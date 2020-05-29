新冠疫情引发日本文化艺术和娱乐危机

从“紧急状态宣言”发布之前开始，戏剧及音乐界就响应政府要求，“自主停办活动”，很多文化艺术演出都被迫取消。何时能恢复正常，依然前景不明，随着时间的推移业内损失攀升，而中央和地方政府对直接援助持消极态度。熟知行业内情的律师福井健策担忧地称，长此以往，日本文化艺术的根基将彻底崩塌。

日本律师、纽约州律师。“古董街法律事务所 for the Arts”合伙人。专门为包括知识产权在内的艺术和娱乐领域提供法律支持。日本大学艺术系、神户大学研究生院及信息经营革新职业大学（iU）客座教授。著作有《（修订版）版权是什么》（集英社新书）、《18岁的版权入门》（筑摩新书）等。

早于其他行业“自主停办活动”

日本的文化艺术和娱乐界正面临着严重危机。在4月7日政府发布“紧急状态宣言”之前一个多月，该行业便响应政府号召，“自主停办活动”，很多戏剧和音乐会的现场演出都相继取消或延期。何时恢复发正常，依然前景不明，业内损失不断攀升。目前也没有迹象表明政府会采取犹如欧美的那种文化艺术紧急援助政策。

安倍首相呼吁国内自主停办文化和体育活动是在2月26日。“响应政府的号召，第二天开始大型剧场等就相继关闭。虽说安倍的要求并没有法律效力，但是大概因为业内有采取协调一致行动的压力，而且考虑到社会责任，所以采取了这样的行动。” 熟悉有关艺术和娱乐行业法律问题的福井健策律师说：“很多现场演出活动无法如期举办。取消的决定越是临近活动举办时期，蒙受的损失越大。首相安倍身边的人没有充分理解这种业内模式，恐怕只是自上而下地最早选择了文体活动来发布相关指示，也没有听取专家小组的意见。”

据全国公立文化设施协会调查，设施主办的活动2月下旬到3月中旬取消率已高达90%。

“比如戏剧演出，可容纳700～1000人的剧场在临近演出的1个月前取消活动，主办方将蒙受1亿日元以上的损失。演出至少从半年前开始准备，演职人员的排练和筹备工作、确保演出场地、舞美设计、广告宣传等，均已投入了全部经费，而演出取消后，还要给观众全额退票。”

PIA总研公司公布了政府的限令对文化和体育活动带来的影响。截至3月23日，由于公演取消导致收入归零或减少的活动有8.1万场，未能入场的观众达5800万人，门票总额高达1750亿日元。如果到5月末仍不能恢复正常，则损失金额预计将达3300亿日元。

应事先与主办方协商

针对因公演取消或延期所导致的经济损失，中央和地方政府均对直接补偿持消极态度。东京都知事小池一方面要求演出方自主停办活动，另一方面又表示：“关于补偿事宜，动用税款是否确实妥当，还需要讨论。”（3月23日）

首相安倍在记者会上称“绝不能让文化之火熄灭”，但又暗示，政府很难动用税款弥补损失，可以用补贴的方式来解决。（3月28日）

“因为是‘自主停办活动’，所以不予补偿损失，这种逻辑有悖常理。如果说对文化艺术活动和现场演出活动不能特殊对待的话，那么至少应该采取相应措施，以公正地反映出这个行业的损失比其他行业更早、更大。”福井律师说：“如果在早些时候告知活动主办方政府将提出“自主停办活动”的要求，与其进行协商，那么损失有可能减半。2月末突然提出要求，很多现场活动被迫取消，可是小酒馆里大家照常吃喝，游戏厅也在营业。民众呼吁拥挤的电车中感染风险很高，政府也没有以足够的力度进行限制。提早6周要求文化艺术界‘自主停办活动’，至少这段时间的损失应当予以补偿。另外，现场活动也有各种形式。最近剧场和演出厅的通风标准都很严格，戏剧和古典音乐会上的观众也是不讲话的，发布措施应当考虑到这样的差异并进行区别对待。有人在LIVE HOUSE被感染，结果是所有的现场活动立即全部遭到‘敌视’。当然，如果能像欧美那样在和补偿挂钩的情况下，要求主办方取消活动，则另当别论。比如在伦敦，剧场和餐馆、酒吧、夜总会同时停业，与此相应的援助政策也是同时发布的。”

