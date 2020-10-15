后疫情时代的日本安全保障战略

后疫情时代的世界

经过新冠疫情之后，应该如何考虑日本的安全保障问题？笔者分析认为，现在的国际秩序“不断变化这种方向性并没有改变，应该理解为变化的速度有所加快”。他指出，不应该过度重视新冠疫情和网络空间问题等“非传统挑战”，重要的是同时应对多种威胁。

应对疫情的国际合作进展迟缓

在全球肆虐的新冠病毒已经对人们的生活和一些国家的存在构成了重大威胁，从这个意义而言，疫情也可以算是安全保障上的问题。如果回顾2013年制定的日本首个国家安全保障战略，就会再次注意到，其中提到了传染病是人类安全保障方面的重要课题之一。

将疫情防控对策本身作为安全保障问题加以讨论，只会导致安全保障概念的扩大化，没有任何意义，但是，如今这种全球大流行病肆虐的事态将迫使日本在安保战略上做出何种改变，却是一个值得充分讨论的课题。

过去人们一直认为，传染病和自然灾害一样，是非传统安全保障课题中比较容易展开国际合作的领域，但纵观当今世界，还是出现了合作难以顺利进展的状况。同时，在国际社会的注意力都集中于疫情之际，其他不稳定因素趁虚而起，向我们提出了安全保障上的新问题。换言之，日本现在必须在比过去更加复杂的状况下思考自身的安全保障。

变化越来越快的国际秩序

目前，国际秩序正在发生着巨大的变化，但与其说变化的方向性发生了剧变，我们更应该认为是长期以来的变化正在加速。美中对立的白热化、对国家功能的重新认识、全球化的进一步发展这三个要素正在同步发展。

关于美中对立，中国在应对疫情方面的行动遭到了美国的抨击，而美国也未能有效阻止疫情扩散，这个问题或许也会对总统选举产生重大影响。美国舆论的反华色彩愈发浓烈，总统选举逐渐变成了比拼对华强硬态度的局面。

此外，以美中为代表的不同政治体制之间的竞争也将进一步加剧。是选择变成中国型的数字化监控社会，还是追求成为欧美型的自由开放的数字社会？世界各国都被置于了一个十字路口。围绕众多发展中国家选择哪种体制这一问题，美中之间的竞争也会愈演愈烈。

欧美、日本和澳大利亚等国家的对华认识不断恶化，想要采取“经济发展找中国，安全保障找美国”的态度已经越来越难。不过，不少国家都无法忽视中国的巨大市场和经济力量。如果中国比美国更早实现经济复苏，那么也有可能产生认为最终还是中国靠得住的舆论氛围，目前还无法做出预判。

再者，尽管病毒会跨国传播，但人们开始重新认识到在应对疫情的问题上，基本上还是要依靠各个主权国家自身。随着对出入境活动实施严格管理，采取边境防控乃至财政刺激等措施，主权国家的存在感正在不断提升。针对全球性的挑战，决不可忽视国际组织的作用，但国际组织本来就是各国博弈的地方，其力量存在局限性。世界卫生组织（WHO）的失态再次暴露了这个问题，这也引发了各国对发挥主权国家功能这一路线的回归。

政治分裂和经济全球化并存

另一方面，在国家功能得到重新认识的同时，预计国际社会的全球化将以经济为中心实现进一步发展。尽管目前人员往来和物资流动受到了很大的限制，但技术的进步并不会倒退，所以可以认为，世界的联系更加紧密化这一方向不会发生变化。就信息的流动而言，随着网络空间运用的快速扩大，莫如说信息流动将会得到促进，网络空间作为国际公共财产的重要性正在进一步增大。

或许各国会重新审视严重依赖于中国的供应链，但生产成本也是一个问题，除了医疗卫生等部分产业外，人们并不认为回归国内的动向会波及整个制造业。莫如说，大家都在摸索行业分工和多样化。由于中国存在侵犯知识产权等问题，各国很可能与中国拉大社交距离，但要把中国与国际社会割裂开来是不可能的。

