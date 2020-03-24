人类的天敌——“病毒”（1）：无止尽的“军备竞赛”

人类的天敌“病毒”

新型冠状病毒引发的肺炎疫情已在全球蔓延，世界卫生组织（WHO）总干事于3月11日（日本时间12日凌晨）宣布其升级为大流行病（Pandemic）。病毒在40亿年前“生命诞生”之初出现，它个体小到要借助电子显微镜才能看到，可以毫无阻碍地穿透我们的口罩。然而，这种最原始的微生物，却反复不断地袭击着这个地球上最为强大的人类，导致无数人失去生命。对人类来说，病毒是唯一的天敌。我们将以连载形式，为大家讲述两者间无止尽的“战争”。

40亿年前出现的病毒

人类自古就畏惧传染病，所以一直努力发展医学，并不断改善公共卫生状况。而病毒等微生物也在不断产生耐药性，与人类抗衡。人类提高免疫力，病毒就会带上更强的毒性；人类开发出疫苗，病毒就会想方设法钻空子，不断变异出“新型”亚种。



石弘之：环境新闻媒体人、环境学家。曾任朝日新闻社记者，后历任联合国环境规划署高级顾问、东京大学和北海道大学研究生院教授、赞比亚大使等职。著作包括《地球环境报告》（岩波书店）、《我的地球周游记——探寻环境破坏的现场》（讲谈社）等。

在nippon.com日本网上发表有连载《日本的环境：从破坏走向新生的半个世纪》。

“这简直就像是一场军备竞赛”——环境新闻媒体人、《传染病世界史》（洋泉社刊）作者石弘之（79岁）曾这样指出。

“我们都是那些在过去反复不断地爆发的传染病疫情中死里逃生的‘幸运祖辈’的子孙。而病毒也是从40亿年前的上古时代千变万化地繁殖下来的‘幸运祖先’的子孙。”

石先生介绍称，世界上有几千万种病毒，而此次引发问题的冠状病毒的祖先可以追溯到公元前8000年左右。虽然不清楚在那之后，它们一直是“安分守己”呢，还是悄悄地“为非作歹”。但可以认为，它们一直潜伏在野生动物和家畜身上。2002到2003年间，以非典（SARS，严重急性呼吸综合征。首先在中国爆发）的形式袭击了人类。全球共有超过8000人感染，774人死亡。

接着在2012年，它化身为中东呼吸综合征（MERS。首先在沙特得到证实，传到韩国等国，全球共有约2500人感染，858人死亡）再次袭来。石先生表示，“据推断，SARS是经由果子狸传播，MERS是经由骆驼传播的。人们完全没有想到骆驼会成为宿主”。

巧妙变身“新冠病毒”

上世纪60年代，人类首次发现自身与被形容为“万分之一毫米”大小的冠状病毒之间的关联。起初被认为是引发感冒的一种病毒，并没有引起太多注意。石先生认为，“短短60年，冠状病毒不断改变基因，巧妙地实现了进化”。

继SARS和MERS之后，是实现了第三次变身的“新型冠状病毒”。2002年的SARS病毒几乎会让所有感染者出现严重症状，并引发肺炎，所以人们很容易识别，采取了相应对策。但此次的新型病毒为了避免被轻易发现，制造出了很多轻症或无症状感染者，使得人们很难控制疫情扩散。而且，它们还耍了可怕的“花招”，让无症状感染者也具有传染性，导致疫情持续蔓延。

对于病毒等微生物而言，人类等哺乳动物的体内，是一个保持这一定温度，且营养丰富的优良生存环境。因此，它们想方设法进入人体，繁衍生息。

石先生这样形容人与病毒两者之间的竞争——“投球手（病毒）会寻找击球手（人类）的弱点，并试图以各种变化多端的投球，让击球手屡打不中；而击球手则会对此努力进行反击”。

用时下的说法，“就是和企图入侵电脑的黑客之间的战斗。人体细胞尝试用密码锁住大门，防止病毒入侵，而黑客（病毒）则驱使一切手段来解破密码，以达到入侵的目的。病毒以迅猛的势头不断变异，其中一些变异亚种会偶然找到与钥匙孔匹配的钥匙，进而侵入细胞，人类毫无招架之力。但人类也会堵住钥匙孔，以阻止病毒入侵。两者之间就是这样的竞争。”

