊哈哈！”

这面对危险毫不犹疑的坚定意志，这若无其事一笑而过的气量让我折服。那一刻，我似乎窥见到野生海人的本质了。

强烈的经营意识不可少

在水中，海人三郎自如地摆动着脚蹼，就像鱼摆动自己的胸鳍和尾鳍那样。而当他出铦叉鱼时，全身肌肉都紧绷得像拧紧的发条。

跟重达数十千克的庞然大物搏斗，完全就是比拼力量的野生动物的狩猎方式。

另一方面，在选择猎物时，必须在考虑竞拍价和工作效率的基础上，瞬间判断应该瞄准眼前鱼群中哪个鱼种的哪一条鱼。燃料费高企，鱼价低迷，渔业环境日益严峻，在这样的背景下强烈的经营意识也必不可少。仅靠一双手、一门叉鱼技术是做不了现代渔夫的。

除了他，石垣岛的海人都在不断地、积极地采用文明的利器。脚蹼，潜水服，从船上的压缩机往水里供气的水面供气潜水装具，背着氧气罐下水的水肺潜水装备，等等。在当代社会，多数传统捕鱼法改头换面得以延续，正是得益于与时代和市场同步发展的技术革新。

话虽如此，在这20年左右的时间里，冲绳的若干传统捕鱼法已经失传，捕鱼法的数量不断减少。如今，年轻的海人都转而从事经济效益高、技术成熟的水云养殖或金枪鱼海钓了。

也正因此，海人三郎可谓鹤立鸡群。在我眼里，他呈现了人类原始的状态。为了唤醒城市里退化的野性，我将继续追逐海人三郎的背影，捕捉一个又一个决定性的瞬间。

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摄影/撰文：西野嘉宪

标题图片：在海底洞窟，海人三郎刺中一条重达25千克的横斑刺鳃鮨

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