很多国家政府都迅速表明援助

一些国家很早就发布了援助文化行业的措施。在英国，政府所属的英格兰艺术委员会3月24日表示，向文化事业团体、自由职业者及艺术家发放1.6亿英镑（约合212亿日元）的紧急援助；美国艺术界有完善的捐赠税制做后盾，这次美国政府决定，通过美国国家艺术基金会（NEA）等5家非营利组织，向该行业直接发放总额超过2.3亿美元（约合250亿日元）的援助款项；德国于3月25日在联邦议会上通过了总额为7500亿欧元（约合89万亿日元）的财政一揽子援助计划，其中上限为500亿欧元（约合6万亿日元）的拨款发放给艺术家及个体经营者。引人注目的是，文化部长莫妮卡･格鲁特尔强调说：“艺术家如今是为维持生命而不可或缺的存在。”

然而在日本，文化厅厅长宫田亮平3月27日发表谈话称：“为了战胜病毒，我将带头为文化艺术产业提供比以往更大的支援”，“黑夜总会过去，黎明终将到来！现在正是我们相信文化的力量、共同前进的时候”，然而，他却没有提出具体的支援措施。福井律师说：“文化厅的年度预算在1000亿日元左右，其中很大一部分无疑是用于文化遗产保护的。恐怕会有很多人感到失望，他们认为很难期待文化厅有所作为。”

疫情过后则为时晚矣

4月7日，政府公布了紧急经济对策。其中针对包括自由职业者在内的个体经营者或中小企业，设立了“持续化补贴”（暂称），向经营收入比上年同月减少50%以上的经营者发放上限100万到200万日元的补贴。此外政府还表示，可以让活动取消但不申请退票的观众适用捐赠抵扣个税制度，或者作为疫情结束后刺激消费的环节之一，为购买了活动门票的消费者采取打折、积分或发放优惠券的“Go to campaign”（暂称）措施，或者发放补贴。

“虽然有些舞台艺术人员认为通过‘持续化补贴’让小规模经营者得以喘息，不过和其他国家相比，无论是对策还是补贴都不可否认地给人以缓慢之感，手续也非常繁琐，而且对中等规模以上的活动还没有起到救济作用。”福井指出：“向没有被纳入目前援助政策的主办方提供紧急援助是必不可少的。有些经营者已经面临破产危机。如果6月前后知名公司破产，政府可能会骤然间陷入慌乱，但已经为时晚矣。现在不给予援助，活动主办方一筹莫展，等新冠肺炎疫情平息后再想提供援助，很可能都已经无济于事了。”

4月8日，全国知事会发布了“紧急建议”，呼吁政府早日对因为自觉停办或取消活动而遭受经济损失的公司予以补偿。“这个建议是值得称赞的，可是如果向国家要求补偿的话，恐怕地方政府要率先采取补偿措施。中央和地方政府应当就补偿事宜进行协商，地方政府向即将破产的经营者提供救急性质的损失补偿，请求国家给予一定比例的补贴。否则文化设施很可能接连破产。在此尤其强烈呼吁东京都采取措施。”

能否自信地推广“COOL JAPAN”计划

新冠危机终将平息，为使今后同样的危机防患于未然，活动有关人员与政府之间应当持续进行信息共享与协商，以便就理想的援助形式及活动的恢复达成共识。此外福井还认为，目前民间的“演艺活动取消保险”，并未涵盖因感染症等而有可能造成的损失扩大，因此政府还可考虑设立公共保险制度。“中央和地方政府不予以补偿，保险也不起作用，那么最终只有将损失转嫁给观众，也就是说，为了防止感染症蔓延而取消活动，主办方恐怕只能转而规定不给观众退票了。这实在是对不起观众之举，但也只能请观众理解，如果不这样做，经营者就剩死路一条了。”

福井说，正因为眼下无法自由外出，所以会有很多人切身体会到了演出和音乐会等活动的重要性，“人们各自的想法和感受即便有所不同，但文化艺术活动却是我们生命中必不可缺的。不过，文艺演出活动收益低，经营者的经济基础薄弱。和欧洲各国相比，日本的国家预算中文化事业所占比例低，甚至比邻国韩国还要低。另外，美国采取的不是直接补贴的形式，而是通过税制优惠措施奖励捐赠，在这方面，日本的捐赠税制也不完善。即便在这种情况下，依靠民间的努力，包括赞助企业和民间财团的资助，日本的文化艺术和娱乐活动在世界上依然独树一帜。即使政府从现在开始追加紧急援助，也难以消除人们心中‘太晚太少’的预感。呈现在我们面前的前景是：破产和离职者不断增加，民间只有自力更生坚持下去。若事至如此，那么政府还有什么资格推广‘COOL JAPAN’计划(*1)呢？”

标题图片：歌舞伎座上演的《三月大歌舞伎》宣布取消的通知，2020年3月15日，东京银座（时事社）