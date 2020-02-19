2020年日本经济预测：虽有不确定因素，但经济景气复苏或将持续

由于美中关系等国际环境的不稳定因素和东京奥运会后的反作用力，使得社会上出现了对2020年日本经济持悲观态度的论调。而作为日本顶尖的经济学家，笔者一方面认同经济前景面临一些不确定因素，但仍然预测在2020年末以前，经济景气将继续保持扩张势头。

尽管最新的日银短观数据出现恶化……

日本银行2019年12月13日发布的全国企业短期经济观测调查（短观）显示，大型制造业企业景气判断指数（以回答“好”的企业比例减去回答“坏”的企业比例后得出的数值）为0，较9月实施的上一次调查结果（+5）恶化。该数值已经连续四轮下降，创下了2013年3月调查（▲8）以后的最低水平。主要是受到了美中贸易战导致全球经济增速放缓，以及第19号台风等自然灾害导致工厂停工等因素的影响。

2020年3月以前的大型制造业企业前景展望指数和上一次没有变化，依然为0。比较遗憾的的是，12月短观的调查时间为11月13日～12月12日。如果12月12日的英国大选结果，以及12月13日美中贸易谈判达成有助于暂时缓解全球经济不确定因素的“第一阶段”协议等重要事件在调查中得以反映，或许前景展望指数会变为正值。

另一方面，在12月的调查中，大型非制造业企业景气判断指数由9月调查时的+21降至+20，仅下降了一个点。尽管上调了消费税率，但季度数值仍然连续三年（12个季度）维持在+20以上的高水平。作为上调消费税率的对冲手段实施的非现金支付积分返点制度，以及日本橄榄球世界杯入境游相关需求的增长似乎成为了支撑经济的正面因素。12月的中小型非制造业企业景气判断指数为+7，也长期保持在正值区间，非制造业较高的信心水平反映了内需的强劲。

12月调查中的全规模全产业景气判断指数为+4，较9月调查的+8下降了四个点。但相对于9月调查中+2的前景判断数值，已经是相当不错的数值，作为整体的经济氛围来说，认为“好”的企业依然多于认为“坏”的企业。

包括软件研发在内的2019年度全规模全产业的设备投资计划增长5.0%，也表现出稳定成长 的势头。

政府的经济刺激方案奏效

反映日本民间经济学家对经济走势判断情况的《ESP预测调查》（2019年12月调查）显示，2020年度实际国民生产总值（GDP）预期平均值为+0.49%（给出数值最高的前八人平均值为+0.75%，后八人平均值为+0.26%）。较11月调查的平均值+0.39%有所上升。虽然增速极为缓慢，但预期仍是保持正增长。

预测值的提高，反映了大家看好政府2019年12月5日召开内阁会议敲定的财政支出规模达13.2万亿日元的经济刺激方案。如果算上民间支出，经济刺激方案的事业规模将达到26万亿日元。核心内容是3条主线：①救灾重建和保障国民生活安全放心②重点支持应对经济下行风险③长远投资和着眼于在东京奥运和残奥会之后继续维持并提升经济活力的投资。

《ESP预测调查》（12月调查）对日美利率的预测方面，大多数经济学家认为两国利率年内都将维持在现行水平。预计还将继续采取量化宽松政策。

尽管存在一些不确定因素，但考虑到①眼下全球经济不确定因素的缓解有望拉动外需复苏②5G基站投资和新型智能手机产品开发活跃化有助于缩短电子元件和零部件的库存周期③国内需求继续保持强劲④政府的经济刺激方案⑤东京奥运和残奥会的举办等因素，预计2020年的外需和制造业将止住下滑势头，国内需求继续保持强劲，经济景气持续复苏。

上调消费税率导致信心一度下滑

我们依据景气观察调查制作了“消费税及增税”相关指数（图表1）。此图反映了受访者如何看待上调消费税对经济景气的影响，指标超过50，意味着经济景气向好。

图表：2019年1月～11月调查：消费税及增税相关评论统计表

相关评论数 相关指数 1月调查 现状判断指数 40 51.9 前景判断指数 196 49.1 2月调查 现状判断指数 44 49.4 前景判断指数 190 50.5 3月调查 现状判断指数 58 48.3 前景判断指数 216 49.5 4月调查 现状判断指数 60 44.2 前景判断指数 284 51.9 5月调查 现状判断指数 54 45.8 前景判断指数 338 48.4 6月调查 现状判断指数 103 45.6 前景判断指数 450 48.2 7月调查 现状判断指数 124 43.5 前景判断指数 578 39.1 8月调查 现状判断指数 229 45.4 前景判断指数 714 30.7 9月调查 现状判断指数 548 50.5 前景判断指数 796 29.4 10月调查 现状判断指数 580 30.1 前景判断指数 455 41.8 11月调查 现状判断指数 414 34.1 前景判断指数 303 44.2

