（图片集）日本各地的神奇巨树

大坂宽是美术界著名的摄影师，尤其是以分身为主题的裸体摄影系列作品，在国外也享有盛誉。本文将介绍大坂宽游历日本，拍摄各地的巨树并用明胶银盐法印制的照片。这些存活了数百年的巨树，既有迷人的魔力，也使人感受到死亡的阴影。

追寻童年的记忆

巨树、古树的寿命远超人类，它们拥有顽强的生命力和崇高的灵魂。

自古以来，人们便将生长在神社、森林中的树木奉为信仰的对象、守护神或是死者灵魂的象征。其中有些树木饱经风霜，在数百年的风吹雨打中发生了巨大变化。有的变得虬结盘曲，寄生于其他树木上，甚至融为一体；有的逐渐老去、腐朽，最终干枯；也有的笔直、坚韧地朝天生长。从这些姿态各异的树木中，人们或则受到警示，或则得到净化，又或被赋予勇气。

童年，我在日本东北地区(*1)的一个寒冷的山村长大。隆冬时节积雪很厚，甚至需要从二楼的窗户进出。稍往山村深处走去，便是一片茂密的巨树森林。那时，我生活在沿小河而建的矿工住宅中。后来因铜矿关闭而离开那里时，小小的我牵着父母的手，在一条狭窄的小路上小心翼翼地前行。小路两旁是奇特的沼泽，里面充盈着泛绿光的乳白色水，似乎是炼铜后排出的处理水。我至今还记得，自己对那片沼泽的恐惧，生怕一不小心跌进去，就会被吞噬，然后被带往黄泉之国。这个景象曾反复在我的梦中出现和消失。

刚过20岁时，我有机会再次到访那片土地。大山深处的草木更加茂密，似乎在诉说着岁月的流逝。沿山中野兽踏出的小径走进深山，最终找到一个看似村落遗址的地方。曾经的河流完全被杂草覆盖，仅存的断壁残垣，成为昔日人们在此处生活过的印记。

“应该就是这一带吧，”同行的叔父说。

山间只有蝉鸣声回响，站在这里，我重新认识到，这片土地就是我出生的地方，是我的起点。父母去世后，这些记忆的碎片似以某种形式留存于我的心底。就在这时，我脑海中浮现出用照片来表现这种昔日印记的想法，于是开始了我的“树灵巡礼”之路，走访全国各地，拍摄巨树。

数百年的岁月早就的奇特姿态

拍摄过程中，我遇到过各种各样的树木，其中有几棵给我留下了极为深刻的印象。首先是长崎县五岛列岛之一的福江岛上的华丽榕。这棵巨树缠绕在其他树木上不断生长，且在不知不觉间“凌驾”于原树并取而代之地成为了主树。巨树高高耸立，树根岔开，横跨神社的参拜道。四周伸展的气根（暴露于空气中的根——译注）仿佛人体的神经组织，盘根错节，规模巨大，尽显生命力，有着压倒周围一切的存在感。若要参拜神社，必须从巨树下穿过，它似乎拥有一种威力，将恶人拒之门外，只许善人通过。

另一棵令我难忘的巨树，是在冬访长野县辰野町时遇到的垂枝栗树。光秃秃的枝丫弯曲着向四面八方伸展，犹如烫了卷发，散发出一种让人难以接近的邪气。由于这棵树位于积雪很深的地方，车辆无法进入，我是徒步很长时间才终于看到它的，那一刻的惊喜令我至今难忘。

在埼玉县的一座寺庙中，生长着一棵古老的银杏巨树，树龄推测超过700年，树干周长达11米。静谧的寺庙院落凿岩而建，这棵银杏树的根部就覆盖在一块巨大的岩石之上，仿若无数条相互纠缠、蠕动的大蛇，那番景象甚是奇异。

此外，我还见过另外一棵奇特的银杏巨树，枝干上生长着许多犹如钟乳石般下垂的气根，几乎触及地面。据说，将这些气根比作乳房，祈求子嗣和平安分娩，非常灵验。

始终心怀敬畏

不久前，我带着8×10英寸胶片的大型相机前往福岛县拍摄日本扁柏时，发生了一件不可思议的事情。那棵巨树散发出一种拒人千里之外的气息和压迫感，让我一时间犹豫要不要拍照。但我勉力振作起来，将相机安装在三脚架上。因为感觉有点热，我脱下外套挂在了附近的栅栏上。就在此时，原本平静的天气骤变，狂风从远处的森林咆哮着刮来，吹到了三脚架，几根粗壮的树枝嘎吱作响，从我头顶上方坠落。周围瞬时间呈现出一片凄惨的光景，扁柏被风吹得面目全非，惨不忍睹，我的木制相机的金属配件也摔变了形。

我的目光无意间扫过近旁，发现那里立着一块碑。看了碑上的说明，方知这是一棵供奉战国时代（约1467-1600年）武将的神树。刚才遭遇的现象就像是沉睡于此的武将在拒绝拍摄，让我深感惶恐，于是鞠了一躬以请求同意。本来我已经想放弃，但相机的镜头和快门完好无损，便赶紧应急修理了相机，巨树的枝干尽管已不再那么壮美，但还是拍摄了几张照片。

巨树充溢着一种强大气势，似乎能够支配周围的气氛和动静，震撼人的心绪。我曾遇到过许多树，有的是树龄已达几百年的神树，有的是在极寒之地顽强生存下来的古木，在拍摄时，我总是怀着敬畏之情。我感激它们的存在，轻轻触摸它们的树皮，感受它们的呼吸和脉搏，希望分享其生命力并继续关注它们。

摄影/撰文：大坂宽

标题图片：选自《树灵》系列

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。