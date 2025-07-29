被冷落的外籍儿童，凸显学校教育资源短缺问题

儿童的成长，离不开“语言”的习得。然而，在旅日外国人以每年10%的速度增加的日本，面向外籍儿童教授日语的体系建设严重滞后。仅在公立学校，就有大约7万名少年儿童不能完全理解日语。

携带家属的外国人快速增多

日本出入国在留管理厅（相当于国家移民管理局——译注）公布的数据显示，截至2024年末，旅居日本的外国人达到3769000人，较2023年末增加358000人，是10年前的1.8倍。

从“在留资格”(*1)类型来看，增长较多的主要是获签了“技术、人文知识、国际业务”签证（通称“技人国”签证）的技术人员、口译人员、设计师、语言教师等，覆盖了多个工作种类。日本厚生劳动省实施的外籍人士就业情况相关统计显示，截至2024年的10年间，这类人员已增长2.9倍至411000人。

这些人员和取得大学教授、法律和会计业务等签证者一样，可以携带家属赴日，这就不可避免地出现了旅居日本的外籍儿童的增加。从文部科学省的统计也可以看出，2024年公立学校在读外籍学生人数达到大约129000人，较上一年增加了9.0%。这种结构性的变化，便是面向外籍儿童的日语教育成为当务之急的背景原因。

随之而来的问题，是许多学校缺少给他们教授日语的老师，越来越多的孩子在没能充分掌握日语的环境中长大。如果无法共享作为沟通基础的“语言”，那么不仅会对他们的升学和就业造成负面影响，而且他们还容易在当地社区中陷入孤立无援的境地。

大约7万名儿童需要日语指导

文部科学省2023年的统计显示，全国公立学校大约有7万名少年儿童需要接受日语指导，是10年前的两倍左右。

毗邻东京的千叶县松户市，2024年末共有大约50万人口，其中23000人是外国人。

为此，该市教育委员会从2022年起执行一项政策，针对需要接受日语指导的学生达到18人以上的小学，原则上设置“日语教室”，实施分班教学。2025年，该市全部45所小学中，30%即15所学校设置了日语教室。2024年起，在市内还设立了一处“学前班”，在外籍儿童就近入学之前的20天时间内，集中教授问候寒暄和说明自己身体状况的语句等学校生活必备的基础日语。该市教委专门安排了33名职员和37名有偿志愿者负责这项日语教育工作。

不过，松户市的这项政策相对来说属于比较优厚的。由于需要接受日语教育的少年儿童多数都在首都圈和爱知县等地区，所以如果达到一定的人数标准，学校方面也比较容易采取相应的支持措施。

地方学校形势日益严峻

目前，形势越来越严峻的，是外籍儿童覆盖面广泛却稀疏“分散”而居的地方乡镇。从各个都道府县2021年到2023年需要接受日语指导的外籍儿童人数增减率来看，由高到低依次是（1）鸟取县2.4倍，18人→44人；（2）大分县2.3倍，50人→114人；（3）高知县2.3倍，12人→27人；（4）鹿儿岛县1.9倍，28人→53人；（5）佐贺县1.9倍，40人→74人。由于总数远远少于城市地区，也难以保证足够的指导人员，所以地方政府的应对措施难免会比较粗糙。

2023年，共有9241所公立小学和初中的外籍学生需要接受日语指导，大约占到全国公立小学和初中总数的30%。多年从事外国儿童教育工作的宇都宫大学国际学部客座副教授若林秀树表示，其中单个学校的外籍儿童人数在4名以下的学校占到了七成。这就是“分散”的状况。

需要接受日语指导的儿童人数，从他们的母语来看，以日裔巴西人为主的葡萄牙语最多。母语是汉语、菲律宾语、越南语的儿童人数增长迅速，部分地区尼泊尔语、缅甸语等也比较突出。

若林客座副教授指出：“如果校内对象人数较少，这个问题就很难受到重视，市町村也无法充分保证预算和指导人员。学校只能通过年级辅导员等自身力量来解决问题。如果同时有多种母语的儿童在校就读，问题就会变得更加复杂。”

也有许多孩子光靠学校教育无法跟上用日语讲授的课程。于是，为了弥补学校教育的短板，城市地区中由民间团体、NPO和当地政府等开办的校外“日语课堂”也越来越多。而在地方乡镇，有些地区没有这种日语课堂的情况比较突出。

文部科学省发布了《外籍少年儿童接收指南》，并从2018年起在学习指导要领中明确写入了日语指导。尽管中央政府规定了教员的配置标准，但因地制宜地安排人员，以及各地日语课堂的运营等工作均交由各个地方政府负责，中央政府主要是提供补贴。

依赖地方政府的局限性

在讨论日语教育问题之前，还存在一个“不入学”的问题。2023年，有970名外籍儿童虽达到了小学和初中学龄却没有上学，同比增加24.6%，达到历史最高水平。据文部科学省推算，包括未能确认入学情况的儿童在内，存在未入学可能性的儿童有8601名。

日本国宪法规定，要保障儿童接受教育的权利，监护人具有让子女接受教育的义务。不过，宪法适用的对象仅限于拥有日本国籍的儿童。针对外籍儿童，按照国际人权公约和儿童权利公约，如果他们希望入学，那么日本也保障他们享有接受和日本人同等教育的机会。

根据国立社会保障与人口问题研究所2023年的推算，到2070年，旅居日本的外国人将达939万人，占到总人口的10%。不过，外国人实际涌入的速度已经超过此前的预期，很可能在2050年左右就会达到总人口的10%。

深谙日本接纳外国人情况的关西国际大学客座教授毛受敏浩指出：“日本社会在建设针对外国定居者的相应社会基础设施方面意识比较薄弱，所以外籍儿童教育体制建设也都交由地方和学校负责，地区差距正变得越来越大。中央政府需要提出明确的方针，重新构建教育体系，将外籍儿童也视作支撑日本未来社会的人才，保证他们能够获得和日本人同等的知识水平和能力。”

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。