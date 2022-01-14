岸田新政权扬帆起航，“经济”和“疫情”考验其掌舵能力

在防控疫情方面，菅义伟政权推行的政策背离了民意，最终沦为一届短命的政府。基于前车之鉴，岸田新首相将会追求怎样的政策？本专题将对本届政府各种政策上的关注点加以分析。

9月赢得自民党党首选举的前外相岸田文雄，于10月4日就任第100代内阁总理大臣。同日，菅义伟内阁集体辞职，成为执政仅一年的短命政府。

从实现长期执政的小泉纯一郎政权（2001到2006年）之后，到2012年12月为止，在长达6年多的时间里，相继出现了多届短命政府。最重要的原因在于，其中大部分时间，执政党势力未能在参议院拿到过半数议席，首相的政权运营难以为继。

但是现在自民党加公明党在参议院保住了过半数议席，所以不存在“扭曲国会”的结构性因素。菅政权之所以短命，是因为首相的执政方法出现了问题。在应对新冠疫情方面，菅政权推行的政策总是不顾民意动向，最终失去民心，导致政府运行遭遇了失败要实现长期执政，那么继本次众议院选举之后，还必须赢得2022年夏季的参议院选举。本文将着眼于这一点，首先分析岸田内阁成立的原委及其特点，以及准备推行的主要政策。

菅首相的急剧失速

导致菅内阁无奈下台的直接导火索是，内阁支持率低迷。9月就要举行自民党党首选举了，8月22日，前国家公安委员会委员长小此木八郎却在首相的根据地横滨市竞选市长失利。小此木是菅首相的心腹，菅首相在他竞选时也给予了全面支持。结果他却落选，于是自民党内对首相领导自民党参加众议院选举一事感到不安的情绪开始蔓延开来。在这种背景下，原外相岸田文雄高举党内改革的旗帜，正式宣布出马参加党首选举。

菅首相在研究提前解散众议院问题的同时，还试图更换以二阶俊博干事长为核心的政策执行层人事，但最终都不了了之，失去人心的他只能在9月3日宣布放弃党首选举。

和民意完全背道而驰的防控措施

2020年9月成立之时，菅内阁在朝日新闻社实施的舆论调查中获得了高达65%的支持率(*1)。此后，他又不断推出新政策，启动了旨在创设数字厅的相关准备工作，还在10月的施政演说中宣布2050年实现温室气体零排放。

可是后来，在新冠疫情持续蔓延的情况下，首相并没有采取民意期待的政策，最终失去了民众的支持。以下列举三个事例。

第一个事例是“Go To Travel”事业。这是一项旨在推动经济复苏的政策，中央政府出资为游客提供旅行费用和住宿费用方面的补贴。虽然当时疫情并未完全平息，但安倍晋三内阁在第一波疫情得到控制的2020年7月，针对东京都以外的其他地区启动了这项政策，而到了10月，菅内阁把东京都也纳入了适用对象范围。

随着2020年10月上旬第三波疫情的袭来，舆论开始对这项政策提出了质疑。比如，朝日新闻社11月14日和15日实施的舆论调查就显示，51%的受访者反对这项政策，超过了赞成者的比例（37%）(*2)。但首相仍然一意孤行，坚持整体上继续推行该政策，只是将部分城市划在了对象范围之外，直到12月14日才决定当月28日起全面停止实施该政策。受到疫情蔓延和强推政策的影响，朝日新闻社12月21日发布的舆论调查数据显示，内阁支持率从上个月的56%急剧下滑到了39%(*3)。

第二个事例是在第三波疫情下发布的紧急状态宣言。读卖新闻12月28日发布的舆论调查结果显示，66%的受访者希望政府发布宣言(*4)。可首相却对此态度消极，直到开年以后，在首都圈四位知事联合呼吁之下，最终才在2021年1月7日发布了宣言。

第三个事例是举办东京奥运及残奥会。2021年3月中旬，第四波疫情袭来，在之后的多次舆论调查中，反对举办奥运会的受访者均超过了半数。共同通讯社5月实施的调查显示，59.7%的受访者反对举办奥运会。朝日新闻社的调查显示，多达83%的受访者要求取消或推迟举办奥运会(*5)。同样由朝日新闻社实施的一份调查显示，内阁支持率已经跌至33%。但菅首相还是坚持举办奥运会的既定方针。奥运会闭幕次日，即8月9日媒体公布的舆论调查显示，内阁支持率甚至下滑到了28%(*6)。

