人类的天敌——“病毒”（3）：忘却了传染病之可怕的日本人

人类的天敌“病毒”

在漫长的历史中，日本人曾无数次遭受流行病（传染病）的侵扰，一直在和看不见的敌人进行着斗争。作为遗留的传统，立春节气前一天撒豆子等习俗至今是日本文化的一部分。不过，如今许多日本人早已遗忘传染病的可怕，完全没有料想到本国会因为新冠病毒疫情而发布紧急事态宣言。人口集中在大城市，且呈现超高龄化趋势的日本社会具备了病原病毒喜好的传播条件，大家绝不可对人类“天敌”掉以轻心。

向奈良大佛祈愿

4月以来，因“奈良大佛”而闻名于世的东大寺的僧侣们每天中午都会在大佛殿内诵读经文，祈求新冠病毒疫情早日平息。大约1300年前，圣武天皇在位期间，接连发生了大地震和饥荒，瘟疫（传染病）肆虐，以至于后来他决定建造大佛。

感染瘟疫的人高烧不退，死亡率极高，即使治愈也会留下疤痕，这就是对人类造成最深重苦难的病毒性传染病——“天花”。疫情甚至蔓延到了平城京，当时主持国政的藤原家族四兄弟全都染病而亡，朝廷出现严重混乱。据说死亡人数高达100万～150万人，相当于当时日本总人口的25～35%。

面对接踵而至的国难，忧心忡忡的圣武天皇于743年（天平15年）下令建造大佛，以求神佛保佑国家安定太平，拯救百姓免受瘟疫之苦。自古以来，在日本发生的瘟疫多由海外传入。据说在平城京爆发的天花就是派往朝鲜半岛新罗国的使节（遣新罗使）带回日本的。

瘟疫流行导致年号更改30多次

一年前，日本更改年号为令和，而在历史上，改元也常常跟瘟疫有关。令和是自第一个年号“大化”以来的第248个年号，从更改年号的原因来看，出现自然灾害、战乱和瘟疫等重大变故时的“灾变改元”超过了100次，占比最高，甚至超过了新皇即位时改元的次数（74次）。

因灾变而更改的年号中，三分之一（30多次）发生在瘟疫流行，大量民众死亡的时期。天花是第一祸首，其次是患者会出现高烧和全身发疹症状的麻疹。在那些民众接连死去，既不知道原因，又无法医治的年代，日本人除了祈祷和改元以外别无他法。

撒豆子“驱鬼”和隅田川焰火

立春前一天撒豆子“驱鬼”的习俗也和瘟疫有关。据说撒豆子的习俗始于室町时代的1425年前后，这里说的“鬼”，也包括瘟疫和灾害等肉眼看不见的可怕事物。还有一种说法是，赤鬼指的是罹患了天花等传染病后，因高烧而面颊通红的病人。

另外，家家户户还会在玄关等处插上恶鬼厌恶的沙丁鱼头和柊树枝，以防恶鬼侵袭。时至今日，日本人每年还会延续这些做法，希望驱赶瘟神，保护家人不受病痛困扰。

“驱退瘟疫”是所有人的心愿。东京每年夏季举行的“隅田川焰火大会”也是源于这种愿望。1733年（享保18年），江户时代的第八代将军德川吉宗时期，“为了祭奠因饥荒和瘟疫死去的百姓，祈求灾厄消退”，举行了两国川开活动（江边纳凉庙会活动），首日燃放的焰火便是隅田川焰火大会的起源（摘自东京墨田区政府主页）。今年受到新冠肺炎疫情影响，政府已经决定暂停举办焰火大会。



在世界遗产金峰山寺藏王堂的节分大会上，修行者们向恶鬼抛撒豆子，2019年2月3日，奈良县吉野町（共同社）

传染病和大地震“会在遗忘之时袭来”

时至今日，全国各地的神社佛阁仍然保留着人们自古为祈求“瘟疫消退”而举行的各种仪式和习俗活动。历史上，瘟疫（传染病）问题曾时时刻刻威胁着日本人的生活，而现代人却已经遗忘它的可怕，直到此次新冠病毒感染者人数出现暴发式的增长。

