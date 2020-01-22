2020年的政治展望：是否解散众议院，首相如何决断？

东京奥运和残奥会落下帷幕的秋季，安倍首相的自民党党首任期将进入一年倒计时。他是否会在离任之际行使首相的解散权？这一问题备受关注。

东山再起之后，安倍首相长期执政超过七年，形成了“一人独大”局面，对于他而言，2020年似乎将是艰难的一年，因为他需要下决断是否要为创造政治遗产而做出最后一搏。在他作为自民党党首和众议员的剩余任期均不到两年的背景下，究竟要不要在年内解散众议院并举行大选呢？如果要解散众议院，是由安倍本人，还是“安倍接班人”来实施呢？今年日本政治的最大看点就在于此。

牵扯不休的“赏樱会”问题

“动用税金的官方活动的私有化”“疑似藏匿包括电子数据在内的公文”——。安倍首相邀请多名后援会成员参加每年由首相主办、经费逐年膨胀的“赏樱会”引发诸多问题，给人一种长期政权“骄奢”“懈怠”的印象，遭到了在野党和舆论的强烈抨击。时事通讯社2019年12月实施的舆论调查显示，内阁支持率为40.6%，较前一月大跌了7.9个百分点。这是自财务省篡改学校法人“森友学园”购买国有土地相关审批文件成为关注焦点的2018年3月（下降9.4个百分点）以来的最大跌幅。直接原因无疑在于“赏樱”问题。

政府决定今年暂停赏樱会的活动。去年秋季临时国会期间，在野党纷纷声讨之下，勉强应付过去的安倍首相在国会闭幕的记者会见时强调，“将深刻反省，对自身责任进行全面审视”。然而，在恢复受邀人员名单数据等揭示真相方面，却一直态度消极。立宪民主党等在野党对急于收场的安倍首相发起抨击。似乎还将在预计于1月20日开幕的例行国会上，以负责审议2019年度补充预算案和2020年度预算案的众参两院预算委员会为中心，继续对“赏樱会”问题穷追猛打。去年年末，众议院秋元司（已从自民党退党）因涉嫌收受贿赂，插手包含赌场在内的综合度假区（IR）事业而被捕，这一事件也对长期以来将IR作为经济增长战略支柱项目加以推进的政府造成了打击。

迄今为止，尽管支持率曾因森友学园和加计学园问题、制定了毁誉参半的安全保障相关法等事件出现过短期下跌，但安倍首相通过出其不意解散众议院和打出全新招牌政策等“巧妙的政治技术”，成功化解了政权的危机。最终，他的累计在任天数超过了桂太郎，成为历史上在任时间最长的首相。不过，在自民党党首剩余任期到明年9月结束的背景下，“赏樱会”等尖锐问题相继对首相造成冲击，以至于自民党内也有人私下议论“安倍政权或许已经时日无多”，会逐渐趋于“跛脚鸭”状态。

预计解散时期将在“秋季”

2019年末，在新闻发布会和演讲等场合被问及解散众议院问题时，首相表示“如果判断问信于民的时机已经到来，就会毫不犹豫地决定解散众议院”。以前他总是用“绝无此意”之类的措辞来回避，而此次发言可谓是态度鲜明。

去年12月，政府召开内阁会议敲定了以救灾重建和应对海外经济下行风险为核心、总规模达26万亿日元的经济对策。之所以达到了这种甚至被诟病为“穷奢极欲”的金额规模，是因为着眼于众议员任期将满（2021年10月），执政党十分急切地希望向选民展开宣传攻势。因此，朝野各党出现了一种看法，认为首相为了给“赏樱会”问题收场，恐怕会在例行国会初期通过作为经济对策依据的2019年度补充预算案后迅速着手解散众议院。首相发出解散众议院的言论后，立宪民主党党首枝野幸男在12月的党内会议上鼓舞士气称“2月要积极准备迎战大选”。

不过，预测“1月解散”的人只是少数，执政党内并没有什么警惕感。去年10月上调消费税率的影响依然无法预测，在各种舆论调查中均处于下滑趋势的内阁支持率能否在年初企稳回升也不得而知。大家觉得首相的发言是为了牵制继续追究“赏樱会”问题的在野党，并让选举基础尚不稳固的自民党年轻议员加强紧迫感，执政党内部认定最有可能解散众议院的时间是在东京奥运会残奥会闭幕的9月之后。

