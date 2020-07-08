几近志愿服务：新冠肺炎“合作医院”处境艰难不为外界所知

几近志愿服务：新冠肺炎“合作医院”处境艰难不为外界所知健康与医疗 社会
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政府援助仅限于每张病床补贴1.6万日元
日本全国负责救治新冠肺炎患者的医疗机构大体可分为两类：“传染病指定医院”（以下简称“指定医院”）和作为其补充的“传染病诊疗合作医院”（以下简称“合作医院”）。国家向“指定医院”拨付公共资金和财政补贴，而对“合作医院”的支持却很少。浅原新吾说，合作医院“几乎相当于志愿服务”。
为了防止医院内感染，几乎所有的合作医院都要关闭普通病房，预备好专用病床以收治新冠肺炎患者。而国家的援助不过是每天给每张新冠患者专用病床提供约1.6万日元的补贴。
浅原指出：“有些合作医院从预防感染的角度考虑，为新冠肺炎患者专门腾出了近50个床位，但政府对于未投入使用的床位不提供任何补偿，利用重症监护病房（ICU）也只是额外补助约8万日元。”
合作医院的负担远不止这些——有的医院要向医护人员支付“新冠肺炎感染风险津贴”，有的医院为了看护四五名患者，需要增补夜班护士。据了解，现在各家医院的运营都已达到极限，这种情况继续拖延下去，多家医院将面临破产危机。
“如果每天继续保持40张左右空床位，那么每月就将出现数千万日元的赤字。国家完全没有考虑对此给予补偿。很多合作医院向医师会痛声疾呼：如果继续发展下去，那么'5月底就是极限了''无法应对第二波疫情'。”
传染科室以外的医生也面临感染风险
随着新冠肺炎疫情蔓延，传染病指定医院顿时成为人们关注的焦点。传染病指定医院分成“特定传染病指定医院”以及“甲种传染病指定医院”“乙种传染病指定医院”“结核病房”等几类。这些医院的医护人员精通各种新型传染病、埃博拉出血热等传染病的诊治，他们还会定期接受培训。
那么，合作医院当前发挥着什么作用呢？
当出现新冠肺炎之类新型传染病患者时，首先由全国的4家特定传染病指定医院负责处置。而这次的新冠肺炎疫情下，继特定指定医院之后，甲种和乙种指定医院也参与到救治工作中。当爆发集体感染导致上述医院床位短缺时，又紧急动员合作医院加入病患收治行列。
合作医院主要负责收治指定医院已无余力收治的患者（轻型和普通型）以及待确诊的疑似病例，承担着指定医院的补充任务。通过地方政府或地方医师会、保健所的协调，对合作医院单独提出收治患者的要求。
浅原表示：“合作医院和指定医院最大的不同是，哪家医院是合作医院、本地有几家合作医院，这些情况都不对外公布。基于国家指示，为了防止感染扩散和流言中伤，连周边医院的医生也不清楚究竟哪家医疗机构是合作医院。”
我们向厚生劳动省询问了全国一共有多少家合作医院。但到截稿为止，尚未收到回复。
在传染病专业医护人员人力、防止感染设备物资等方面，合作医院存在着决定性的不足。医护人员的感染风险或许和指定医院一样，甚至更高。
“合作医院是在普通门诊开放的情况下救治新冠肺炎患者的。因此有些医院只能由急救医生和心脏外科医生接诊，有些医院甚至就由外科主任一人负责。”
医疗防护用具不足也使得合作医院的情况比指定医院更加严峻。而且由于外界不清楚哪家医院是合作医院，根本无法指望得到来自民间的援助。据说4月时，有合作医疗机构曾让在家休产假的护士协助用垃圾袋制作防护服。
国家和地方政府的补偿至今仍不明朗
处境艰难的合作医院和地方政府、保健所等有关各方的关系，由地方医师会负责传染病工作的理事进行协调，浅原便是其中一人。
“合作医院本来也不是新冠肺炎疫情发生之后才出现的。2003年'非典'（SARS）时也有过先例。但是在日本有这样一种模式，一旦相关负责人变动，过去的经验教训也便付之东流了。国家将权力下放给都道府县，而地方政府的应对措施因领导的意志而各不相同。如果上级反应迟缓，当地人行动消极，那就无法可想了。”
千叶县明确表示，针对柏市、船桥、千叶等核心城市，不会对设立“得来速”（drive-through）式不下车核酸检测设施、征用酒店等行为发放补助金。因此，医师会只能和市政府合作开展相关工作。
同在千叶县内，成田市则明确表示，要向收治新冠肺炎患者的两家医院分别提供1亿日元的财政补助。大阪市除了向医疗机构拨付补贴和特殊工作津贴之外，还从民间募集捐款，向医护人员发放最高额度为20万日元的消费购物卡。爱知县、福冈市、京都市也公开表示支援收治新冠肺炎患者的医疗机构。这些城市的援助措施并不仅限于面向合作医院，但对医疗机构单独予以补助的地方政府却在增加。
“我们正在和船桥市政府沟通协商：船桥市能否提供此类援助？新冠专用病房要维持到什么时候？这期间的亏损能否给予补偿？如果合作医院始终提供志愿者性质的服务，那么第二波疫情来袭时，就不能指望合作医院采取同样的方式应对了。希望能趁着当前新增患者人数稳定这个时机，消除合作医院的忧虑。”
5月25日，紧急事态宣言终于开始全面解除，但合作医院所面临的严峻问题仍搁置至今。亟待国家和地方政府采取措施予以解决。
标题图片：救治新冠肺炎患者的医疗机构。非本文内容所涉及的合作医院。（每日新闻社/Aflo）