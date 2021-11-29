新冠肺炎疫情未致日本出现大量失业，贫富差距却更加扩大

疫情下的日本经济面面观

尽管新冠肺炎疫情肆虐日本，但日本的失业率仅小幅上扬。东京大学教授玄田有史为大家解读，过去的一年半时间里，日本的劳动力市场究竟发生了什么样的变化。

失业人数仅略微增加

由于新冠肺炎疫情蔓延，2020年4月，日本政府以7个都府县为对象首次发布了紧急事态宣言，很多公司暂停了日常业务，职场遭遇了前所未有的困难。根据日本总务省统计局发布的劳动力调查报告，从3月至4月这一个月里，就业人数大幅减少了107万人。单月就业人数减少幅度仅次于1963年1月大雪灾减少的113万人，是2009年2月至3月因世界金融危机减少52万人的约两倍。

而2020年4月的完全失业者人数(*1)，比上一个月增加了6万人左右，完全失业率也上升0.1个百分点，达到2.6%。因解雇或终止合同等非自主原因离职的完全失业者人数，也与3月份持平。尽管就业人数剧减，但却避免了出现大量失业。此后，失业率虽然一度超过了3%，但2020年全年的平均失业率保持在了2.8%。与其他发达国家相比，疫情中日本的失业状况似乎没有想象中那么严重。

放弃就业的人员剧增

之所以就业人数剧减和完全失业者渐增这两种看似矛盾的情况同时出现，首要原因是“非劳动力人口”激增。“非劳动力人口”是统计学术语，指15岁以上未就业的人群中，那些不找工作或找到了工作也不马上就业的人。而“完全失业者”则是指当前没有工作、但正在找工作，并随时准备上岗的人。

非劳动力人口从2020年3月至4月激增了94万人，是1963年1月以来的历史最高值。57年前，人们因大雪灾无法外出，导致非劳动力人口一下子猛增。而这次，很多人因为害怕被传染或是响应政府控制外出的要求，即使丢了工作也没再去求职，而是直接放弃出去工作，成了非劳动力人口，并没计算在失业人口之内。

2020年4月增加的非劳动力人口，主要是重症风险较高的老年人和担心家人染病的女性。21世纪10年代以来日本人口全面减少，继续工作的老年人增加，缓解了劳动力不足的问题。但这一趋势现已停止了。在日本，照顾孩子和年迈父母等全部家务的重担，直到现在还有很多家庭是完全由女性来承担的。这导致女性不得不放弃工作，因为她们不仅要担心本人感染，还要预防家人被感染。

2020年5月之后，为了生活希望增加收入的需求凸显出来，而实践也显示严格落实勤洗手、戴口罩等措施就能预防感染，由此老年人和女性开始重返就业市场。但是，2021年疫情急剧扩散，非劳动力人口再次转向增加，人们担心感染而放弃就业的情况仍在持续。

根据笔者测算，与疫情前持续减少的趋势相比，非劳动力人口增加多达100万人以上规模。假设这些人不放弃就业而继续找工作，那么日本的完全失业人数将从现有的200万人增至300万人左右，完全失业率也将上升到4.5%左右。如果感染风险能够得到一定程度的控制，很多人一旦同时开始找工作，失业率今后很可能会上升。

21世纪10年代中期以来，法律制度方面的逐渐完善促进了女性和老年人的就业，尽管日本人口在减少，但就业人数却在增加。由于日本经济存在人口减少这一结构性问题，因疫情扩散而增加的非劳动力人口何时能恢复到原先减少趋势，将成为左右日本经济长期发展趋势的重要因素。

出现大量人员歇业

疫情扩散后日本之所以未出现大量失业，“歇业”人员剧增也是原因之一。2020年4月，日本的歇业人员人数大概处于战后最多的状态。

所谓“歇业人员”，是指有工作却完全没在干工作的人。2020年4月歇业人员创下历史新高，达到597万人，占全体就业人口的9.0%。与上年同期相比猛增了420万人，也成为一个新记录。假设400万左右的歇业人员丢了工作重新去找工作，再加上之前提过的100万非劳动力人口也找工作的话，那么日本失业率将超过10%。

2020年4月的时候，歇业人员以从事酒店、餐饮服务行业的居多，相比上年同期的10万人，猛增至105万人。疫情在医疗机构也有所蔓延，因此在医疗和福利机构工作的歇业人员，去年4月也从上年同期的25万人倍增至50万人，局面十分严峻。

