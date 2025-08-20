劳动力市场“粥多僧少”，社会招聘日趋活跃

在日本的劳动力市场上，社会招聘日趋活跃。这是因为在人手短缺的背景下，众多企业纷纷涨薪，于是，为寻求“更好待遇”而选择更换工作的人越来越多。即便“应届毕业生统一招聘”（后文简称 “应届统招”）制度尚未走到瓦解的境地，企业也有必要做好准备，防范人才外流。

八成企业实施社会招聘

Recruit Works研究所《社会招聘实际情况调查》（2024b）显示，2023年度下半年实施过或正在实施社会招聘的企业占比（后文简称为“社招实施率”）达到了79.5%。回顾该调查的首份数据，2013年下半年社招实施率为59.9%，这意味着10年间上升了大约20个百分点。相较过去，社会招聘显然已经变得更为普遍。

员工规模越大的企业，社招实施率越高。该调查显示，员工人数5到299人、300到999人和1000到4999人的企业社招实施率分别为70.7%、85.5%和91.2%，5000人以上大型企业的为95.9%。鉴于1000人以上的企业社招实施率已经超过90%，可以认为对于大企业来说，社会招聘已经变得司空见惯。

分行业来看，机械器具制造业（86.5%）、运输业（85.7%）、餐饮住宿业（84.0%）等行业的企业社招实施率较高。

新冠疫情后，跳槽人员增多

接下来，我们站在劳动者的视角，了解一下他们眼中的社会招聘，即跳槽的实际情况。

基于劳动力调查数据制作的跳槽人数（就业人员中之前有过另一份工作并在过去一年内经历过离职的人）推移图显示，近年来的峰值是2019年的353万人。此后，受新冠疫情影响，跳槽人数一度减少，并于2021年触底。2022年转为增加，自此一直保持增势。推移图还显示，在雷曼冲击引发的金融危机时期（2008-2009年）跳槽人数也减少了，可见跳槽人数的多少取决于经济形势的好坏。

如此看来，可以认为近年来社会招聘趋于活跃与离职、跳槽人数增多有关。跳槽人数增多的背后存在多方面的因素，比如，日本厚生劳动省《2024年版劳动经济分析》就指出，“寻求条件更好的工作”是2023年跳槽人数增多的一个重要原因。

近年来，在人手短缺的背景下，众多企业积极涨薪，还有许多企业针对应届毕业生上调了初始薪资。于是，劳动者主动辞职以寻求待遇更好的工作，其结果就是整个劳动力市场上社会招聘日趋活跃。

此外还有多种因素。比如，对信息技术工程师和数据科学家等需要专业知识或技能的职位，企业需求旺盛，人才争夺战愈演愈烈。Persol career于2025年1月发布的面向跳槽人员的求人倍率报告显示，信息技术与通信行业面向跳槽人员的求人倍率为7.59倍，紧跟在咨询业（9.68倍）和人力资源服务业（8.88倍）之后。

同时，尽管各个企业在具体操作上有所不同，但招收特定职务者的情况也在增多。对于那些有意在未来的职业生涯中提升专业性的人来说，理想的选项越来越多，这是社会招聘日趋活跃的另一个因素。

应届统招制度是否走向崩溃？

在谈论社招日趋活跃这个现象时，人们经常议论的一个问题是“应届统招制度是否正在崩溃？”应届统招制度是日本劳动力市场的一个特点。当人们以否定性的含义谈论近年来经济增长停滞、劳动力市场固化等话题时，总会伴随着“应届统招制度被瓦解”“应届统招制度已达极限”等论调。

在此，我们再来看一下Recruit Works研究所的《社会招聘实际情况调查》（2024b）。关于2023年度下半年社会招聘实施目的的多选题，受访企业回答最多的是“应对员工离职的情况”，占比达70.7%，其后依次是“获取即用型人才”（69.5%）、“应对招聘没招满的情况”（64.0%）。可见，社会招聘增多是由于面向应届毕业生招人没招满，离职、跳槽人数增多等。

至少从这一调查结果，我们看不出社会招聘日趋活跃与应届统招制度被瓦解或已达极限之间存在关联。

让我们换一个角度。Recruit Works研究所《大学毕业生求人倍率调查》（2024a）显示，2025届毕业生中，有意向到民营企业就职的人数为45.5万人，连续两年增加，求人倍率达到1.75倍。尽管此前受新冠疫情影响，2022届毕业生的求人倍率一度降至1.50倍，但自那之后，这个数字一直在上升。

在这个意义上，企业对应届毕业生的招聘需求依然很高，我们很难在社会招聘日趋活跃与应届统招制度瓦解或已达极限之间找到关联。

力阻人才外流迫在眉睫

那么，今后社会招聘的走势如何呢？笔者推测，如果跳槽人数继续维持在近年来的水平，那么，社会招聘以及应届统招都将在短期内保持活跃的状态。不过，应该不太可能像新冠疫情之后的复苏期那样出现激增，而是保持高位徘徊。

在这样的形势下，企业要做的或许是提升自身通过社会招聘招人的能力。对于过去主要通过应届统招获取人才的企业来说，在社会招聘方面可能有诸多不适应的地方。然而，面对未来业务环境的重大变化和少子老龄化等各种课题，不只依赖于应届统招，开发多样化招聘渠道是企业要优先考虑的经营课题之一。

此外，企业还必须更加重视如何避免员工离职，留住人才。离职的情况越少，企业在社会招聘上的投入自然就越小。在社会招聘竞争日趋激烈的当下，陷入“大量离职、大量招聘”的恶性循环，堪称人力资源管理的致命昏招。

除了待遇之外，能否留住人才还涉及工作舒适度、职场人际关系、经营管理等各方面因素。企业有必要冷静地看清自身需要解决的问题，确立社会招聘的机制，确保跳槽入职人员顺利成为企业即用型人才。

