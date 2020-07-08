几近志愿服务：新冠肺炎“合作医院”处境艰难不为外界所知

应国家要求秘密收治新冠肺炎患者，这类医疗设施被称为“传染病诊疗合作医院”。在防止流言中伤这个冠冕堂皇的理由之下，这类医院的名称不对外公布，暗中日夜救治新冠肺炎患者。它们缺乏资金援助，不少医院濒临破产。本文邀请千叶县船桥市医师会新型传染病对策理事浅野新吾谈谈这些医院所面临的严酷现实。

医学博士。曾在顺天堂大学医学系附属顺天堂医院、日本癌症研究会有明医院工作，2007年起担任千叶德洲会医院副院长。两年前起担任千叶县船桥市医师会公共卫生与新型传染病理事。在准备开展新型流感防治工作时，今年又爆发了新冠肺炎疫情。在肝胆胰内科主要从事胰腺癌、肝癌等疑难病症的治疗，同时奋战在船桥市的新冠肺炎抗疫一线。日本消化器官疾病学会指导医师及专科医师，日本消化器官内视镜学会指导医师及专科医师，日本胰腺学会认证指导医师，日本胆道学会认证指导医师，癌症治疗认证医师。

政府援助仅限于每张病床补贴1.6万日元

日本全国负责救治新冠肺炎患者的医疗机构大体可分为两类：“传染病指定医院”（以下简称“指定医院”）和作为其补充的“传染病诊疗合作医院”（以下简称“合作医院”）。国家向“指定医院”拨付公共资金和财政补贴，而对“合作医院”的支持却很少。浅原新吾说，合作医院“几乎相当于志愿服务”。

为了防止医院内感染，几乎所有的合作医院都要关闭普通病房，预备好专用病床以收治新冠肺炎患者。而国家的援助不过是每天给每张新冠患者专用病床提供约1.6万日元的补贴。

浅原指出：“有些合作医院从预防感染的角度考虑，为新冠肺炎患者专门腾出了近50个床位，但政府对于未投入使用的床位不提供任何补偿，利用重症监护病房（ICU）也只是额外补助约8万日元。”

合作医院的负担远不止这些——有的医院要向医护人员支付“新冠肺炎感染风险津贴”，有的医院为了看护四五名患者，需要增补夜班护士。据了解，现在各家医院的运营都已达到极限，这种情况继续拖延下去，多家医院将面临破产危机。

“如果每天继续保持40张左右空床位，那么每月就将出现数千万日元的赤字。国家完全没有考虑对此给予补偿。很多合作医院向医师会痛声疾呼：如果继续发展下去，那么'5月底就是极限了''无法应对第二波疫情'。”

传染科室以外的医生也面临感染风险

随着新冠肺炎疫情蔓延，传染病指定医院顿时成为人们关注的焦点。传染病指定医院分成“特定传染病指定医院”以及“甲种传染病指定医院”“乙种传染病指定医院”“结核病房”等几类。这些医院的医护人员精通各种新型传染病、埃博拉出血热等传染病的诊治，他们还会定期接受培训。

那么，合作医院当前发挥着什么作用呢？

当出现新冠肺炎之类新型传染病患者时，首先由全国的4家特定传染病指定医院负责处置。而这次的新冠肺炎疫情下，继特定指定医院之后，甲种和乙种指定医院也参与到救治工作中。当爆发集体感染导致上述医院床位短缺时，又紧急动员合作医院加入病患收治行列。

合作医院主要负责收治指定医院已无余力收治的患者（轻型和普通型）以及待确诊的疑似病例，承担着指定医院的补充任务。通过地方政府或地方医师会、保健所的协调，对合作医院单独提出收治患者的要求。

浅原表示：“合作医院和指定医院最大的不同是，哪家医院是合作医院、本地有几家合作医院，这些情况都不对外公布。基于国家指示，为了防止感染扩散和流言中伤，连周边医院的医生也不清楚究竟哪家医疗机构是合作医院。”

我们向厚生劳动省询问了全国一共有多少家合作医院。但到截稿为止，尚未收到回复。

在传染病专业医护人员人力、防止感染设备物资等方面，合作医院存在着决定性的不足。医护人员的感染风险或许和指定医院一样，甚至更高。

“合作医院是在普通门诊开放的情况下救治新冠肺炎患者的。因此有些医院只能由急救医生和心脏外科医生接诊，有些医院甚至就由外科主任一人负责。”

医疗防护用具不足也使得合作医院的情况比指定医院更加严峻。而且由于外界不清楚哪家医院是合作医院，根本无法指望得到来自民间的援助。据说4月时，有合作医疗机构曾让在家休产假的护士协助用垃圾袋制作防护服。

国家和地方政府的补偿至今仍不明朗

处境艰难的合作医院和地方政府、保健所等有关各方的关系，由地方医师会负责传染病工作的理事进行协调，浅原便是其中一人。

“合作医院本来也不是新冠肺炎疫情发生之后才出现的。2003年'非典'（SARS）时也有过先例。但是在日本有这样一种模式，一旦相关负责人变动，过去的经验教训也便付之东流了。国家将权力下放给都道府县，而地方政府的应对措施因领导的意志而各不相同。如果上级反应迟缓，当地人行动消极，那就无法可想了。”

千叶县明确表示，针对柏市、船桥、千叶等核心城市，不会对设立“得来速”（drive-through）式不下车核酸检测设施、征用酒店等行为发放补助金。因此，医师会只能和市政府合作开展相关工作。

同在千叶县内，成田市则明确表示，要向收治新冠肺炎患者的两家医院分别提供1亿日元的财政补助。大阪市除了向医疗机构拨付补贴和特殊工作津贴之外，还从民间募集捐款，向医护人员发放最高额度为20万日元的消费购物卡。爱知县、福冈市、京都市也公开表示支援收治新冠肺炎患者的医疗机构。这些城市的援助措施并不仅限于面向合作医院，但对医疗机构单独予以补助的地方政府却在增加。



千叶县知事森田健作。千叶县内也有多家合作医院，但时至今日仍未对其伸出援手（时事社）

“我们正在和船桥市政府沟通协商：船桥市能否提供此类援助？新冠专用病房要维持到什么时候？这期间的亏损能否给予补偿？如果合作医院始终提供志愿者性质的服务，那么第二波疫情来袭时，就不能指望合作医院采取同样的方式应对了。希望能趁着当前新增患者人数稳定这个时机，消除合作医院的忧虑。”

5月25日，紧急事态宣言终于开始全面解除，但合作医院所面临的严峻问题仍搁置至今。亟待国家和地方政府采取措施予以解决。

标题图片：救治新冠肺炎患者的医疗机构。非本文内容所涉及的合作医院。（每日新闻社/Aflo）