有的歇业情况是因为休假、产假、看护等劳动者个人原因造成的。而2020年春，因公司方面原因导致的歇业大幅增加，其比率在2020年第一季度仅为13.5%，但到了第二季度则高达38.7%。

因公司方面因素导致歇业增加的背景在于，2020年4月的时候，很多企业经营者都预计业务萎缩和业绩恶化只是暂时现象，一旦紧急事态宣言解除，业绩迟早会恢复，马上又需要人手干活，所以只能先忍着让员工临时歇业。企业普遍认为，从长期来看，劳动力不足的情况还会持续，招人太难，就不想放弃现有员工。企业的此种想法导致了歇业人员大量出现。

此外，政府的就业政策也助推了这种现象。在疫情早期，政府运用充足的就业保险等资金来源，接连不断地推出紧急措施，扩充维持雇佣的补助金，放宽补助金发放条件等。这些临时政策使企业得以减轻人员费用负担，支持企业可以选择让员工歇业。

2020年4月猛增的歇业人员，到了第二个月便减少了一半，因为很多人都重返了职场。到了2020年秋，歇业人数已经恢复到了疫情前水平。2021年2月，疫情再次扩散导致歇业人数略有增加，但没像去年那样大规模涌现。维持雇佣补助金政策实施一年半多，资金来源也逐渐枯竭。临时歇业虽然暂时避免了出现大量失业人口，但维持雇佣终究是有限度的，失业增加的危险在逐渐升高。

非正式员工与远程办公

疫情发生后，日本虽然避免了出现大量失业，但2000年以来持续扩大的正式员工与非正式员工之间的差距也进一步拉大了。

图1是非正式员工人数的变化。在疫情扩散的2020年4月，非正式员工比上一个月骤减了100多万人。虽然也存在餐饮和制造业企业直接解雇的情况，但如前所述，更多是由于很多在非正式员工岗位工作的老年人和女性主动放弃了工作。比如，中小学全面停课，有些母亲不放心让孩子一人待在家里，因而辞去了兼职工作。

疫情前的2018年春至2019年夏，日本劳动力短缺的情况空前严重，随着用人需求大增，非正式员工人数也在增多。2019年10月，日本开始实施消费税增税。为了应对增税前的报复性消费需求，2019年9月非正式员工人数达到2200万人，创下了历史新高。

然而，一直持续增长的非正式员工人数，在2019年10月之后出现了减少倾向。疫情前的2020年1月，非正式员工人数比3个月前的峰值减少了大约50万人。即使没有爆发疫情，非正式员工从2019年底也已进入调整进程。2020年7月以后，非正式员工人数有所恢复，但11月疫情又一次恶化之后再次转为减少，非正式员工人数与2019年9月的峰值相比相去甚远。

与此同时，令人意外的是，正式员工人数则在发布紧急事态宣言的2020年4月创下了自2013年以来的最高纪录（图2）。紧急事态宣言解除后的2020年7月，正式员工人数仍进一步增长。8月以后，正式员工人数的增长虽然暂时停滞，但从疫情前就显露出来的增长趋势仍在持续。最终，日本的正式员工人数，自2002年经济严重不景气以来首次重返3500万人大关。

即便是在经济不景气的时候，日本的正式员工通常也容易受到优待保护，在疫情中也是如此。20世纪90年代后期至21世纪00年代前期，曾出现过正式员工被大量调整的例外情况。但这次并未发生，这也是失业人数没有猛增的原因之一。但是，这也使正式员工与非正式员工之间的差距变得更加严重。

从放弃就业人员增加和非正式员工减少的情况来看，如果远程办公进一步普及，或许他们就能继续工作下去了。政府和民间公司所开展的多次调查结果显示，日本的远程办公普及率最顶峰时也止步于30%左右。2020年春，居家办公一度流行，但后来很多人又恢复了通勤到公司上班。

在大企业和专业岗位工作的正式员工中，远程办公已经比较普及，但在中小企业以及从事一般性工作的女性与老年非正式员工中，却迟迟难以推广。以疫情为契机创造更多居家办公的机会，对于日本人劳动方式向更加丰富多样的方向转变是不可或缺的。

标题图片：2021年4月26日，第三次紧急事态宣言发布后的第一个周一早晨，JR东京站前行色匆匆的上班族们（时事社）

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