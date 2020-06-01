野田圣子：倡导女性参政，积极参加自民党总裁竞选

野田圣子：倡导女性参政，积极参加自民党总裁竞选政治外交
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必须改变自民党的“内核”
自民党议员野田圣子30多岁时首次当选众议院议员，后成为当时历史上最年轻的阁僚（邮政大臣），一直是走在一条精英路线上的政治家。另一方面，她经过多年不孕症治疗，50岁生子，身为残疾儿童的母亲，在育儿和工作中也遇到了普通女性的烦恼。她致力于推动女性参政，为了使女性在政治中“可视化”，她特意参与了自民党总裁候选人的角逐。
在2019年12月世界经济论坛（WEF）公布的《全球性别差异报告》中，日本位居第121位，创历史新低，在7个发达国家中排名最末。其中女性参政的落后尤其显著（144位），女议员在各国下议院中的世界平均比例为25.2%，而日本相当于下议院的众议院中女议员人数仅占10.1%。
2019年开始实施《政治领域男女共同参与推进法》，要求各政党选举的候选人男女比例均等，此后进行了首次适用该法的统一地方选举和参议院选举。不过因为没有惩罚规定，所以女性候选人及议员并未大规模增加。野田为该法案的通过倾注了大量心血，她是如何看待这一现状的呢？
“坦率地讲，二战后日本的政治在很长一段时期内，且不说是好事还是坏事，自民党都处于垄断地位。因此要想根本改变日本的政治，就必须改变自民党的内核。”野田说，“从这个意义上讲，新法下的选举几乎没见到什么成效（参议院选举中女性候选人的比例为28%，自民党则仅为15%）。执政党的情况是，现任男议员人数众多，没有空余名额将女性列入新候选人。但是，因为通过了相关法案，和政党的活动相比，媒体比以往更加注重报道女性候选人的选举问题，所以在某种程度上还是取得了成效的。”
“以前，女性参政相关事宜由内阁府所属的男女共同参画局主管，在选举中总务省也会进行（推进法的）宣传。从这个意义上讲，我感觉这不只是一项女性政策，而是作为国策开始深入人心。总务省为选民认知能力的提高做出努力，也就是说，国家承担着'告知国民推进女性参政是有法律保障的'这样一种职责，这是具有划时代意义的。”
40岁前活得像男人
以男性为中心的政治是无法一下子就改变的——这种现实主义的思想来源于野田多年在自民党内以“少数派”女政治家活动的经历。1987年，26岁的野田当选岐阜县议会议员，1993年当选众议院议员，参与国政近30年，职业生涯可谓辉煌。
“我步入政界时，政治是男性从事的工作。大家都说是身为政治家的祖父（前建设大臣野田卯一）选择我做了继承人，其实祖父是非常反对我从政的。因为他担心把宝贝孙女扔进男性的世界中，天知道会遭什么罪。”
支持者和自民党的有关人士告诫野田说，要想从政，首先要忘记自己是一名女性。“我认真听取他们的忠告，不再打扮自己，服装也是除了参加选举活动之外，一概穿着朴素的样式。”众议院同期当选的女性还有田中真纪子（以无党派身份参加竞选，自民党后追补为政党公认候选人）。不过，“真纪子是前首相的女儿，身份特殊，而且比男性更强势，根本没把我这样的人放在眼里，”野田笑着说。
没有一位女议员为伴，野田“孤军奋战”多年，37岁终于当上邮政大臣。于是，周围的忠告从“忘记自己是女性”变成了“作为女性，不要被同性讨厌”。
“大家告诫我说，如果你给女选民的印象是自由奔放的未婚女性，没有被男性宠爱过，也没有体验过育儿的辛苦，你会在选举中失败，要想办法'调整'自己的形象。从25岁开始，我听到的一直都是要成为男性，不要结婚，不要生孩子之类的声音，40岁那年意外地和第一任丈夫结婚，成为妻子后马上切身感受到自己是一名女性，而那之前只是'身着女装的男政治家'。
野田本就非常喜欢孩子，正因为如此，她自己给自己施加了“要生个孩子”的精神压力。
“做母亲成为我的首要课题，我开始了不孕症的治疗。我患有子宫肌瘤，40岁开始面对女性身体的问题，认识了很多与不孕症抗争的'战友'。她们给我讲述了自己的经历，诸如多次流产，或者因为工作一直无法怀孕等等，这些都是我在永田町从来没有听说过事情。我第一次以当事人的身份认识到，在社会中女性的角色到底意味着什么。”
兼顾政治与育儿，量力而行
“并不是因为身为女性，才无法在社会上大显身手。而是因为女性结婚生子之后，在社会上处于不利地位。”野田强调说，“单身时，和男性一起工作从没有感觉到有什么不利的地方。可是结婚后，重担却单方面压在女性身上。比如说，一结婚就要改姓就是其中之一吧。在政界，女性因为结婚在社会上被置于怎样不利的地位，了解这一现状的人太少，这本身就是个问题。”
