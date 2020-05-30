生活因疫情而改变：我是这么过的——“紧急状态宣言”（4）

新冠疫情来势汹汹，日本政府终于发布了紧急状态宣言。人们的行动也受到了空前的限制。面对这一前所未有的局面，我们的日子该怎么过？在本系列专辑最后一篇文章里，让我们来听一听个体工商户、精神科医生、记者们是怎么说的。

索性停业，只剩不安

松村贤良 荞麦店老板 家住埼玉县

“紧急状态宣言发布不久，从4月9日起我就关店休息了。什么时候，以什么形式重新开张，我还在考虑。之前虽然我一直在营业，但也很苦恼，比如，不知是否真的该这么做，要是客人在我这里感染了新冠肺炎，那该如何是好等等，因为我的面馆回头客多，一旦失去信用，他们就再也不会回来了。负责点餐待客的妻子也说 ‘害怕’，所以紧急状态宣言发布后，我就一咬牙做出了临时歇业的决定。其他同为个体工商户的餐馆有很多改为外卖，还在努力赚钱，像我这样的可以说是少数派。”

“停业后最头疼的就是钱的问题。房租是肯定躲不掉的。如果政府的现金补贴能早点落地，我就能踏实些。但我等不及，所以从信用金库借了一个半月的房租钱。可也只能撑一个半月，到时候早晚还是得开店。真不知如何是好，心里除了不安还是不安。情况每天都在变化，我也没法预测未来。我们这个地区确诊病例多，我还不得不考虑如何在最坏的情况下重新开张的事情，那样的话，就必须考虑万无一失的防疫对策。有的同行还就此而关门大吉了。”

“国外的做法是发布禁足令，同时发放临时停业补偿，优先控制疫情。但日本的做法不同，因为没有这类补偿，所以有些店又开门营业了，这会使疫情控制变得困难。完全歇业一个月后，等确诊人数下降了，然后再慢慢地重新开业是最理想的，但政府的做法跟我个人的想法到底还是有差距的。”

改变社会的“宣言”

名越康文 精神科医生 家住东京都

“紧急状态宣言改变了我们一直以来熟悉的社会。远程办公急速得到推进，高峰时间人满为患的电车也缓解了不少。大约从5年前开始，我就利用一切机会提议：‘每天在嘈杂拥挤的人群中上下班是毫无意义的消耗。每周中间的几天完全可以在家办公’，但根本没人理睬我。不过这次看来真的要实现了。”

“从3月到5月，我一月数次的演讲会及大学的讲座全都取消了。工作减少到原先的一半以下，忽然间我有了很多空闲时间，所以我就充分利用互联网，大量看电影，啃一些大部头书籍。而且为了保持良好的身体状态，提高免疫力，我也很重视睡眠质量。为此，我每天上午坚持做体操和洗冷水浴，这样的生活习惯是我在10年前就开始的，一直保持到现在。上午运动的话，14小时后会分泌诱导睡眠的激素褪黑素，而适度的日光浴也有助于睡眠。”

意料之外的危机，注意分辨信息的真伪

江田觉 时事社记者 家住东京都

“我是分管经济产业省新闻报道的负责人。现在，记者会、吹风会、采访等，很大一部分都利用Zoom和Skype等在线上进行。面对面的采访，原则上到3月份为止。4月之后感染风险越来越大，所以更多地采用了线上采访的方式。个别采访现在与信息提供人很难直接碰头了，即便见面，大家也很注意不要相互感染。除了戴口罩、保持社交距离之外，还尽量选择在室外会面。”

“虽然我参与过雷曼兄弟破产（引发全球金融危机）的采访工作，但从未想到过危机会以这种形式到来，实在让人始料不及，难以置信。新冠病毒大大地冲击了全球化、密切的贸易往来、人与资本的自由流动等迄今构筑起的一切，直接命中其软肋。我担心经济就此失速，并无法维持就业。我也在关注‘后疫情时代’。经济和人的流动会发生怎样的变化？紧急状态宣言这样的状况有可能长时间存在，在没有开发出疫苗和特效药的情况下，延期到明年的东京奥运会，前景也不容乐观。”



“就像2016年美国总统大选时假新闻泛滥那样，社交媒体的普及让网络上各种信息泛滥。新冠肺炎疫情扩大，在极其恐惧不安的心理状态下，我们更需要认真地辨别信息的真伪。招致误解的信息很容易扩散开去，我们必须警惕。我希望能够提供令人安心的材料，确保信息的准确性，以避免弱势人群陷入不利的处境。”

（nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：电子公告牌上打出的临时歇业通知，4月11日于福冈（时事社）