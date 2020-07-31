前瞻后新冠时代的潮流：从“居家”到“享家”，宅消费进化升级

新冠疫情下的宅消费如今正发生着变化。能够享受更加精致、更加奢华、更加舒适的居家时间的消费正在增长。此前政府要求避免非紧急非必要外出，经济活动也在一定程度上受到限制，由此让 “居家”生活消费方式不断朝着 “享家”消费生活方式转变。让我们按照“衣”“食”“住”的顺序依次看一看具体的变化吧。

服装和食品，点缀单调的居家抗疫生活，需求激增

即使是在避免外出的居家抗疫期间，也会有线上会议和线上酒会等与人 “见面”的机会。随着闭门不出的时间越来越长，很多人似乎开始希望通过在线方式，借助时尚物件展示自己充实的居家生活。

三越伊势丹控股集团子公司DROBE（总公司位于东京渋谷）在网上开展新业务，销售由造型设计师精选的服饰，4月日本政府发布紧急事态宣言后，新注册会员猛增，达到了1月的两倍以上。

DROBE的网售服务，会让顾客在加入会员时填写喜欢的品牌、每月消费预算、喜欢的服装照片等信息，造型设计师运用人工智能（AI）技术挑选和寄送服饰，而顾客只需购买自己心仪的服饰。

尽管远程办公方式的普及导致西服和领带的需求有所下降，但DROBE通过“造型设计师推荐”这样一种巧妙的销售手法，让消费者在家就可享受工作/休闲等各种场合的时尚体验，开启了一个全新市场。



DROBE送货上门的服饰样品，由专业造型设计师挑选搭配（个性化造型服务DROBE提供）

名古屋市的住宅区分布着多家以经营进口食材为强项的成城石井和高级食材应有尽有的FRANTE等高档超市，自政府发布紧急状态宣言以来，价格昂贵的高档食品销售额持续上升。据经营FRANTE超市的YAMANAKA公司介绍，4月21日至5月17日期间，8家FRANTE超市的销售额同比增长了20%。尤其是富裕家庭较多的市区的店铺，增长率更是达到了30%以上。

尽管餐厅停业和派对应酬减少导致高档食材的价格下滑，但仍然远远高于一般食材。销售额增长得一个背景原因，或许是越来越多人希望借助精致的餐食来为居家抗疫的单调生活增添一抹光彩。

一位据说经常在名古屋市内高档超市购物的商务人士（男性）表示，“这个吧……可能用词有点儿不恰当，反正难得和家人在一起的时间多了，所以偶尔会想让自家的餐桌变得丰盛一些。而且，现在在外面吃饭的机会不多，也省下了不少钱”。

吸引眼球的空气净化器，流感病毒过滤率达99.9%

外观时尚、性能优良的空气净化器正受到人们的青睐。曾供职于夏普公司的多位工程师们联合组建的家电初创企业KALTECH（总部位于大阪市）在去年12月正式推出的壁挂式除菌除臭器“TURNED K”就是一个典型的例子。

TURNED K采用了通过光线照射来促进物质化学反应，进而清除污染物质的光触媒技术，可以将病毒和霉菌等有机物分解成水和二氧化碳。北里环境科学中心的试验显示，大约5分钟时间它可以清除99.9%的流感病毒。

纯白底色、简洁明快的外形也让人耳目一新。高44cm×宽42cm×厚（纵深）8.8cm，小巧玲珑，按键也低调地设计在了机器侧面较为隐秘的部位，可以十分自然地融入起居室和书房等家庭空间，而不会给人喧宾夺主的印象。（下方图片）

新冠疫情发生以前，畅销的空气净化器主要是通过附着过滤网清除污染物的款式，价格从一万到三万日元不等，购买者多为受到花粉过敏症困扰的人。

相对于此，TURNED K的市场价格为六万日元左右（不含税），远超传统畅销产品，但自疫情爆发以来，销量出现了进一步增长。为满足日益增长的需求，KALTECH公司在今年5月已将每月的生产量提高到了此前的两到三倍，也就是10000到15000台。



KALTECH公司的壁挂式除菌除臭器TURNED K（©2019 KALTECH CORPORATION）

追求更加时尚的高性能空气净化器的人增多——之所以在“住”的方面产生了这种全新的消费潮流，完全是因为人们对于新冠病毒的担忧和长期闭门不出，从而强化了人们把家中变得更加干净、安全和舒适的意识。

“享家”，后新冠时代消费潮流的关键词

那么，新冠疫情会让消费发生怎样的变化呢？

5月25日，日本政府宣布解除首都圈和北海道的新冠疫情紧急状态宣言，持续了大约一个半月的紧急状态实现了全国解禁。今后将逐步放宽限制非必要非紧急外出和停业歇业的措施。

从结论而言，或许朝着“享家”型消费生活方式进化升级的步伐不会停止。

即便解除了紧急状态，人们依然无法打消对于新冠病毒的担忧。必须做好应对第二波、第三波来袭的准备。在所有人都接种疫苗以前，恐怕无法恢复到可以在任意时间前往任意场所，和任意熟人碰头聚会的消费模式。

另一方面，因新冠疫情而被迫居家抗疫的生活让我们发现了线上酒会、远程办公等新的玩法及其便利性。想必也有不少人重新切身体会到了家庭亲情的重要性。人一旦感觉有趣或方便，就不会轻易放手。纵然从宅家生活中解放出来，我们或许还会继续把家作为工作和消费的据点。

今后，高性能的家电产品和时尚精致的家具、灯具等商品的需求可能也会旺盛起来。用于在自家附近休闲的自行车、体育用品和户外用品的消费大概也将进一步扩大。

此外，包括零售店和餐饮店在内的所有企业无疑也会在今后竞相提供可以带来“享家”感受的商品和服务。尽管政府要求民众避免非必要非紧急外出，很多商家也不得不停业歇业，导致餐饮和娱乐等消费骤然降温，但并不意味着愿意花钱吃饭和娱乐的人们的念头，即潜在需求本身已经消失。

如果可以提供让人们在家也能实现这些想法的商品和服务，那就可以消除潜在需求和供给之间的错配——注意到这一点的企业今后应该还会深挖“享家”生意。

具体来说，想必会出现采用高速大容量5G技术的演唱会和体育赛事视频发布服务，这种技术的通信速度可达现在的20倍，时长两小时的电影仅用3秒即可下载完毕；借助互联网提供教育和医疗相关信息的服务，无疑也将变得更加丰富多样。

消费因新冠疫情而发生改变，后新冠时代的全新消费已经开始萌动。

标题图片：线上酒会，不亦乐乎。新冠疫情导致生活环境骤变，线上酒会已成为新潮流的一大代表（AFLO）