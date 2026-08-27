ICT教材，助力外国儿童学习日语

越来越多学校利用ICT（信息通信技术），帮助外国儿童提高日语学习效率。具有外国背景的儿童越来越多，能够承担日语教学的教师与支援人员却显不足，为填补这一缺口，ICT被寄予厚望。

网络课堂填补师资缺口



福冈市教委开始试行面向外国儿童开展远程授课（图片：田中圭太郎）

在日语专业人才紧缺的教育一线，ICT能发挥明显的作用。

随着具有外国背景的中小学生数量激增，福冈市教育委员会将资源中心学校与其他各校联网，开展远程日语授课。此举旨在协助那些未能充分配备日语专职教师的学校为学生提供学习机会。

此举的优点是外国学生所在的学校无需单独配备教学力量，即可便捷地提供质量稳定的课程。使用ICT后，学生的学习机会就不易再受地区差异的影响。不过，刚开始学习日语的孩子是否能在屏幕前保持专注力等课题有待解决。

平板电脑教材寓教于乐



“Surara日语”支持对话学习，其界面下方设有多种语言字幕，辅助学生理解。上图字幕为高棉语（图片：Surara网）

ICT也在逐步改变日语教育的教材形态。

“Surara日语”是一款专为日语零基础学习者设计的平板电脑教材，由日语教育专家监修，由专业配音人员录制音频，并搭配母语字幕和动画元素。即便是初期阶段的学习者，也能通过文字，借助语音和影像理解词汇与表达，寓教于乐。

在日语教育一线，学生的年龄和来日时间不同，日语水平参差不齐。如果只靠在教室里听同样的课，就会加剧知识理解的差距。而使用ICT教材，学生可以根据自己的理解程度通过AI出题等方式实现高效的预习和复习。教师也可将ICT教材作为课堂辅助材料，从而能够在有限的时间内推进个性化辅导。

电子联络簿连接家校



“E-Tra Note”电脑端界面。勾选条件后即可自动生成标准范文（图片：宇都宫大学若林秀树客座副教授）

ICT的作用不仅限于教学本身，连接家校也是其一大功能。

目前已在日本全国160所学校投入使用的多语言电子联络簿“E-Tra Note”，为校方联系家长提供多语言支持。“E-Tra”是融合日语“轻松感知（E）”和英语“翻译（Translation）”而创造的合成词，意在体现其为日语能力不足的家长翻译并传达学校通知的功能。该系统由宇都宫大学若林秀树客座副教授设计，由大型印刷公司开发并提供服务。

教职人员输入日语内容，在预置的500种标准模板和相关词汇中进行选择，组合成文。而后，系统根据各个家庭登记的语言生成并推送相应的翻译版本。

如果那些具有外国背景的学生的监护人无法及时获知物品准备、作业要求、校内活动、面谈、缺席请假等日常细节信息，将影响学生的在校生活和学习成效。“E-Tra Note”这类工具能有效促进家校沟通，增强监护人对学校的信任感。

不是教育替代品，而是支撑工具

福冈市的远程授课弥补了师资不足和地区差异，“Surara日语”基于学生习得水平量身定制学习方案，“E-Tra Note”降低了家校沟通的语言门槛。从这三个案例可以看出，ICT不单是便捷提升效率的工具，更能成为支撑外国儿童教育的基石。

日本政府在2026年1月发布的《外国人综合对应措施》中明确指出：针对那些有日语教学需要的中小学生，应系统性制定指南方针，涵盖ICT及生成式AI应用在内的有效的教学内容和方法等，以确保日语教学顺畅有效。”

然而，ICT解决不了所有问题。面对面的看护、教师与支援人员细致的引导不可或缺。即便如此，在人手不足和多语言化的进程中，ICT仍是确保教学质量，拓展学习机会的重要支撑。如何推广ICT应用，让外国儿童能够在不受地域和家庭环境影响的情况下学习，已然成为需要探讨的课题。

采访：记者 田中圭太郎

标题图片：ICT教材支撑外国儿童的日语学习和在校生活

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