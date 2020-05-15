生活因疫情而改变：我会这么过——“紧急状态宣言”（1）

新冠疫情来势汹汹难抵挡，终于发展到日本政府决定发布紧急状态宣言的局面，人们的行动因此而受到了空前的限制。面对这般前所未有的事态，各界人士何思何想，日子又该怎么过？让我们来听一听他们怎么说。

发布宣言，时机恰当

佐藤优 作家、原外务省主任分析官 家住东京

“我觉得这次紧急状态宣言发布的时机还是很恰当的。海外不少国家都批评日本强制力太弱，但其实他们没说到点子上。非常时期很容易看出国民的文化特点。日本是耻感文化，所以自觉不出门这种步调一致的集体意识会给人以无形的压力。我觉得对抑制疫情还是有效果的。我一直都遵从政府的方针。既然是国民选出来的国家领导，其代表的自然是国民的意志，所以我会自觉自愿地遵守。”

“因此这段时间，我取消了所有的外出计划，工作都在线上处理。外出的人降低七八成，就能减少感染者人数，这在统计学上是正确的。可以说，现在正是考验每一个国民行动的时候。不过紧急事态结束后，国民是否还要听政府的话，那就是另一个问题了。”

为将来积攒时间

上野诚 奈良大学教授 家住奈良县

“我一直觉得，不管是现在还是过去，传染病这种东西都是一种城市病。同时，虽然在我自己的人生中，还是第一次经历，但放到人类历史的维度来看，用封城来对付瘟疫的流行，本来就是一种经典的处理手段。这时候，日子该怎么过？比如《十日谈》等文学作品，就是在躲避瘟疫时人们讲述的各种故事。看看《万叶集》，里面也有诗歌讲到瘟疫流行时，不允许大规模聚会，只有亲属之间的小团聚是例外。”

“就像这样，我把一个月的紧急状态时期当做是让自己内观内省的机会，藉此让自己得到更深的沉淀。我决定在没有学生的大学里，提前开始有关万叶集的出版写作计划。为今后大学重新开学时做好充分准备，该做的事情早些动手把做好。我就是想把现在这段时间当作是为将来在储蓄时间。”

现在更需要传递感激之情

石川祐希 东京奥运会日本国家排球队队员、职业排球选手（效力于帕多瓦队） 常住意大利

“现在意甲联赛剩下的赛季也停摆了。我超爱排球，可现在打不了，非常难过。同时我也重新认识到，之前我一直觉得理所当然的一些事情，其实靠的不仅仅是我个人的努力，这背后还有许多人的支持和援助。并且我想成为那种能够感同身受地为身边的人着想的人。正因为现在这样的局面，更不应忘记感激之情......。有了这样的想法后，我就开始思考自己能做些什么，最后决定把大家寄来的‘感谢’寄语，分享在自己的Instagram上来介绍。”

“毕业典礼和入学典礼忽然就办不了了、为了取胜而一直拼命练习的比赛也中止了，大家肯定也有很多想说但没能说的‘谢谢’和‘挑战未来’的心情。我相信，每一个人的‘感激之情’都串联在一起的时候，安稳的生活和光明的未来，还有和平的世界就一定会到来。”

（nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：紧急状态宣言发布后，JR新宿站周围变得冷冷清清（时事社）