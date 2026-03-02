埼玉县川口市的志愿者们，为外籍儿童提供语言支持

埼玉县川口市是很多不同国籍的外国人集中居住的地方。虽然一部分政治家对中国人和库尔德族土耳其人等持有偏见，但市内超过25个民间志愿者团体表示“要支持我们的邻人”，持续为激增的外籍孩子们提供着支援。

日语学习班鳞次栉比，最长的拥有40年历史

“日语学习班”“日语俱乐部”“寺子屋日语教室”……。JR川口站前的公共设施Cupola的入口处，张贴着一张张教授外国人学习日语的宣传海报。仅在川口市注册的这种民营学习班就有21个，加上其他团体，则超过了25个。

在这种日语学习班中，成立时间最早的是“川口自主夜间中学”，已有40年历史。7月底，记者探访了开设于JR川口站前市民活动设施内的教室，看到学生正跟志愿者并桌专心学习。

其中一名来自中国的男生，升入了埼玉县内屈指可数的公立高中，他说：“我在这个学习班开始学习日语，一路坚持下来，终于考上了高中。”在自己学习的同时，他还指导初中一年级的中国学弟，并表示说：“这里有学习的氛围，所以自然地就学进去了，还能轻松地提问”。



在该夜校学习日语的外籍学生中，有些还在指导学弟学习



教室门口张贴的欢迎学生老师自由加入的告示

教室门口的告示是这样写的：

我们等待着你的到来。 在这里，每个想学习的人都可以免费学习。 无论你多大年龄，无论你是哪国人，请自由入内。 愿意教课的人也请自由加入，无需资格证书。

曾为公务员的野川义秋董事长回顾说：“开始这项日语教育活动的时候，6名学生都是日本人。曾经有一段时间，我们接收了很多逃学的孩子们，，但现在外国人变多了。夜间中学被称为反映社会矛盾的镜子，我们的教室也一样”。

由于工作人员不足等原因，现在学习班只接收初中生以上的学员，还有许多申请者处于排队等待的状态。



川口自主夜间中学的董事长野川义秋

运营团队也以“在埼玉开设夜间中学之会”的名义开展活动。长期以来取得的成就，促使当地政府于2019年4月在华人聚居区“芝园团地”附近开设了公立夜校“川口市立芝西初中阳春分校”。该校主要接收超过学龄期的日本人，但也接收外国人。

“希望为孩子们的成长提供支持”

有些相关团体还专门针对小学和初中学生举办活动。最早的是2006年开设的“川口儿童日语教室”。中国人、越南人很多，低年级的孩子也在增加。

一名上初一的中国男孩说：“我在这里会问问在学校没弄明白的问题，比如日语语法、作文等。”副董事长涩谷次郎表示说：“外籍孩子在学校即使接受日语教育，但像数学和社会这种科目，估计有很多孩子还是无法充分理解的”。



“川口儿童日语教室”，有很多来自越南、中国的孩子们学习日语

工作人员表示，他们参与到这项教育活动中的初衷，是“希望为孩子们的成长提供支持”“希望为想学习的孩子们提供帮助”。让想在日本生活下去的外籍孩子也能拥有美好的未来，这份单纯的愿望，正是他们开展活动的原动力。

只靠学校授课是不够的

川口市教育委员会截至今年5月实施的调查显示，本年度在该市公立小学初中就读的外籍儿童约有3000人，其中小学生1300人、初中生300人，共计1600人需要日语辅导。按国籍划分，中国籍占6成，土耳其籍占2成。

川口市教委已为公立小学和初中在编的外国学生配备90余名日语指导教师及支援人员，准备比较充足。但是，为了让外籍孩子理解课程的内容，仅仅靠公立小学和初中的基础日语教育是远远不够的。学校教育部指导科的佐藤彰典指出：“我们在日语指导方面倾注了很多努力。不过即使能进行日常会话，但像数学中的‘垂直’‘平行’等这种学习词汇，孩子们还是很难掌握的”。

因此，对于“想学更多”的人来说，在校外开展活动的民间日语学习班就大多成为满足他们愿望的场所。市政府虽未对校外日语学习班提供特别支援，但与对待其他志愿者团体一样，在其利用市设施时给予费用减免等政策。

应对地区问题 多样化的历史

根据横滨市立大学专门研究外籍儿童支援的坪谷美欧子教授所述，日语教育的志愿者活动在全国范围内展开，起源于上世纪70年代日本接纳印度支那（中南半岛的越南、老挝、柬埔寨三国区域——译注）难民，最初只面向成人。之后随着日本遗孤（遗华日侨）从中国返回日本，以及对南美日裔的接纳，志愿者活动日益扩大。在1995年阪神大地震后进一步普及开来，面向儿童的志愿者团体也有所增加。如今，活动内容已不限于基础的日语学习，而是扩展到学校补习、升学指导、建立归属感等，根据地区所面临的课题而呈现多样化趋势。

