美国对华强硬政策问题成堆，高科技冷战只会削弱IT产业

随着新冠肺炎疫情扩散，2020年的美中经济关系或许将会左右全球经济的走向。笔者认为，2018年下半年以来，美中之间的经济矛盾呈现出“两个独立剧本”同步发展的局面。那就是特朗普总统的白宫主导的贸易战和超党派对华鹰派主导的所谓“高科技冷战”。后者绝非掌控于总统之手。

贸易摩擦暂告一段落

尽管人们对美国总统特朗普的评价是“难以预测”，但在美中贸易战上面，他的表现却让人一目了然。一开始，他不断加码要价，但最后又采取了区别对待的策略，追求在扩大进口、放宽市场准入门槛和改善知识产权制度等能够快速看到成果的一些问题点上达成共识，暂时搁置产业政策和产品补贴等根深蒂固的分歧点。明显可以看出他的真实想法——不愿发动美中双方针锋相对加征制裁关税的全面贸易战。恐怕是因为那样将导致美国经济，尤其是证券市场遭受打击，进而影响他再次竞选总统。

中方追求“次优策略”的态度也比较明显。中方在扩大进口和放宽市场准入门槛方面做出了大幅让步，可美方依然保留了大部分制裁关税，尽管这个结果可能有些不理想，但中方原本也没有选择全面贸易战的意图和余力。

因此，说得难听一点，对于美中双方而言，第一阶段贸易协议就像是一出结局一目了然的烂剧。不过，需要注意的是，如果中国经济因近期新冠肺炎疫情的影响而出现增速放缓，进口量未及目标，那么就存在秋季美国总统大选之前纷争再起的风险。

令人担忧的高科技冷战

另一方面，最近一年多来，美国在高科技领域采取的管制政策进一步升级，除了美国外资投资安全审查委员会（CEFIUS）加强针对中国对美投资的限制外，美国还禁止政府和企业使用中国产IT设备，禁止向被列入所谓“实体清单（entity list）”的中国企业出口IT设备（包括通过第三国间接出口美国技术）。就在人们还没有来得及反应的时候，美国又加强了政策，比如对盟友施压，要求各国在建设5G通信网时不要使用华为等中国通信设备制造商的5G通信设备，等等。

如果要说起安全保障方面的担忧，那就没完没了了。似乎美国认为目前的措施还不够到位，预计还将进一步加强管制。针对美国担忧的中国安保风险和基于这种认知的美国政策，日本应该如何应对？笔者的考虑如下。

第一，在钓鱼岛问题和网络安全问题方面，不可否定的是，日本认为中国对本国的安全保障构成一定风险。

第二，且不说利弊好坏，对于依赖跟美国结盟来保障安全的日本而言，要拒绝美国以安全保障为名而提出的各种要求是非常困难的。正如后文所述，顺从美国的要求很可能对日本的产业经济产生巨大的负面影响，但或许日本只得将之视为维系同盟关系的成本。

然而即便如此，美国的对华高科技冷战也只能说是一种极端政策，可能会像下文所述那样，导致美国阵营陷入孤立。

只会削弱西方IT产业，反倒有利于中国

自世界贸易组织（WTO）1996年通过IT产品关税削减诸边协议呼吁实施零关税以来，IT产业一直在自由贸易和全球化的进程中不断发展，而最近美国的强硬政策相当于出其不意地宣布了“要将IT产业排除在自由贸易适用范围之外”。

尤其是以重度惩罚规则为砝码的禁止交易和排斥型限制规定，将会产生导致商业活动萎缩的严重负面效果。在全球范围发展起来的IT供应链也将被切断。

如果西方IT产业被迫放弃与中国的贸易往来，将会遭受重大打击。日本的电子产业已经衰退，仅有电子零部件还保持着活力，但如果今后美国进一步加强政策，那么这个行业也只能无可奈何地走向衰退。韩国、台湾地区乃至美国的IT产业也将是相同的命运。

另一方面，因美国出台的禁售措施而面临半导体断供风险的中国，已经开始以加倍努力的势头培养本国半导体产业。据说，过去一直使用美国零部件的华为智能手机也逐渐在改用国产零部件。美国的强硬政策可能会招致与其预期截然相反的结果。

此外，尽管美国一直要求全球已经启动的5G通信网络建设排除华为等中国企业的设备，但目前来看，加入美国阵营的只有日本、澳大利亚和越南三国，G7国家中的英国和德国均表示“将有条件地采用华为设备”，而G7以外的G20主要国家则普遍表示“欢迎华为”。

各国之所以做出这种选择，是因为过于极端的“排除”方针将导致成本升高、工期延迟和通信质量劣化等问题，负面影响太大。

美国将在围绕数字经济的制度竞争中失败

有人说，21世纪将是一个“数据经济竞争”的时代，谁掌握的数据量越多，谁的经济竞争力就越强。有一种观点认为，美中围绕这种数据经济的机制和规则展开竞争，将导致21世纪的全球经济在数据和数字经济的舞台上分裂为美中两大阵营，日益趋于集团经济化。

美国阵营主张，中国一方面设置壁垒保护本国数据，另一方面在他国大肆获取数据，是一种“不对称、不公平的竞争”，并且对个人隐私和安全的保护也不到位，试图建立与之对抗的同盟集团。

但如果将目光转向东盟、中东、印度和非洲等地就会发现，这些地区正以高于发达国家的速度实现着经济的数字化和智能化。华为和中兴通讯的硬件在这些地区占有很大市场份额，在软件和应用程序方面，阿里巴巴和腾讯等中国互联网平台企业积极并购当地优秀的新兴企业，不断扩大民间层面的同盟。换言之，在建立同盟集团方面，中国已经走在了前面。

因为中国长期以来的各种活动都是以民间和商业为主导的。而美国则是政府主导，并且要求盟友加入排他性限制措施等有百害而无一利的机制，在和对方国家政府交往过程中总是进行带有恫吓意味的施压。争取盟友的竞争本应是比拼优惠和魅力，而美国这样的做法，难以想象能够战胜中国。

长此以往，恐怕美国及其追随国将孤立于世界，并将在21世纪的技术竞争中落后于人。

期待美国修正轨道

笔者抱有两点希望。

一是技术开发的走向。尽管目前看似形势有利于中国体制，但笔者期待今后随着技术的发展，最终可以推动中国的变革。

另一点是美国发生变化的可能性。美国经常犯错误，但是修正能力也很强。尽管美中霸权之争今后或许还将持续，但笔者认为美国未来可能会修正现在这些极端政策。尽管日本在安保方面不得不追随美国，但希望日本能够提醒美国注意过激政策的弊端，即便是顺从美国的政策，也应该做好“美国随时可能修改政策”的心理准备，保持一定的刚毅态度。

标题图片：美国总统特朗普（左）和习近平国家主席（右）在G20峰会上。中间是日本首相安倍晋三，2019年06月28日于大阪市，记者代表团摄影（時事社）