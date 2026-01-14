日本全国知事会缘何积极要求完善外国人政策？——访静冈县知事铃木康友

日本全国知事会（本文下称“知事会”）向日本中央政府（本文下称“中央政府”）提交了《关于接纳外国人与实现多元文化共生社会的建议书》。当时正值参议院选举和自民党总裁选举期间，各方围绕加强外国人监管政策展开讨论。在这样的背景下，知事会反而要求中央政府提供日语支持、开展儿童日语教学、完善接纳环境等。这是为什么呢？就此，笔者采访了知事会此项提案的负责人、静冈县知事铃木康友。

静冈县知事。1957年生于静冈县滨松市。毕业于庆应义塾大学法学系，之后进入松下政经塾学习，经营过策划公司，担任过政治团体干部等。2000年由静冈8区参选并首次当选众议院议员。担任两届众议员后，2007年首次当选滨松市市长并连任四届。2024年击败自民党推荐候选人，首次当选静冈县知事。

制定基本法，设立统筹机构

——知事会关于外国人政策的建议书指出，中央政府应负责完善外国人政策。具体包含哪些内容？

建议书要求中央政府将居住在日本的外国人定义为“社区生活者和居民”，并建议在政策中予以系统性定位，包括接纳外国人、保障并留住外国人作为地方劳动力，促进外国人社会融合等。同时，建议书还指出，有必要制定一部明确外国人接纳理念的基本法，并在中央政府内设立一个跨部门的统筹机构，以协调相应政策。该机构须统一负责实施日语教育、改善劳动和生活环境等工作。建议书还要求中央政府在上述环境建设机制中发挥积极作用，要求在近期将施行的职业培训与就业制度（育成就劳制度）中结合各地实际情况探讨新增领域。目前，人口减少导致劳动力短缺，而外国人数量日益增加，日本人与外国人共生共处已然成为日本全国性课题。正是在这样的背景下，知事会向中央政府提交建议书的。

——请谈一谈建议书为何将外国人定位为“生活者和居民”。

因为中央政府层面的讨论过于偏向将外国人视作单纯的劳动力。诚然，外国人是日本接纳的劳动力，但不是机器人。他们生活在日本各地，和日本人一样面临着各种烦恼和问题。地方政府的工作人员每天都在和他们打交道。这一点在国会和中央政府层面的讨论中往往被忽视。

中央政府应负起责任，不能推给地方政府

针对日语教育等接纳环境建设，采取可持续的财政措施

结合地方实际情况，扩大职业培训与就业领域范围

出现扭曲的原因在于中央政府的双重标准

——您曾担任过众议院议员。为什么此前中央政府没有关注外国人作为生活者的那一面呢？

我认为其背景在于双重标准。中央政府表面上宣称“不采取移民政策”，实际上却一直在推进接纳外国人，以补充劳动力缺口。这就导致相关制度和财政来源长期不清不楚。现状是地方政府承担起了应对这种扭曲状况的责任。

——地方层面出现了哪些问题？

例如向外国人提供日语教育和生活咨询等，此类靠市町村的“一般财源(*1)”来负担的部分越来越大，导致规模越小的地方政府负担越重。今后，随着特定技能制度适用领域范围的扩大，职业培训与就业制度的推行，外籍劳动者数量将不断增加。届时，外籍人才可跨地区换工作，这或将导致外国人过度地向大城市集中，地方上外籍人才不足。外国人政策已经不再是特定区域的问题，而是日本全国性课题。我认为中央政府应当正视现实，设立统筹机构并制定基本法，承担起常态化财政支持等责任。

——地方政府具体需要开展哪些工作？

截至2024年末，静冈县有来自120多个国家和地区的12万名外国人。他们主要生活在西部滨松市等的“集住地域(*2)”，就业分布已扩展到制造业、长期护理、旅游等多个领域。这些区域的教育、医疗、窗口服务、税收和社会保障等各项工作都需要应对外国人的需求。静冈县政府也设置了面向外国人的多语言咨询窗口，并在日语教育方面采取了多方面措施，具体包括实施零失学行动计划，提供升学和职业规划支持，编制校本特别课程，实施日语教学协调员项目等。

儿童日语教育是小型自治体的负担沉重

——建议书还触及了扩充外籍劳动者及其家属的日语教育支持……

在外国人政策中，日语教育是首要问题.因为语言是工作、生活的基础。在雷曼危机期间，日本出现过被裁员的外国人因为日语能力不足而无法更换工作的情况。有的外国人则因缺乏信息而导致生活不稳定，比如在纳税等方面，因为不理解自己国家所没有的制度而拖欠税款等。在入境日本之前提供足够的日语教学是最理想的做法，但也有一些国家，比如德国，会在外国人入境之后用一定的时间帮助其掌握语言和生活习惯。实施日语教育不仅是为了外国人，也是为了日本社会。