“传染病的流行和大地震非常相似。即使知道它会周期性地发生，也无法把握它到底会在何时何地袭来。正如物理学家、随笔作家寺田寅彦的名言那样，‘（天灾）会在人们遗忘之时袭来’。只要生活在这个地球上，就无法避免遭遇地震和传染病。”环境新闻媒体人、著有《传染病的世界史》（洋泉社刊）的石弘之先生（79岁）如是说。

时隔70年，东京代代木公园再次出现登革热病例

从近几年来看，日本国内出现传染病问题是在2014年的夏季。在东京代代木公园被蚊子叮咬的第一例患者出现近40度的高烧和全身疼痛症状，被确诊感染了“登革热”。这原本是在炎热东南亚地区出现的一种传染病，第二次世界大战期间，有病患从南方的战地将该病带入日本，曾一度造成过流行，而此次是时隔大约70年后，日本国内再次出现该病例。

感染者在两个月内增至160人后，疫情最终趋于平息。登革热的传染源是伊蚊属的白纹伊蚊和埃及伊蚊，意味着我们无法避免海外流行性的传染病入侵日本。

在此之前，冠状病毒造成的SARS（重症急性呼吸综合征。2002年至次年流行）和MERS（中东呼吸综合征。2012年流行）曾在全球蔓延，而日本在这两次疫情中几乎毫发无损。2014年的登革热也很快就平息了。不可否认，连交好运的日本在此次“新冠病毒”疫情中，对中国出现的暴发式感染扩散隔岸观火，认为“我们国家没问题”，导致了初期应对工作的疏忽大意。

石先生指出，“日本没有从过去的传染病疫情中学习到足够多的东西，所以缺乏行之有效的经验”。在应对“钻石公主”号邮轮的聚集性感染问题方面，日本也表现出了经验不足。尽管近十年全球出现了多达110起邮轮聚集性感染事件，但日本对豪华邮轮的问题显然过于缺乏警惕性。



因在捕捉到的蚊子体内检测出登革热病毒，公园工作人员开始张贴关闭代代木公园的提示，2014年9月4日，东京都渋谷区（时事社）

国立传染病研究所人员和预算都呈减少趋势

着眼于东京奥运和残奥会带来的观光立国效应，政府一直在推进吸引4000万外国游客访日的计划。与此同时，如这次新冠肺炎一样，传染病被带入日本国内的风险必然会陡然升高。

然而，作为国内应对传染病问题的核心机构，国立传染病研究所的人员和预算在最近十年间一直呈减少趋势。该研究所的工作人员约为300人，每年的预算经费约80亿日元，而在美国负责指挥抗击传染病的国家疾控中心（CDC）拥有一万数千名工作人员，每年预算经费超过8000亿日元，工作涉及信息收集、公众说明和检疫操作等广泛领域。

正如此次出现问题那样，国立传染病研究所并不具备在短时间内检测大量样本的机能。国内不少专家呼吁，“应该尽快建立人才和设施完备的新单位，使其成为日本传染病危机管理的总指挥部”。

世界第一老龄化社会将成为病毒的目标

笔者在本专题的上一篇文章已经提到，城市化促使人口集中，导致世界各国变成了稠密社会，这加速了传染病的激增。日本也是如此，人口向东京和大阪等大城市聚集的城市化现象十分显著。同时，日本还面临自身特有的问题。那就是社会老龄化程度高居全球之冠。此次新冠肺炎疫情再次证明，老年人极易成为病原病毒的攻击对象。

石先生警告称，“人类造就了容易招致疾病流行的环境，而像日本这样的国家，史无前例的人口集中和老龄化，更是传染病流行的温床”。

已经有预测不远将来会发生自然灾害，如果再叠加烈性传染病的流行……。这种情况光是想象一下，就已经让人感到不寒而栗。为了守护日本社会，我们眼前的课题可谓堆积如山。

标题图片：奈良东大寺大佛。每年，身着白衣的僧侣和信徒都会举行“拭身仪式”，拭去大佛身上积累了一年的尘埃，2019年8月7日（时事社）