岸田赢得党首选举

除了岸田文雄外，疫苗担当大臣河野太郎、原总务大臣高市早苗、原总务大臣野田圣子也参加了党首选举。在决胜轮投票中，岸田获得了257票，击败了获得170票的河野。

关于岸田获胜的原因，可以列举以下三点。①2020年9月举行的上一次党首选举之后，他一直在做准备工作，系统性地提出了一揽子政策。②许多自民党籍议员认为假如岸田上台，肯定有一批议员会支持他，政权有望稳定运作到2022年的参议院选举。③目前自民党内的实力派人物麻生太郎和甘利明都支持岸田，原本支持高市早苗的安倍前首相最后也改变了心意，希望岸田能够上台。

提出实现“新资本主义”

那么，岸田首相将会推行怎样的政策？笔者将参考他在党首选举时的演讲内容、10月8日的施政演说内容和首相记者会上的发言等，展开思考分析。

岸田首相再三表示，将会制定相应的经济对策，帮助那些受到疫情影响的民众。同时强调，将会致力于应对新冠疫情防控对策、经济政策、外交与安保这三大政策课题。

在应对疫情方面，他提出了“设想最坏情况下的危机管理”原则，宣称将于年内启动第三剂加强针接种工作，推广电子疫苗护照和免费PCR检测。另外，他还透露了考虑修订法律的方针，以加强中央和地方政府在控制人员流动和确保医疗资源方面的权限，强化政府在应对危机时的指挥塔功能。

在经济政策方面，首相多次提及将会力争“实现新资本主义”，强调要妥善分配经济发展的成果，营造出可以带来进一步发展的“经济增长与收入分配的良性循环”。

为促进经济发展，首相提出了①科技立国、②经济安全保障、③数字田园都市构想等政策。作为分配政策的核心内容，他提出了①进一步促进企业开展多为员工和客户考虑的经营活动、②加大对育儿家庭的住房和教育费用的帮扶力度，以扩大中产阶层群体、③通过上调政府指导价格，提高看护、护理、保育工作者的收入，等等。

10月15日，岸田内阁召开内阁会议决定设立“新资本主义实现本部”和“新资本主义实现会议”。本部长和会议主席均由岸田首相亲自担任。新资本实现会议的成员包括日本互联网巨头Z控股公司总经理川边健太郎和东京大学教授柳川范之等有识之士。

重视经济安全保障

在外交和安全保障领域，他的态度是基本继承安倍和菅义伟两届政权的政策。为了捍卫民主、人权和法治等普世价值，将与美国、澳大利亚和印度等国合作，继续推进“自由开放的印太”战略。他还明确表示将根据安保环境的变化，调整国家安保战略、防卫大纲和中期防卫力量整备计划，并谋求加强海上保安能力和导弹防御能力。

由于疫苗接种工作进展顺利，新冠疫情的形势开始好转。因此，目前人们越来越关心经济政策的内容。大家关注的政策课题主要是以下两点。

第一点是经济安全保障。从首相迄今为止的发言来看，岸田政权明显非常重视以下两个方面。一是针对战略物资和技术，将通过建设国内生产基地等手段，构建坚强可靠的供应链，避免日本产业的维系和发展受到阻碍。二是通过出口管制等手段，加强对重要技术和物资外流的管理。

此次，岸田首相任命小林鹰史担任经济安保担当大臣，山际大志郎担任经济财政担当大臣。在党首选举时，此次出任了政调会长的高市早苗也曾呼吁过要制定经济安全保障综合法。可以预见，小林和山际将在岸田内阁内引领围绕经济安全保障问题的讨论工作，高市早苗则将在自民党内发挥这一作用。

是否会立志“改革”？

大众的另一关注点是，岸田首相打算在多大程度上推行以放宽限制（松绑）为开端的日本经济发展模式改革。自党首选举以来，他一直在主张“新自由主义转型”。9月举行党首选举之际，岸田在阐述自己经济政策的记者会上，斩钉截铁地表示“简而言之就是要转变小泉改革以后的新自由主义政策”，他认为新自由主义政策“催生了富裕者与不富裕者、有产者与无产者之间的差距和分化”。

而另一方面，在发表施政演说时，首相并未提及“改革”一词。因此，也有一些人批评他没有明确展现改革姿态(*7)。或许是因为注意到了这种批评声音，首相今年10月14日再次表示将成立数字临时行政调查会，明确提出要推进数字改革、规制改革和行政改革。

读卖新闻社在新内阁刚刚成立后的10月4日和5日实施了一次舆论调查，结果显示受访者最期待内阁解决好的问题是“经济与就业”和“疫情防控措施” (*8)。在处理这两大课题的时候，能否稳住民众的支持，这将决定岸田新政权何去何从。

标题图片：在国会上被指名为第100代首相的自民党党首岸田文雄走进首相官邸，2021年10月4日下午，东京永田町（时事社）

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