——您如何看待儿童日语教育的重要性？

对孩子们来说，日语学习不单纯是一门课程的学习，还具有避免被社会边缘化的意义。如果对那些无法理解语言的儿童置之不理，可能引发社会问题；但如果给予他们适当的帮助，那么在日本生活的外国人就可能成长为地区社会的有生力量。我在滨松市担任过四届市长，一直致力于面向那些生在外国长在日本的儿童推进零失学行动计划，并利用政府旧办公楼创建了“外国人学习支持中心”，作为他们学习日语的基地。我记得有一名10岁来到日本的孩子，一开始完全不会日语，在支持中心学会了日语，现在正发挥他会日语、英语、葡萄牙语的语言优势，从事国际业务。中央政府有必要划分中央政府、地方政府和民间力量在日语教育中的职责分工，建立稳定的财政基础和制度。目前，小型自治体在（面向外国人的）日语教育上有心无力，对此，中央政府应给予财政支持。

——有关在地区社会与外国人共生共处问题，中央政府给予了怎样的财政支持？

中央政府对地方政府的外国人政策补助预算不充足，各地方自治体的补助金额被削减。知事会的建议书中要求中央政府扩充补助制度并实现持久化。本年度，静冈县政府对中央政府补助不足的县内16个市町的日语教育事业给予了财政支持。外籍劳动者是国家接收的，本应由中央政府明确政策措施和财政资金来源。

中央政府应负责制度建设

——2025年7月参议院选举之后，知事会就公布了建议书。当时，外国人政策作为选举的焦点议题之一，受到了广泛关注。

建议书的内容从2024年11月起就已经在知事会中展开讨论了。后来经2025年7月末的全国知事会议正式通过，提交给了中央政府相关部门。在时点上恰逢参议院选举时期，外国人政策成为舆论关注的焦点。



静冈县知事铃木康友（左）向时任官房副长官青木一彦递交了日本全国知事会关于外国人政策的建议书，2025年7月20日，东京永田町（图片：时事社）

——由于是参议院选举期间的一大焦点，因此有人质疑建议书“是外国人优待政策”。

关于这份建议书，我们收到了许多批评意见。事实上，建议书最大的目的是呼吁中央政府切实承担起责任，而不是过度推给地方政府。我的立场是，接纳外国人应适用严格的规则并控制人数；在此基础上，如果决定接纳，那么中央政府就必须负起责任，以确保外国人能够在地区社会与日本人和谐共处。

——部分居民对地区社会的治安也感到担忧。

关于外国人的问题，我希望大家不要凭印象空谈，而应依据准确的数据加以理解，冷静地展开讨论。时至今日，日本仍是外国人接纳政策最严格的国家之一。如果认为优待了外国人，那就应立足于事实验证一下具体是怎样优待的，包括生活保障和医疗等。从中长期看，外国人实施的犯罪数量呈大幅减少之势。我们不能因为部分地区发生了案件，就认为整体治安恶化了。

——在之前的自民党总裁选举中，加强外国人监管的议题被广泛讨论。您对此有何看法？

严格运用法律和规则是前提，但如果主张“先加强监管”，就可能被理解为排外主义。中央政府应当先明文阐述接纳外国人的基本方针，并设置统一管理机构。在此基础上，对不遵守规则的外国人实施监管或处罚。那些在自民党总裁选举中对外国人政策持强硬态度的人，一旦身处政府的立场，恐怕也不得不推行务实的政策。2025年7月的知事会决议已经明确表态反对排外主义，其中便带有这样一种危机感。那就是接纳外国人的规模一直在扩大，我们要警惕风向突然转为排外主义。

国际上，居留超过12个月即称“移民”

——在石破茂前政权时期，已经启动了有关让外国移民融入日本社会，成为日本社会一员的外国人融合政策以及入境配额设定等议题的讨论。

长期照护、旅游和制造业一线人手短缺问题非常严重。如果停止接纳外国人，就会影响地区社会的经济和居民生活。中央政府必须切实管控接纳人数，完善外国人社会融合政策，以助其掌握日语和日本社会习惯等。我认为只有通过扎实、细致的措施，才能减少外国人与日本人之间的摩擦，维护地区社会的安定。

——现在日本的新政府已经成立。在外国人政策方面，您对新政权有什么期待？

我希望要摒弃在外国人政策上的双重标准。国际移民组织将获准居留超过12个月的外国人定义为“移民”。按照这个定义，在日本工作的外籍劳动者，实际上多数都属于移民。既然接纳的规模在扩大，日本社会对外国人的依赖度在提高，如果继续固守“不接纳移民”这种自欺欺人的立场，搁置与外国人生活相关的政策制定工作，社会必将失序。再重申一次，我强烈要求建立由中央政府负责的制度体系，改变将外国人政策推给地方的现状。

采访：nippon.com日本网 编辑部 松本创一

