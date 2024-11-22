厘清“夫妇别姓”问题，跨越代际观念差异

在日本，针对是否赞同“选择性夫妇别姓”制度，不同年龄段人群的意见分歧较为明显。目前该制度还未被纳入法律修订条款。笔者指出，人们对这一问题理解得不充分或存在误解，这也是形成代际观念差异的原因之一。

“夫妇同姓”的强制规定

日本广播协会（NHK）就“选择性夫妇别姓”于2024年4月实施的舆论调查显示，62%的受访者表示“赞成”，27%表示“反对”。分年龄段来看，70岁以下的各个年龄段中，表示“赞成”的受访者比例都超过了70%，远高于表示“反对”的受访者比例。而70岁以上的受访者中，48%表示“赞成”，40%表示“反对”。近年来实施的其他多项调查也显示出类似的结果，可见在“夫妇别姓（夫妇双方各有不同的姓氏——译注）”问题上代际观念差异明显。

这一现象的背后是日本社会发生的一些变化，比如接纳多样化家庭的价值观日益深入人心，女性在婚后、产后继续工作的双职工家庭越来越多，等等。

近年来，日本社会对多样化家庭的关注度越来越高，事实婚姻成为多样化家庭的一个象征频频被提及。

一般认为，事实婚姻相对于法律婚姻而存在，人们是因为排斥法律婚姻而选择事实婚姻的。但在日本，事实婚姻给人们的印象未必如此。

当然，日本也有一些情侣因为拒绝法律婚姻而选择事实婚姻，但多数情况下，选择事实婚姻的日本人是出于夫妇别姓的考虑。如果夫妇别姓得到认可，那么他们当中很大一部分人其实愿意履行法律手续，登记结婚。在那些夫妇双方可以自由选择自己的姓氏的国家，几乎不会出现单纯因为姓氏而选择事实婚姻的情况。从这个意义来说，日本的事实婚姻有一个很大的特点，即它是由日本排斥多样选择的法律制度造成的。

从全球范围来看，日本是目前唯一一个以法律形式规定夫妇必须同姓的国家。在这个社会，如果两个人都“不希望婚后改变自己的姓氏”，那么他们相识后就算想结婚也无法如愿。日本《民法》规定，男女双方应在协商的基础上选定以某一方的姓氏作为双方共同的姓氏，而从现状来看，大约95%的已婚妇女都选择从夫姓。

如今，人们开始在各种场合将夫妇别姓作为一个社会问题加以谈论，但就笔者的实际感受来说，大部分人都很难说是准确地理解了这个问题。而对这个问题理解得不充分或存在误解，正是形成代际观念差异的原因之一。在下文中，笔者将基于此前对事实婚姻当事人的调查，围绕夫妇别姓“是一个什么样的问题”“不是一个什么样的问题”，聚焦过去容易被人忽视的论点展开探讨。

“夫妇别姓”这个措辞

通过此前的调查，笔者意识到一点，那就是那些出于夫妇别姓的考虑选择了事实婚姻的人，大多数所求的其实并不是“夫妇别姓”，而是“结婚后不改变自己的姓氏”。

我们必须避免被“别姓”这个措辞所误导。

出于工作、身份认同、家庭情况等各种理由，不希望婚后改姓的人群呈现出扩大趋势。然而，按照日本的法律，抱有这种想法的两个人就算偶然相识、彼此认定，也无法在不改姓的前提下领证结婚。

“选择性夫妇别姓”制度讨论的并非同姓和不同姓这两种做法哪一种才正确、平等、尊重个体的问题，而是应否允许结婚双方选择继续使用各自原本姓氏，不再被强制要求“一方改变姓氏”的问题。

使用旧姓作为通称

日本法律强制要求男女结婚时“一方改变姓氏”，于是自上世纪90年代起，越来越多企业允许员工婚后继续在职场使用旧姓（婚前姓氏——译注）作为其通称。

2021年，日本最高法院判定《民法》关于夫妇同姓的规定符合宪法精神时，曾列举了一个理由，即“使用旧姓作为通称”在日本社会已经得到了广泛认同，这一点让人记忆犹新。近年来，那些批判选择性夫妇别姓制度，认为其毫无必要的观点中，“使用旧姓作为通称足矣”的论调占据了支配地位。

