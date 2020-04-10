人类的天敌——“病毒”（2）：传染病频发的重要原因在于大自然遭到破坏和过密社会问题

人类的天敌“病毒”

人类历史上，由病毒造成的新型传染病层出不穷，上世纪50年代末以来，就出现了大约40种。多数情况都是因为自然环境遭到大规模的破坏，被迫离开栖息地的野生动物传播了病原体。另外，城市化导致社会过分拥挤密集，成为传染病的温床，引发了全球性流行病。

被迫离开栖息地的野生动物们

埃博拉出血热、禽流感、SARS（重症急性呼吸综合征），还有此次爆发的“新冠病毒传染病”。近年来，病毒这个人类的天敌屡次袭击世界，每次都造成大量患者死亡。

“不得不说，人类对大自然的破坏是造成传染病频发的首要原因。”——环境新闻媒体人、著有《传染病的世界史》（洋泉社）一书的石弘之先生（79岁）这样解释道。



石弘之：环境新闻媒体人、环境学家。曾任朝日新闻社记者，后历任联合国环境规划署高级顾问、东京大学和北海道大学研究生院教授、赞比亚大使等职。著作包括《地球环境报告》（岩波书店）、《我的地球周游记——探寻环境破坏的现场》（讲谈社）等。

在nippon.com日本网上发表有连载《日本的环境：从破坏走向新生的半个世纪》。

为了获取自然资源，人类不断大规模地破坏森林等自然环境。原本远离人类，过着宁静生活的野生动物们失去了家园和食物，生态系统失衡，于是它们开始出没于人类的生活圈。人类与野生动物之间曾经清晰的界限变得模糊，野生动物通过人类身边的家畜、宠物等，让新型病毒扩散开来。

1976年到2019年期间，“埃博拉出血热”在西非等地区爆发超过30次。它传染力极强，患者会全身出血死亡。据说死亡率高达90%，就连患者遗体也具有传染性，是“最强的传染病”。一般认为，传染源是栖息在热带雨林深处，体长约1米，别名“飞狐”的果蝠。

石先生指出，“在地下资源丰富的加蓬等地，人们开发金矿等资源，森林大面积地遭到破坏之后，多有埃博拉出血热的发生”。

与肉食消费扩大的意外关联

在全球肉食消费扩大的背景下，不断增多的家畜也导致了传染病的扩散和新的疾病。石先生解释称，食用肉消费类持续增长，人们大量生产牛、猪、鸡等食用肉，“这个意外的链条让传染病得以传播”。

1998年到次年期间，马来西亚婆罗洲岛上大量居民出现高烧、头痛等症状，一百多人死亡。当地村民养殖的猪被认定为传染源，军队进入此地实施了射杀。

邻国新加坡因为国土面积狭小，曾经掀起过一场畜产公害（恶臭）抗议运动。后来，新加坡政府禁止国内养猪，一直从马来西亚进口猪肉。因此，婆罗洲岛也盛行起养猪，猪圈甚至遍及森林深处。栖息在密林中的果蝠飞来飞去，通过尿液四处洒落洒下病毒，经由猪感染了人类。这种新型的“尼帕病毒传染病”后来又在印度等亚洲地区爆发过十多次。

逆袭轻视环境的人类？

近年来，可供候鸟越冬的湿地不断消失。这对来势汹汹的禽流感产生了影响。作为环境问题专家的石先生表示，“鸟类在越冬地过于密集，野鸭的病毒感染几率大幅增加”。

据推测，包括此次“新冠病毒”在内的新型传染病大多源自动物。传染性病毒这个人类的天敌看似正在对轻视环境，大搞开发的人类发起“逆袭”。

城市化造成不卫生的稠密环境



查证了饮用水是霍乱传染源的英国医生约翰・斯诺（美国国家医学图书馆收藏）

全球各国纷纷因为城市化带来的人口集中而变得人烟凑集，对传染病的激增产生了推波助澜的作用。在英国，18世纪中后期开始的工业革命促使大量民众进入大城市居住，人口开始越来越集中。工业城市里涌入了大批来自地方的劳动者，但住房、自来水、垃圾处理等城市功能无法跟上，以致各地出现了贫民窟。石先生指出，“不卫生的稠密环境导致了传染病的蔓延”。

1831年，英国发生霍乱疫情并扩散至全国，造成14万人死亡。当时，伦敦的下水被直接排放到泰晤士河中，未经处理的河水又成为了市民的饮用水。一名叫做约翰・斯诺的医生调查了霍乱的聚集性爆发地区，发现平时饮用泰晤士河水的人中患者居多。

他的调查结果推翻了“霍乱通过空气传播”的主流论调，证明饮用水才是传染源。他的工作被认定为流行病学的开端，推动了人们去改善上下水道。诺斯由此成为了“流行病学鼻祖”。

聚集性感染频发的大型邮轮

石先生介绍称，“历史上运输奴隶的船只，最早暴露出了人在密集拥挤的环境下是何等容易遭到病毒侵袭”。据说当年这些船内拥挤不堪，环境恶劣，从非洲穿越大西洋达到美洲大陆时，有三至五成的奴隶都因病死亡。病毒很清楚，人越多越密集，就越是可以轻易地通过人传人来扩大感染。

此次“新冠病毒”在“钻石公主”号邮轮里引发了聚集性感染，成为人们关注的一大问题。石先生说：“船上的旅客多达3700人，处于高密度状态。而且易感新冠病毒的老年人占了多数，对病毒而言是最理想的传播条件。邮轮上会经常出现聚集性感染。美国疾控中心（CDC）的报告显示，最近十年间，邮轮上的聚集性感染在世界上就发生过多达110起。”无论邮轮如何豪华，病毒都会毫不留情地发起攻击。



发生新冠病毒聚集性感染的“钻石公主”号邮轮，2020年2月12日，横滨市大黑码头（时事社）

标题图片：身着防护服的工作人员正在埋葬因埃博拉出血热死亡的患者遗体，2019年7月14日，刚果民主共和国东部城市班尼（摄影：Jerome Delay/AP Photo/Aflo）