不过，志愿者老龄化以及后继乏人等也是一个全国性课题。另外，财政基础不稳定的情况较多，苦于保障教室场地的情形也不在少数。川口市的日语志愿者活动也几乎有着同样的经历，背负着同样的课题。

日本政府于2019年施行《关于推进日语教育的法律》，将扩充外国人接受日语教育机会这一课题纳入政策中。该法律明确规定，地区的民间日语教室也与学校一样，是共同承担教育的场所。这表明政府将持续依赖民间力量来开展日语教育。

不断变化的市内氛围，政治家的宣传阵地

在川口市，长期以来居民一直自主承担着建设与外国人共生地区的责任。中国人聚居的芝园团地被视为典范。但随着外国居民所属国籍的多样化，以及数量的持续增加，地区的氛围也出现变化。因生活习惯的差异导致倒垃圾、噪音等方面的摩擦增多，在7月参议院选举中，甚至出现可以被解读为“排斥外国人”的候选人演讲。一位主张对外国人加强管制的参政党新人，虽然在埼玉选区只是以最低票数当选，但他却在川口市收获到最高票数、约4.2万票（得票率16%）。可以说这反映了市民对外国人聚居的复杂情绪。

在自民党总裁选举中，部分候选人也进入川口市，呼吁“对非法外国人零容忍”，这里也成为政治宣传的战地。

就最近日本人针对外国人所表现的意识方面的变化，自主夜间中学的野川先生表示了担忧，他说：“利用选举能满不在乎地发表针对外国人的仇恨言论，这种社会风气令人忧虑。”

“儿童日语教室”的涩谷副董事长指出：“既然日本社会需要外国劳动力，那么这个问题就绝非只靠加强对外国人的管制就能解决那么简单；相反，如何在日本培养外籍儿童将成为今后外国人问题的焦点。”

尽管附近就有仇恨言论的演讲，但面向外国人的日语学习班仍在平静地运作，这也是川口市的现实。那里有需要帮助的孩子，也有志愿提供援助的日本人。许多教室都有等待加入的学员，为了接纳更多的学员，他们正试行将活动时间进行划分等办法，不断进行改善。



从事日语学校班教育10多年的涩谷次郎先生

教库尔德孩子们学习日语

在川口市，外国人中库尔德族土耳其人的存在尤其备受关注。其中不乏因难民申请未获批准、仅基于人道主义观点被解除收容的“临时释放”人员。据估计，市内约有400名库尔德族土耳其儿童。由市内日语教师小室敬子运营的“库尔德日语教室”，正为这些库尔德孩子提供平等的学习机会。



库尔德日语教室的董事长、小室敬子（nippon.com日本网 松本创一）

从小学一年级到高中三年级，约有50名学生在此学习。工作人员是通过口口相传聚集而来的志愿者，包括社会人士和研究生等。外国孩子的费用为每次200日元，运营产生的赤字部分由小室女士自掏腰包来承担。

小室女士运营日语学习班的初衷，源于她在育儿期间与菲律宾家长交流时产生的朴素情感。“当我用简单的英语和图画来解释信件的内容时，对方非常感激。后来我开始帮助那位母亲，并主动与在附近公园带孩子玩的外国妈妈们搭话。不过现在我帮助的对象，只限于库尔德人了。”

不过，小室女士也切身感受到随着外国人的骤增而变得复杂的居民情绪。她分析称：“认为应该与外国人友好相处的人大概有1成，认为外国人不好的人约有2成，而持无所谓态度的日本人应该是大多数吧。”

小室女士也目睹了在日本逐渐消沉的库尔德孩子们的状态。“在库尔德人的孩子中，能看到既不会母语也不会日语的‘双重受限’者。即使到了初高中阶段，他们的词汇量依然很少，难以表达情感，内心逐渐落入颓废。”

被收容所临时释放的外国人在就业和社会保障方面受到限制，有的人生活处境十分艰难。站在库尔德族土耳其儿童的角度考虑，小室女士能做的就是维续这个小小的学习班，支持他们在学校的学习。“在更多孩子变得内心荒芜、结成小团体搞出问题行为之前，我希望自己做些什么。孩子们来日本并不一定是出于自愿，我希望这些库尔德族的孩子们也能幸福地生活。我不知道能坚持到什么时候，但会继续努力”，小室女士说道。

志愿者也需要得到支持

横滨市立大学的坪谷教授指出：“各地区的日语学习班由志愿者自发创办并逐步发展，特别在外籍儿童的升学等方面发挥了重要作用。另一方面，随着外籍儿童数量的激增，人才不足等问题日益凸显。考虑到可持续性发展问题，需要寻求行政方面的间接支持，如财政援助、场地保障、将支援活动NPO化以提高信赖度等。为培养下一代日语教育人才，还需要让有关当事者也参与其中，例如与外国有联系的青年和成年人，以及学生等年轻群体，这一点也非常重要。”

标题照片：川口市内某设施公告栏上贴着密密麻麻的日语学习班信息海报（nippon.com日本网 松本创一）

