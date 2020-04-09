新冠疫情中的中小企业：与时间作战，寻出路，求生存

新型冠状病毒肺炎疫情持续蔓延，人员和物资的流动停摆，经济形势正在迅速恶化。很多企业因销售下滑而大伤脑筋，其中“储备”不足的中小企业更是为资金周转焦虑不安。疫情何时结束尚难预测，经营者们终日坐立难安。笔者前往中小企业集中的东京都大田区进行了采访。

“万分焦虑”

3月份，新冠肺炎疫情进一步蔓延，因销售额骤减，工资等各项费用的支付令中小企业深感忧虑。中小企业持有的现金和存款“最多也不过是每月交易总额的1.5倍左右”（东京商工调查公司），国家或地方政府开始伸出援手，对它们的资金周转给予援助。尤其是3月份，很多日本企业正值年度决算期末，这一时期资金需求集中，资金筹措很有可能遇到困难。

大田区将支援中小企业作为首要课题考虑，从3月9日起开始提供无担保特别融资（最高500万日元）。采取的优惠政策包括：区里发放全额利息补助，贷款利率为零；经过最长半年的还款宽限期后，3年之内还清即可。



大田区蒲田的特别融资咨询窗口

从事洗衣业的田中雄二（化名）3月下旬和妻子一起来到设在蒲田的大田区产业广场内的融资咨询处。他们当月的营业额比去年同期减少了3～4成。考虑到今后的资金周转，他们向区里申请了借款，并当即获得了批准。

这个月越来越多的人自我节制，减少不必要的外出，于是“人们不再穿外套，我们这个行业因此而受到了影响。随着远程办公的企业增加，西装之类的衣服也没人送来清洗了。”田中介绍说，“樱花比去年开得早，本来这时候大家都要换春装了，应该是我们这个行业最忙碌的季节。往年不加班都忙不过来，现在下午两、三点钟工作就结束了。”面对这种情况，他感到束手无策。

从初春到进入梅雨季之前是整理换季衣服的季节，也是洗衣业的旺季。正因为要靠这段时间的营业额来填补其他季节的亏损，经营才得以维持，所以眼下面临的是生死存亡的问题。虽然借助特别融资保证了当前的周转资金，但田中表示“还是感到非常焦虑”。

入境游和制造业

羽田机场所在的大田区，对赴日外国游客的需求也很大，因而深受此次疫情的影响。经营高级古董钟表的古董商吉井幸一（化名）也来到了大田区特别融资窗口。他介绍说：“中国人的购买需求几近陷入全无状态。”市场崩塌，卖家抽身而退，店里无法采购到商品，生意难以维持下去。

铃木太一（化名）在机场周边经营一家西班牙式的酒吧，从2月开始店内经营出现异常。来自欧美的游客是店里的主要客群，此时却“彻底不见了踪影”。国外连日大幅报道“钻石公主号”邮轮内感染扩大的消息，也正是那个时候。目前生意依靠本地的常客勉强得以维持，2月的营业额比去年减少了3成。

大田区特别融资窗口设立以来，前来咨询的人络绎不绝。产业振兴科的数据显示，10天内受理了102件融资申请。最初的申请多来自零售业和餐饮业等直接受人员外出减少影响的行业，最近则扩大到制造业，已占到整体的近3成。来自东京商工调查公司的信息表明，其原因在于中国的生产现场混乱导致原材料供应受阻，日本全国范围内出现生产难以维续的局面。

与时间作战

随着医疗救治工作的展开，新冠肺炎疫情终将平息，人员的流动也必然会恢复。但这一时刻何时到来却难以预测。新冠病毒对策专家会议向公众敲响了警钟：疫情有在城市地区爆发性扩大的危险，为此政府继续要求慎重对待全国规模的大型活动。中小企业能否挺过难关？对于这一疑问，经营者的态度是悲观的。

从事洗衣业的田中列举的一个关键点是东京奥运会的举办日期。国际奥委会（IOC）主席巴赫与日本首相安倍晋三就延期1年举办达成一致，“这就意味着眼下疫情蔓延的态势还无法平息”。人的活动继续受限，这样一来就彻底错过了进入梅雨季之前整理换季衣服的高峰期，“估计这个行业的规模会一下子减半”，田中满脸愁云地说。

吉本博（化名）在JR蒲田站附近经营一家酒吧，这里晚间亦人迹皆无，3月份店里的营业额减半。从2008年雷曼危机时的经验来看，吉本痛感“餐饮业除了固定客源外，客流恢复常态要经历很长一个周期”，他的焦虑之情溢于言表，“恐怕1年左右也恢复不了常态”。

面临破产和停产企业增加的危机

大田区面临的困境可谓日本全国的缩略图。开展信用调查业务的东京商工调查公司针对全国的企业实施了问卷调查，结果表明，在感染人数逐渐增加的2月份，回答“受到影响”的中小企业已占到整体的52.7%，回答“销售额比上年减少1成以上”的企业占整体的40%。进入3月，人们开始自主控制举办或参加活动，减少不必要的外出，学校也开始停课，营业额必然是进一步出现下滑。

截至3月30日，因新冠肺炎疫情而破产的企业共有11家，涉及的行业包括受中国游客骤减影响的爱知县内的旅馆，以及邮轮运营业、旅行业、寿司店等等。商工调查公司信息本部部长友田信男分析说：“今后破产企业数量增加不可避免。有些后继乏人的中小企业还会以此为契机而关门歇业。”

第一生命经济研究所首席经济学家熊野英生肯定了国家和地方政府对中小企业资金周转的援助，同时也指出，根本的解决措施是“要通过彻底进行新冠病毒PCR核酸检测，来消除大家内心的恐惧，力图早日结束这场疫情”；并且他还担心，如果目前这种情况一直持续下去，无论企业规模大小，都会面临严重的雇佣问题。

为了防止疫情蔓延而采取自我节制各种活动和外出措施，经济形势则因此而急剧恶化。相互矛盾的难题被置于天平的两端，对此熊野表示：“现在已经到了应该让经济专家参与进政府的专家会议中，一起从多方面来讨论相关问题的时候了。”

标题图片：政府呼吁自我约束减少外出，涩谷全向十字路口也一改往日的喧嚣景象，空荡冷清（3月28日下午，时事社）