野田将育儿任务的八成交给时间上比自己灵活的丈夫完成，身体不适时就让自己休息，绝不勉强工作。上午多采取远程办公的形式。“试图完美兼顾工作和育儿不太现实，我也不建议后辈女议员要两头兼顾。”她这样做的意图只是在于让大家看到，为了今后增加女议员人数，可以采取灵活的方式兼顾政治和育儿。如果不打破育儿由母亲负责的固有观念，女性参与政治活动的门槛就无法降低。
引进配额制度无须修订宪法
“要是那样的话，就不要结婚了”——最近，在进行有关夫妻异姓的国会质问时，针对泼冷水的自民党女议员，在野党给予了强烈反驳。野田说，反对夫妻异姓最激烈的反而是党内占少数的女议员。反对呼声最高的是代理干事长稻田朋美，不过她最近转变立场改为支持，以女性政治为核心加强了发言的力度。她提议要探讨引进“男女配比制度”以作为增加女议员的策略，以及修改与此相关的宪法第14条对法律制度下男女平等的规定，她的言论引起了很大的反响。
夫妻异姓及“男女配比制度”的引进都是野田多年来努力追求的政策。身为自民党议员，她对宪法修订并不持否定意见，但她表示没必要为了引进这一制度而修订宪法。“日本宪法之所以很少修订，是因为它可以通过解释来应对问题。我认为，对于现在的国民来说，没有什么事情是必须改变宪法的条款才能做的。如果想制定一部有关男女配比制度的法律，是可以做到的。不过，我觉得强行推进的方式并不好。相比之下，更重要的是让女性意识到：'总觉得我们女性的利益受到了损害，是不是因为我们没有把了解第一线的女性代表推向政界的缘故呢？'我认为这种觉醒就是民主主义。出生人数的减少也是因为很多女性认为生孩子是一种损失。男权社会是历经150年时间建构起来的，如果女性觉醒的范围越来越广，变革的潮流就会早日到来。”
野田还在岐阜和东京创办了“女性政治塾”，目的在于培养立志成为政治家的女性。她强调说，首先要摆脱“自己是女性，所以与政治无缘”的思想束缚，改变政治高不可攀的观念，这是第一步。“政治是高难度的工作，一直被当成只有男性才能从事的体力活儿。撬开政治之路入口紧闭的大门，女性就会意识到，原来自己也能做得到啊！”
首先，在地方议会中增加女议员的人数至关重要。“地方议会的议题充满了生活气息，比如引进校车、沟渠的污染问题、老年人的护理等等，几乎都是贴近女性生活的问题。”然而，决策机构中却是男性占大多数。2019年统一地方选举后，地方议会的女议员比例为14%，在全国1788个议会中，没有女议员的议会占比为16.9%（据市川房江纪念会女性与政治中心调查）。
热衷于参加总裁竞选
野田公开宣称竞选自民党总裁是在儿子出生后。“自民党秉承强者的理论——'滴漏理论'，它的逻辑是只有强者更强，弱者才能幸福，我认为恰恰相反。我的想法是，弱者、少数派得到了幸福，最终才能所有人都幸福。我的儿子身体有残疾，所以我不得不担心在这样的社会里，他的未来会怎样。”
若当选自民党总裁，野田认为在政策上应优先考虑少子化对策，而不是修改宪法。“早在十七、八年前我就曾经指出，少子化是会亡国的，早于任何一位国会议员。正因为这样，我感觉自己对这个问题有一种责任感，也做了很多功课。人口是一个国家活力的源泉，日本的人口正在以每年50万人的速度减少。在现行宪法体制下，并没有大多数国民受苦的案例，但是另一方面，人口减少带来的各种问题对于国民来讲却非常严峻。”为了遏制出生率低下，也需要完善环境，让女性这个生育后代的性别能够更加自由地活跃在社会中。
她看重自民党议员的身份，是出于现实利益的判断。“邮政民营化时曾被驱逐出自民党（在小泉纯一郎政权下反对邮政民营化，被迫退党），以往对自民党的热爱已不复存在。不过为了方便起见，我还是留在了自民党，这样针对形形色色的问题制定法律法规的概率会很高。我坚持的是现实路线——在政治舞台上必须占据主角的一席之地。”而自民党的说法是：“正因为是男性社会，所以她一直留在这里是非常重要的。”
性别差距指数位居第121位的日本，女首相诞生的那一天究竟能否到来呢？
“从世界范围来看，女首相和女总统并不多。但是，日本和其他国家的巨大差异在于女性无法进入候选人之列。为女性创建一个良好的环境，让她们成为肩负下一届政权、下一代日本政坛重任的选手，身为'女议员老前辈'，这是我的使命，所以我非常欢迎稻田（朋美）和小渊（优子）成为总裁候选人。当然，我也是候选人之一。自民党内还没有把女议员的存在当作常态来接受，所以总裁选举是宣传女议员的最佳机会。正因为如此，我会一直看重总裁这个职位。”
摄影：花井智子