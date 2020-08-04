工匠们的技术结晶——和纸﹑绢丝﹑丹宁布﹑网眼布的 “夏日口罩”

新型冠状病毒让日本陷入空前的口罩荒。在反思口罩全依赖中国进口的状况之后，如今，不仅夏普等大型企业开始投入制造日本国产口罩，各地的地区型特色产业也着手运用和纸、绢丝等传统素材，研发出造型美观的特色口罩。即将迎来愈发闷热的天气，厂商纷纷推出透气性优异的“夏日口罩”。本文介绍一些各地职人匠心独具的杰作。

寒河江推出全新的织品文化

“或许很多人会觉得，用和纸制作的口罩，质感可能很硬，但我们制作的衣料专用和纸丝的质量，能彻底颠覆这种印象。”山形县寒河江市的纺织暨织品公司 “佐藤纤维”第4代社长佐藤正树，信心满满地说道。

大雪纷飞的山形县，自古以来就在冬季养蚕，进入明治时代以后，毛织品产业成为国家推动的重点，带来了纺织与织品产业的繁荣。全盛时期曾多达400家工厂，但在价格竞争下输给中国与越南，如今已锐减至20家左右。即便如此，佐藤社长仍胸怀雄心壮志，企图 “从寒河江挑战世界，推出从来没人设想过的崭新针织品”。

佐藤制作的丝线不但质量高又具独创性，获得海外高档品牌的高度评价和指名采购，而『抗菌 可重复清洗的和纸针织口罩』也是在佐藤的 “讲究”之下催生出来的产品。今年1月，他得知口罩供需陷入燃眉之急，便挺身而出，说 “就用我们拿手的针织品来制作高机能的家庭用口罩吧。”



口罩在内袋里放置一片铜布片，是以包覆铜化合物的丝线编织而成，能提升抗菌与防臭效果（佐藤纤维提供）

市面上可重复清洗的口罩多半以棉布制成，虽然吸水性佳，却很难晾干，容易滋生细菌。考虑到接下来天气将愈来愈热，兼具透气性和速干性的和纸就成为了一时之选。

“只不过，以前使用的和纸丝，是先把纸裁成细长条再搓成丝线，质感难免比较硬。为了改善触感，我们先把和纸剪出细长间隙，将其捏皱，接着再跟合成纤维混合搓成条，这样就打造出更柔软的质感。”

这款口罩采用极轻薄的和纸制作而成，1平方公尺重量仅有12g，以制作针织衫的无缝纺织设备制作，采用立体加工设计让口罩能更好地包覆脸部。在使用家庭式洗衣机进行的实验测试中已经明确证实，经此工艺制成的和纸口罩即使重复清洗300次左右，也不会变形。

佐藤表示，这次新冠肺炎酿成的灾情，带给他一些体悟，那就是日本纺织产业本身的未来潜力。“口罩文化，是日本才能孕育出的新兴文化。我们用和纸这种日本传统素材，再采用经过改良的欧美制造技术，把口罩制作出来。除了口罩以外，未来我也想继续发掘日本独有的文化，从零开始开发出全新的市场需求。”

古都的家庭手工业孕育出 “美肌口罩”

另外，京都市伏见区的京都SILK化工则研发出连挂耳绳都是100%丝质的家庭用口罩“轻灵丝绸口罩”，在敏感性肌肤的女性族群中大受欢迎。

绢丝有独特的光泽与滑顺质感，自古以来就是相当珍贵的衣料，而所谓具有“美肌效果”，是因为绢丝的主要成分正是蚕在体内所制造出的蛋白质。除此之外，夏凉冬暖的触感也是其一大特征。



口罩以制作婴儿襁褓的针织丝制作，连挂耳绳也是丝质，还附有能调节长短的调节环（京都SILK化工提供）

“据说京都的舞妓，会用穿旧的和服布片擦拭肌肤，让自己更加素净，这给了我灵感，遂在1985年研发出日本第一款绢丝毛巾，这就是敝公司的起点。当时，丝织品还是非常珍贵的高档货，还被说太奢侈了。”专务董事吉田千惠如此说道。

自创业以来，以招牌商品“绢丝洗脸粉扑”为首，京都SILK化工便致力于创造出，能把绢丝具有的天然功效极致发挥出来的商品。工作室占地30坪(99平米），坐落在距离世界遗产 “醍醐寺”徒步10分钟处，每一件产品都是由5位职人悉心制作而成，是典型的京都传统家庭手工业。

“以前，我们曾制作过一款夜用口罩，能缓解入睡时的口舌干燥问题，后来听到客户喜悦地表示：‘因为新冠肺炎我每天都会配戴不织布口罩，结果导致皮肤状态变差，很苦恼。后来我在里面多戴一层丝质口罩，状况就改善了！’这就是让我们研发更高机能口罩的原动力。”

使用天然泉水的反应性染整，创作出丹宁布口罩

自古以来，井原地区（井原市周边）跟儿岛地区（仓敷市）一带，便是著名的蓝染织品产地，这里制造的牛仔裤相当有名，甚至负有“冈山丹宁布”的盛名，而许多质量傲视全球的顶级丹宁布料工厂、牛仔裤缝制加工工厂也都在此齐聚一堂。1961年创业的青木被服，就坐落在这个井原地区，其推出的“可重复清洗的丹宁布口罩”，甚至引来丹宁布爱好者以外的大量订单。