就此次人类与新冠病毒之战的结局，石先生预测称，“现在已经升级为大流行病，人类暂时败给病毒一程，但我认为大概会在一年以内趋于平息。之后再过10年或者20年，它们还会改头换面，再次袭来吧。”

有关东京奥运和残奥会，他表示这是一个难题——“世界卫生组织已经定性为大流行病，从过去的经验看，大概需要半年到一年左右才能平息。即使日本的感染者人数归零，在全球出现大流行的背景下，让世界各地的人们欢聚一堂举办奥运和残奥会，有多大可能呢……”



意大利北部伦巴第大区的布雷西亚市，穿着防护服的医生正在搀扶一位老年女性患者。截至3月12日，意大利的新冠病毒感染者达到15113人，死亡1016人。意大利成为继此次疫情最初爆发地中国之后，第二个死亡人数超过千人的国家（摄影：Luca Bruno／AP／Aflo）

恶性疾病通过丝绸之路在东西方传播

病毒造成的传染病和人类的历史具有重大关联。相较于40亿年前出现的病毒，人类的出现要晚得多，20万年前，人类祖先在非洲诞生，并在大约12.5万年前走出非洲大陆，继而在6万到5万年前逐渐分散到各个大洲。

他们是缘何开始迁徙的呢？为了寻找食物？或者迫于气候和环境的变化？石先生指出，“有一种解释说，是为了躲避在非洲爆发的动物性传染病”。也可以认为，当时许多人死于疾病，于是其他人开始迁徙逃命。

东西纵贯欧亚大陆的“丝绸之路”是众所周知的贸易通道，但人员之间的往来也携带了疾病，促成了恶性疾病跨越东西，得以传播。鼠疫从东传到西，天花和麻疹从西传到东。东西双方都对新型传染病没有免疫力，所以都出现了大流行。

人类在迁移过程中并非所愿地一起带上了诸如老鼠、蟑螂、跳蚤和寄生虫等生物，以及许多细菌和病毒。这是传染病扩散的主要原因。因此，本来因贸易活动而繁盛起来的汉朝和古罗马都出现了人口锐减，并成为两个帝国衰败的一个因素。

15世纪末，哥伦布到达新大陆后，也发生了疾病的跨境传播。西班牙的征服者将欧洲的疾病带到了新大陆。尤其是天花和麻疹肆虐，造成大量原住民死亡。反过来，梅毒从新大陆传入欧洲，瞬间扩散至全欧。

病毒终结了第一次世界大战

第一次世界大战期间的1918年，“西班牙流感”爆发，这是波及全球的第一个大流行病，也是传染病史上最悲惨的一次事件。在后来被推断为病源地的美国堪萨斯州美军基地，士兵接连不断地死去。由于被派往欧洲的美军士兵中存在感染者，所以流感很快传遍了整个欧洲。同时还殃及了欧洲船只停靠过的非洲大陆。此外，流感病毒从一个港口传到另一个港口，又通过铁路等渠道被带入到内陆地区。疫情顺着发达的交通网络，扩散到了整个世界。



被认为是1918年在全球爆发的“西班牙流感”之病源地的美国堪萨斯州陆军基地芬斯顿营地内设置的临时病区（Science Photo Library／Aflo）

石先生解释说：“据说当时在有人居住的地区，只有南太平洋的新几内亚和亚马孙河入海口的岛屿躲过一劫，流感病毒几乎肆虐了整个地球。此次的新冠病毒容易感染老年人，而西班牙流感的特点在于多数感染者是20至49岁的年轻人。”

第一次世界大战中，挤在狭窄战壕中打仗的士兵也受到病毒侵袭，不断有人患病和死亡。因此，各国军队都失去了战斗力，加上征兵对象人群中也有许多人被感染和死亡，所以战争难以持续，加速了一战走向终结。

病毒终结了战争，可谓是很有讽刺意义的事情。然而，虽有不同的说法，但据称西班牙流感在全球共计造成了一亿人死亡（其中日本约45万人），多达战死者（约1600万人）的数倍。相较于战争，病毒夺去了更多人的生命，可谓是人类唯一的天敌。

标题图片：新型冠状病毒的电子显微镜图像（NIAID-RML／AP／Aflo）