这让人感到震惊。使用旧姓作为通称，不过是人们由于结婚时无法选择夫妇别姓而争取到的一种妥协方案罢了。

而且，说是使用旧姓作为通称的做法开始得到广泛认同，现实生活中大约有一半的企业其实并不予以采纳。就算是那些予以采纳的企业，采纳的范围往往也并不覆盖职务、书面资料等所有方面。许多女性在职场上因为姓氏问题陷入窘境，利益受到损失。

夫妇别姓是为了职场女性？

谈及使用旧姓作为通称的做法和选择性夫妇别姓制度的必要性时，人们大多倾向于将之与“女性走入社会”“女性活跃”等联系在一起。诚然，随着女性就业率上升，双职工家庭增多，女性在婚后改姓的问题上遇到难题，这种现象凸显出来，成为夫妇别姓受到社会关注的背景因素之一。

不过，我们在批判强制夫妇同姓的做法时，也有必要避免只基于“当代社会，女性理所当然也工作，（强制夫妇同姓）不再适合时代要求了”这个逻辑。婚后姓氏问题不仅仅关乎职场女性。

在笔者采访过的事实婚姻当事人中，也有许多专职主妇和打零工的女性。她们并非为了工作而拒绝改姓的。因此，单纯按照“因为女性工作需要”的逻辑来主张有必要实行夫妇别姓的风潮也具有迷惑性，让人觉得悲哀。

每个人对姓氏和名字的心态各不相同，我们不应该单纯从是否有利于工作的角度来谈论，不应该把姓氏问题大事化小，局限在只涉及职场女性的问题上。

不情愿地公开隐私

现在还有一种倾向，将夫妇别姓的问题单纯理解为“夫妇是用相同的姓氏还是用不同的姓氏”。而这并不能被如此简单地归结为一道二选一的选择题。

首先，无论本人是否愿意，女性只要改了姓氏就相当于对外宣布自己已婚。日后若因离婚恢复原本的姓氏，就相当于再次把隐私公之于众。从大约95%的已婚女性改从夫姓的现状来看，就算导致离婚的原因是丈夫，被迫公开隐私的也几乎都是妻子一方。在这个格外注重隐私的时代，人人呼吁尊重隐私，而只有女性无论自身是否愿意都会被迫公开（婚否等）个人信息。

再者，强制夫妇同姓的现行制度还给那些经历父母离婚的孩子造成巨大的压力。父母离异之后，80%以上的孩子都由母亲抚养，因而不得不改姓。父母离婚、再婚导致孩子改姓的问题归因于原则上“同一户籍下的成员必须使用相同姓氏”的现行法律规定。

除了父母离异的家庭，现实生活中还存在父母和子女拥有不同姓氏的其他情况，比如因国际婚姻（国际婚姻原则上都是夫妇别姓的）和事实婚姻等结成的家庭。在政策上，关于姓氏提供不同的选项能在很大程度上帮助那些身处不同境遇的孩子，为他们带来福利和利益，这一点却一直被忽视。时至今日，“（如果一家人的姓氏不同）孩子就太可怜了”还常常被拿来当作批判夫妇别姓的理由，殊不知，更多孩子因为现行法律只允许（一家人）同一姓氏而遭受利益损失，忍受偏见。

重新审视夫妇别姓问题

如上所述，在讨论选择性夫妇别姓制度的对错时，界定这是一个什么样的问题也具有重要的意义。我们要明确，这个问题探讨的是“强制实行夫妇同姓的做法是对还是错”，而不是“该不该同时允许夫妇别姓”。

当然，涉及姓氏选择这个问题的主要当事人是今后考虑结婚的年轻一代人，他们的诉求和意识应当被如实地体现在政治上，这很重要。

我们同时也必须注意到，这个问题的当事人并不只是年轻一代人或者处于事实婚姻关系中的人。选择事实婚姻并不是一件简单的事情，是需要有足够强大的心理建设才能做出决断的。尽管无法体现在数字上，那些在无可奈何的情况下选择改姓结婚的潜在当事人的数量也是相当庞大的。

我们有必要让日本社会的更多人知晓现在出现的各种真实问题，知晓这些当事人是多种多样的，这么做也有助于跨越代际鸿沟。我们必须倾听那些在姓氏问题上遭遇难题、活得艰辛的人的多种多样的声音，思考增加姓氏选项能给社会带来的裨益。

标题图片：为争取夫妇别姓而提起集体诉讼的多名原告走向东京地方法院，2024年3月8日（共同社）

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