“一般来说，褪色就是养牛仔裤的乐趣所在，但口罩则完全相反，我们很努力地研发出尽可能不褪色的丹宁布料。”专务董事兼任设计师的青木俊树如此说明，据说这种布料就算重复清洗个30次，状态仍然能像新品一样。



将两片100%纯棉纱布迭放在丹宁布料内侧，再缝制出折痕。口罩的做工细致，从外侧看不见缝线（青木被服提供）

3月中旬，客户之一的某银行分店长提议，“要不用丹宁布料试做一下可重复清洗的口罩吧”，于是青木被服就此开始研发。制作上选用丹宁布料中比较轻盈、透气性佳的轻薄型丹宁衬衫（Chambray shirts）布料，原本计划要做立体的三角式设计，后来变更为一般有折痕的口罩。一般型口罩的制作工序，远远多出立体式口罩的工序，想用丹宁布料制作，必须具备高度的缝制技术。然而，青木被服想要的是在没有任何妥协之下，制作出最极致的口罩。

井原丹宁布的特色，在于纤细的布料质感与色泽的润泽度，布口罩也继承了这些特性。而打造高雅质感的秘密关键，就是早早从线丝阶段便让染料充分浸润，以保持色泽的“反应性染整”技术。染色用的水取自小田川上流的天然泉水。 “染色后从工厂排放出来的水质也符合严格的环保标准，被用于井原当地的蔬菜、稻米栽培后，再回流到河川。丹宁布口罩，是这个永续经营系统中的一部分，是一个永续型产品。”

曾经助力高桥尚子夺冠的技术，如今再放光彩

新型冠状病毒直击日本的经济，时装产业里也传出老字号公司Renown Incorporated破产的消息等等，整个行业岌岌可危。当此之际，过去单单只贩卖布料的地方企业，开始发现制作产品直接销售给消费者的乐趣，这可说是在极端严峻形势下的一线希望之光。总公司座落在福井县鲭江市的八田经编就是一个绝佳事例。

八田经编，善用全世界屈指可数的高密度双针床经编针织机，织出细密的制品，是世界闻名的制鞋厂商。在悉尼奥运会上为日本夺下史上首枚女子马拉松金牌的高桥尚子，以及在其后的雅典奥运会上中写下日本选手连霸纪录的野口Mizuki，两位选手使用的运动鞋网布，就是八田经编的制品。



双针床经编是由表面、内里、连结面3层构成的特殊布料，兼俱良好的透气性和缓冲性 (八田经编提供)

从顶尖运动选手的鞋子、运动用品的高机能内衬素材，到汽车坐垫材料等等，八田经编在各式各样的领域里，不断探究着经编的潜力。“真好口罩”（原名：イーナマスク）是自1949年创业以来一直默默居于幕后的八田经编，将长年积累的经编技术转化为商品，直销给消费者的第一个企业品牌产品。

“在新冠疫情之前，公司内部就有打算，要开发直接销售给消费者的商品，当我们正在集思广益，想为公司存续做点什么事的时候，发现我们为自家员工自制的口罩备受好评，没有片刻的犹豫，我们推出了这个商品。”研发负责人（营业部门）佐保颂子如此回顾。

从搓线到缝制全程“made in 福井”，扎实的厚度（1.7mm）与布料张力让嘴周边与口罩之间有了适当的空间，易于呼吸和说话，是其一大特点。此外，八田经编也正在研发透气性更好的盛夏专用口罩，预计将于6月底问世。

生产据点就在废校体育馆

石川县中能登町位于能登半岛中部。如今已成废校的旧越路小学的体育馆中，传来缝纫机运作的轻快声响。确实保持“社交距离”的作业区中放了20台缝纫机，约莫40名丸井织物员工正埋头于裁减布料、烫熨斗、把穿好挂绳的“凉爽夏日口罩”打包装袋。



临近公司的废校体育馆便是作业区，大家在宽广的空间里努力制作口罩 (丸井织物提供)

丸井织物在人造纤维市场中坐拥顶尖的市占率，然而丸井织物也跟八田经编一样，以前从没有制作商品直接贩卖的经验。“由于我们在中国也有工厂，所以1月时便已掌握疫情状况，分析到夏天将会需要防患中暑的口罩。”丸井织物经营企划室的冈岛彩如此说道，及早迅速的行动确实奏效。

原本只计划每月量产5000片口罩，没想到4月前半在网页上开卖后，不到一个月便收到2万片口罩订单，就连周末也全力开工，销量是当初预期的5倍之多。气象厅的长期天气预报指出，东日本与西日本今年夏天的平均气温都偏高，目前丸井织物正加紧脚步研发更能带来凉爽感的口罩。

商品名称 制作商 售价（含税） 电话号码 抗菌 可重复清洗的和纸针织口罩 佐藤纤维 1片2970日元 0237-86-3134 轻灵丝绸口罩 京都SILK化工 1片2750日元 0120-469-041 可重复清洗的丹宁布口罩 青木被服 1万4300日元（10片装） 0866-62-1105 真好口罩 八田经编 1片1088日元 0776-73-1291 凉爽夏日口罩 丸井织物 1片1980日元 0120-86-4321

标题照片：“可重复清洗的丹宁布口罩”的制作过程，除了裁减丹宁布料之外，全程手工制作(青木被服提供)