“去户外吹吹风”：居家抗疫期间，精神科医生教你如何保持心理健康

精神科医生。相爱大学、高野山大学客座教授。专业为青春期精神医学、精神疗法。1960年生于奈良县。毕业于近畿大学医学系，在大阪府立中宫医院（现大阪府立精神医疗中心）创建精神科急救病房并担任负责人，1999年从该医院离职后，继续从事临床工作，还在电视台和电台担任评论员。

晒太阳提高免疫力

国家和地方政府发布紧急状态宣言，要求民众自觉减少不必要的外出和流动。很多家庭中父母在家办公，孩子不上学，家人每天待在一起的时间增加了。

“闷”在家里不出门，避免与人接触，这对于防止疫情蔓延有一定的效果。不过名越医生说：“终日宅在家中，不出去晒太阳，也不到室外呼吸新鲜空气，这种生活持续时间长了，很显然不利于精神健康，心情感到压抑。”

除了引发精神方面的问题之外，日光浴不足还会导致体内缺乏维生素D。维生素D有利于钙的吸收，帮助我们保持骨骼和牙齿的坚固，而且，近年来的研究还表明，它可以提高人体免疫力，有助于防御病菌传染，还可以调节大脑内血清素的水平，改善精神状态。要想调节心情，保持每天的人体节律即生物钟的正常运转，适度的日光浴是必不可少的。

“我的意思并不是让大家去逛繁华商业街，或者随意出去走动。绝对要避免‘三密’，即‘密闭、密集、密接’的环境，以免引发聚集性感染，建议大家选择无人或人少的地方，比如公园，在距离自己半径两米以内，停住脚步时5米以内没有人的空敞地方散散步，晒一会儿太阳。”

紧急状态宣言发布后，民众外出购物还是被允许的，大家可以有效利用这样的机会。“去购物或返回途中，可以稍微绕个远，到公园转一圈再回家。如今疫情期间，至少这样的事情，还是允许我们做的。”

我们不必一味地对疫情感到恐慌，应当一如既往地保持身心健康。“即使疫情一旦得到控制，在半数以上人获得免疫力之前，也还会发生第二波、第三波。我们应该做好打持久战的心理准备。”



建议大家去空阔、人少的地方散步，晒晒太阳（图片：PIXTA）

家暴事件增加令人担忧

居家时间久了，最令人担忧的是因焦虑情绪加重而引发的家庭暴力（DV）的增加。这似乎是全球范围内呈现出的趋势。

4月5日，联合国秘书长古特雷斯向世界敲响了警钟：“随着经济和社会压力以及恐惧的升级，家暴事件在全球范围内激增。”他敦促各国政府将预防暴力侵害妇女行为以及对女性的救助措施纳入新冠肺炎疫情的对策之中。世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞也指出，在疫情蔓延期间，有些国家的家暴事件增加。“精神压力比平时要大，对于经济形势和失业的焦虑情绪加重，因此人们遭受暴力的危险也增加了。”



名越康文（4月10日采访)

“闭门不出，人一直处在密闭空间中，家暴或虐待行为必然会增加。欧洲等国发生的事情在日本也可能发生。”名越警告说：“尤其是那些以前就有矛盾、家人之间沟通不畅的家庭（功能失调家庭），遇到这次的情况，是很容易发生家暴的。”

避免家暴发生的办法就是换个地方，也就是到外面去呼吸一下新鲜空气。“人的心情是被眼下自己所处的地方左右的。所以，当心中涌现出愤怒或憎恨的情绪时，我们应该离开现场，以免恶劣情绪升级。时间可以很短，哪怕10分钟也好，走出家门，避开人多的地方，在外面吹吹风，或是去附近的便利店买瓶饮料也好。如果不方便外出，可以打开房间的窗户，给家里通通风，用这样的办法来让自己的心情平静下来。”

法国实施“禁足令”后，家暴事件增加，名越注意到这样一则消息：有人借邻居的狗出去散步。这是为了能出门而想出的办法，哪怕是一小会儿，因为在外遛狗不会被警察拦截。在对单独外出控制严格的国家，市民们绞尽脑汁地想去户外活动。

保持有规律的生活习惯

还有一点令人忧虑，那就是因为精神压力增大，人们在家的饮酒量增加，以至损害了健康。因为采取远程办公的方式，人们不需要去公司上班，也就不用急着把酒喝完了，所以很容易喝起来没完没了，沉溺于酒精之中。俄罗斯因限制居民外出，民众心理压力的积累感导致家暴增加，部分地区限制了伏特加等酒类的销售。

名越指出：“ ‘闷’家抗疫的生活仍在持续，能保持以往有规律的生活习惯的人和生活习惯变得混乱的人，他们之间的差别是巨大的。”计划好自己要做的事，比如带宠物去散步，照顾宠物，侍弄花草，或者给自己布置一项运动，每天定时完成，这样也有助于保持有规律的生活。

目前的这种生活还不知到何时才能结束，这也是我们从未经历过的“战疫”。名越建议：“这样的生活还会持续一段时间，在自觉减少外出的前提下，可以尝试避开‘三密’环境，时而去户外吹吹风透透气。”

标题图片：自觉减少外出、居家时间增加的一家人（PIXTA）