今后的主要政治日程

2020年 1月 召集通常国会 春 中国国家主席习近平作为国宾来访 4月 秋篠宫立皇嗣之礼 7月 东京都知事选举 东京奥运会开幕 8月 东京残奥会开幕 11月 美国总统大选 2021年 9月 自民党总裁任期届满 10月 众议员任期届满

“修宪”旗帜不倒，甚至出现党首四连任论调

如果安倍首相要第三次行使解散权，将师出何名？关于任期内遗留的政治课题，首相列举了修宪、北方领土问题和朝鲜绑架日本人这三个问题。然而，日俄和平条约谈判因为历史观的对立等原因而陷入了僵局。针对首相为解决绑架问题而寻求举行的日朝首脑会谈，也看不出朝方有打算配合的意思。

不同于外交这种与别国打交道的事情，修宪是国内问题，但第一大在野党立宪民主党反对在安倍政权下修宪，在去年的临时国会期间，确定了修宪程序的国民投票法修正案又一次被暂缓表决通过。执政盟友公明党也始终对修宪保持谨慎态度。且不说能否在首相的党首任期届满的2021年9月之前实施修宪，从日程来看，就连要在任期内将修宪草案提交到国会发起动议，推动进入国民投票程序都已经变得十分困难。

即便如此，之所以首相还要宣称“势必亲手完成”，继续挥舞修宪旗帜，是因为如果一旦流露出放弃的意思，就会招来保守集团的叛离，政权难免会骤然丧失向心力。于是，执政党内部认为，如果修宪讨论在今年的例行国会上依然停滞不前，首相就很可能为打开局面而选择在秋季解散众院，举行大选。

围绕修宪问题，首相身边人士不断发出支持首相第四次连任自民党党首的声音。作为盟友的副首相兼财务大臣麻生太郎在月刊杂志上给首相打气称“如果真心想要修宪，那就必须为党首四连任背水一战”。干事长二阶俊博也屡次提及四连任论调。2017年时，二阶俊博主导修订了党章，将党首任期从连任两届六年延长到了连任三届九年。首相身边的实力派人物纷纷发出四连任论调的背景原因在于，政调会长岸田文雄、前干事长石破茂、官房长官菅义伟、防卫大臣河野太郎和外务大臣茂木敏充等安倍接班人候选者全都缺乏堪当此任的关键要素。

即使首相本人表示“从未考虑”，但如果亲手解散众议院举行大选，并且自民党再次大获全胜，那么从过去的事例来看，党内民意完全有可能朝着同意四连任的方向一边倒。届时，首相或许还是会坚决拒绝。不过，如果要想延长自己的任期以实现修宪，那么在大选中接受洗礼就可谓是必要条件了。

艰难的“功成身退”

另一方面，自民党内还有一种观点认为，即便不能走到实施修宪的地步，但如果首相判断实现修宪已经具有一定的路径方向，那么恐怕他会在党首任期届满之前选择功成身退，将之作为政治遗产留给接班人。这是因为，党首和众议员的任期届满时点十分接近，如果在不解散众院的情况下做满首相任期，那么下任首相将会被迫面临事实上的任期届满选举，处于不利状态。自民党相关人士解释称，“如果（对首相持批判态度的）石破茂参加众议院选举之前的党首选举，即使选举失利，只要在党员投票环节拿到最高票，也会对众议院选举产生影响”。自民党内也有人私下议论一种方案，如果首相在任期届满之前离任，那么应该召开只有国会议员和地方代表参加的两院议员大会来选举后任党首，而不是还需举行党员投票的党大会。

然而，考虑到就算是在任期届满之前离任，还要继续对后任政权发挥影响力，那么或许就需要具有安倍特色的正当理由了。为了创造作为任期最长政权收官之作的政治遗产，安倍首相到底会不会动用解散权这种手段？如果要动手，是否会在秋季？能够解开这个复杂方程式的人，只有首相本人。

标题图片：（右起）韩国总统文在寅、日本首相安倍晋三和中国总理李克强即将共同出席中日韩工商峰会开幕式，2019年12月24日上午，中国四川省成都市（时事社）