政治世界的分裂与围绕经济的联系加强这两种动向同步发展的复杂状况将会持续下去。

不断加剧的军事紧张

另一方面，即便是在全球因为大流行病而动荡不安的期间，传统威胁也没有减少。就日本周边而言，朝鲜不断通过发射导弹和“军事行动计划”等动作挑衅国际社会。今年以来，中国在钓鱼岛周边和南海地区也有不少动作。。不过，国际社会现在关心的“安全保障”是针对新冠病毒的卫生、经济、粮食的安全保障，对国家之间传统挑战的关心十分淡薄。而且，有报道称由于出现了感染者，美军航母的部署也受到了制约。美国海军主导的环太平洋联合演习（RIMPAC）今年也将缩小规模，这样对阻止中国在南海等地逐渐形成的实际控制恐将带来不利影响。不仅如此，还难免会对美军的训练强度和应变能力、与同盟国和友好国家的合作造成消极影响。换言之，维护地区安全保障的必要力量将会弱化。

“印度太平洋地区”的稳定尤为重要

除了美、中、日这三个经济大国外，经济发展表现突出的地区大国印度也位于印度太平洋地区，想必在疫情平息之后，本地区也将继续扮演引领全球经济的主要角色。本地区的和平与稳定关系到日本这个海洋国家未来的生存。

基于上述全球形势，在思考今后日本新的安全保障战略时，以下几点就变得尤为重要了。

日美同盟的重新定义

作为凭借日美同盟的威慑效果获得了巨大利益的日本来说，身处美中对立和体制竞争的时代，不可能选择和中国站在一边。美国实力的下降不会成为日本舍弃美国的理由。因为那只是相对意义上的东西。将日美同盟定位为日本安全保障基础的战略应该再次得到确认。如果过度强调秩序的剧变而轻视日美同盟的意义，今后必将追悔莫及。

然而，美中对立的白热化和后疫情时代的日美同盟的意义和功能尚未得到定义。有必要在重新定义日美同盟的基础上，具体展示今后将要开展怎样的安保合作。无论下一任美国总统是谁，日本都应该发挥强化同盟关系的主动权，跟美国牢牢捆绑在一起，这具有重要意义。

同时应对多种威胁

全球大流行病是全球化的一个负面结果，而网络空间的脆弱性作为新时代全球化的负面结果，也是一个日益严峻的课题。这些非传统挑战对国家和国民安全构成的威胁比过去更加突出。与此同时，传统地缘政治威胁正在趁机抬头。

如果判断国际环境已经发生了迫使我们必须重新从根本上梳理安保课题的质的变化，那么就会出现过度重视非传统挑战而导致看错方向的危险。相较于无国界的“地球社会”，印度太平洋地区作为主权国家之间的“国际社会”的性质根深蒂固，国家间的传统矛盾将会继续构成主要的安保课题。即使将疫情防控等定位为重要的安保课题，但也并不意味着传统课题将会消失。人力资源和财政资源是有限的，今后这种制约将会变得更加严峻，在这样的背景下，明确“安全保障”的优先顺序和提高应对手段的效率将变得更加重要。

开拓国际安保合作新领域

开展作为安保及防卫合作的医疗和卫生合作，以及提升生物化学武器应对能力，有助于共同应对全球大流行病。在人员往来受限，和各国安保合作停滞的背景下，防控全球大流行病的举措将促进安保合作机会的增多。4月中旬以来，防卫省已经与多个国家举行了双边防长电话会议或视频会议，就防卫部门分享疫情防控过程中获得的见解等问题达成了共识。积极实施这些工作，在创造实质性成果的同时推动其他领域的合作进展，具有重要意义。

标题图片：在陆上自卫队日出生台演习场（大分县）举行的美国海军陆战队公开训练中负责后方防守的队员，2020年2月14日（大分联合新闻社／共同通讯社images）

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