出处：依据内阁府《景气观察调查》制作

对现状判断做出回答的受访者，9月调查时，从2019年1月的40人大幅增至548人，10月进一步增至580人，之后的11月降至414人。可以认为，随着消费税率上调之日的临近，大家的关注度日渐提高，而实施之后，关注度开始降低。

9月关于“消费税及增税”的调查中，现状判断指数为50.5，高于作为指数荣枯分界线的50。虽然有43名经济学家认为“变好”，但大多数人都提及存在“抢购效应”的影响。而在开始上调消费税之后的10月调查中，该指数大幅降至30.1，11月调查时略微回升至34.1。

1月调查时，在前景判断指数项目上做出回答的受访者为196人，而9月大幅增长至796人，指数降至29.4的低水平。10月和11月的调查分别有455人和303人做出回答，人数有所减少，而指数相继升值41.8和44.2。这一结果或许反映出，尽管上调消费税率后，消费支出有短期下滑，但许多专家判断已经触底。

老年人的消费意愿触底

内阁府《消费动向调查》中的消费者态度指数（超过50即意味着消费者认为经济景气“好”。两人以上家庭，季度调整值）显示，在距离上调消费税一年前的2018年10月以来的一年间，以老年人为主的人群消费意愿持续下降，2019年10月的数值为36.2，环比上升0.6个百分点，止住了一年来的跌势。而在11月的调查中，数值进一步改善，环比上升2.5个点至38.7。实际上调消费税率以后，数值往往会趋于改善，这次似乎也是如此。持续下滑的老年人消费意愿看起来已经触底。

《ESP预测调查》中有一个反映预测者（经济学家）整体态度的“综合景气判断指数”，观察从9月到12月的四次调查数值排布图表（图表2）可以发现，2019年7～9月的数值超过了荣枯分界线的50。上调消费税率后的10～12月，“综合景气判断指数”曾一度大幅下滑，但2020年1～3月再次恢复到了荣枯分界线50以上的水平，在最近的12月调查中，2020年4～6月和7～9月指数均达到了80以上。

至于再下一个季度，专家们对奥运和残奥会对经济的反作用力感到忧虑。10～12月期间，原本预计截至11月调查的数据会略低于50，但12月调查发现结果超过了50。经济学家们一致认为，2021年1～3月、4～6月和7～9月数据将再次上升，保持缓慢的复苏势头。

如果通过红白歌会来解读经济景气

众多国民关注的除夕夜NHK红白歌会与经济景气之间具有密切的联系。比如，如果北岛三郎在红白歌会上情绪高昂地演唱《MATSURI》这首歌，那么这一年的除夕都呈现出景气扩张局面。将在2020年末停止团队活动的人气偶像组合“岚”是否参加红包歌会，也和除夕的景气状况存在联系。

2019年的红白歌会，岚第11次登场，而他们参加红白歌会的每一年除夕都是处在景气扩张状态。同时，尽管经济学家对2019年末经济形势的看法存在分歧，但12月的ESP预测调查显示，34名经济学家中有25人认为处于景气扩张状态，占比超过了七成。

岚2009年初次登场之后，经济景气基本上一直处在上升状态，即便是唯一出现衰退的2012年，也是在3月出现景气高点之后才转势，11月触底，除夕又回到了向好状态。虽然他们在红白歌会上都是参加联唱表演，但多数都是《Happiness》等活泼热闹、让人精神一振的曲目。2019年，他们首次演唱了NHK2020之歌《KAITO》（实际上相当于NHK推出的东京奥运主题曲）。

2020年的红白歌会很可能是岚在停止活动以前的最后一次工作，而从岚和红白歌会的关系来看，似乎可以预言，景气扩张局面很可能至少会持续到2020年末。

标题图片：东京丸之内地区（PIXTA）