Workation，后新冠时代的办公模式

新冠疫情让远程办公和线上会议得到快速普及。为了确保办公场所内的社交距离，人们越来越倾向于在后新冠时代继续远程办公，于是，一种全新工作方式开始受到关注。

新的办公潮流“Workation”

从“追求效率”到“追求舒适”。受到新冠疫情影响，日本企业的办公方式正在发生着变化。

“Workation”正是象征这种变化的关键词。这个词诞生自美国，由Work（工作）和Vacation（度假）两个单词组合而成，意思是在风光明媚的度假区一边享受当地生活和旅游，一边从事自己的工作。2000年以后主要在美国的IT企业中兴起的这种工作方式，如今在日本也逐渐形成了一股新的潮流。

今年5月，三重县宣布将在伊势志摩国立公园等县内旅游场所开辟具备上网条件的Workation据点，把废弃的教学楼和老旧民宅等改造为办公场所，从今年秋季开始重点吸引首都圈的企业入驻。

在那里办公将是这样一种景象：工作日在宽敞的办公室处理业务、参加社内网络会议、和团队成员在空气清新的户外碰面商谈；休息日和家人或恋人一起游览景区，体验爬山或露营等户外活动。

这种逗留既可以是算上休息日在内的短短几天，也可以是几个星期，直到一个项目完成；还可以变换住宿和办公地点，在各地边游历边工作。据悉该县明年还将面向大阪府和爱知县的企业扩大招商对象，力争全年接纳100件左右。

远程办公，创造出新的办公需求

在各地方政府中率先尝试Workation招商工作的和歌山县，又开始了新的动作。今年2月，阪急阪神东宝集团旗下的房地产开发商OS公司在南纪白滨（白滨町）着手建设相关办公设施，标志着官民一体的行动正式起步。

据悉，该设施设有多个办公室，还将在楼顶建造可以看到大海的露台，以便让入驻企业的员工欣赏到美丽的风景。

就白滨町而言，房地产商“三菱地所”早在去年就已经租借了町政府的设施，用于Workation招商，2019财年（2019年4月1日至2020年3月31日）同NTT Communications等三家公司签订了合约。随着新设施的建成使用，今后在南纪白滨工作的公司职员无疑会进一步增多。



三菱地所在南纪白滨的Workation设施（左）和办公区（提供：三菱地所）

地方政府和企业之所以开始投入力量发展Workation，是因为他们认为新冠疫情会推动这种工作方式的普及。

今年进入3月以来，社区感染风险升高，采取居家办公等远程办公方式的企业激增。4月，政府对七个都府县发出紧急状态宣言，NTT数据经营研究所对全国大约1200名白领实施的调查数据显示，39.1%的企业都在推行远程办公，这一数值达到了1月调查（18.4%）时的两倍多。

如果远程办公成为一种新常态，那么工作地点的选择就会变得多样化，希望在风景秀丽的度假区工作的需求有可能呈现出爆发式增长。

“员工缺乏沟通”的问题也可以在线解决

Workation并不单纯只是让工作地点变得多样化，还具有可能大幅改变日本企业办公方式。因为其中包含着日本公司办公室里所欠缺的重要要素。

新冠疫情以前，日本企业在决定办公方式时最重视的衡量尺度是“效率”。因为让员工定时上班，在大通间办公室工作的做法便于上司管理下属，以及员工之间表情达意。

将公司总部的职能集中在东京，也是因为挨着相关企业和政府部门，可以高效地开展营销和上访请愿等活动。

作为代价，员工不得不忍受长时间痛苦的通勤“痛勤”，并且要窝在人均只有六平米左右的狭窄办公室内进行“三密（密闭、密集、密接）办公”。

然而，新冠疫情让大家明白了以往通过“集中”获得的“效率”，以远程办公的方式也可得以实现。而且，有的企业甚至还注意到了远程办公的高效性，表示将在疫情结束后继续采用这种办公方式。

5月下旬，日立制作所宣布，“疫情结束后，原则上仍采用居家办公方式，每周只需到公司两到三天”，实施对象约23000人，相当于国内员工总数的七成。公司判断，只要明确每一名员工的职责，引入基于成果而非上班时间加以考核的人事制度，那么即使是看不到工作表现的居家办公，也不会导致生产率下降。

不仅如此，他们还发现，过去被人诟病的远程办公的弱点，比如“难有创见、与同事的沟通交流减少”等，只要下功夫，也是有可能克服的。

5月下旬，GMO网络集团将此前在各个基地相继引入的居家办公模式升格为集团的办公制度，提出了原则上每周居家办公一到三天的方针。集团各公司从6月下旬开始执行，疫情结束后也将继续实施。据说大家起初担心员工之间的闲谈等非正式沟通会减少，但后来发现这完全是杞人忧天。

实际上，员工们自发地组织了线上午餐会等交流平台。GMO计划今后进一步支持员工之间的自发交流。



员工们尝试通过线上午餐会和品茶会进行自发交流（PIXTA）

重新思考“怎样才是理想的办公状态”

远程办公的普及促使人们重新思考以往追求“效率化劳动”的办公方式，企业有必要对“理想的办公状态”进行重新定义。

那么，能够转化为“效率”的要素到底是什么呢？进入本世纪后的头十年，美国的IT企业率先意识到这一点，如今日本企业也终于发现，那就是追求“舒适”。

据说，人对环境的满意度和幸福度越高，生产率就越高，越能够激发出好的点子。在美国开展的实证研究中，有若干个事例都证明了这一点。同样在日本，日立制作所的研究团队的研究也证明，负责邮购电话应对的呼叫中心员工，他们的“幸福度”与产品的“售出率”呈正比关系，也就是说，“幸福度”提高，“售出率”也相应升高。

在度假区一边享受当地生活和观光，一边工作的Workation，就是通过“舒适”的体验来提升员工满意度和幸福度的尝试。采用这种工作方式的企业如果取得重大成果，比如开发出划时代的新产品和新服务，让1994年以来始终在七国集团中垫底的日本白领阶层的生产力（单位时间生产总值）多少能够有所提高，那么无疑就会加快从追求“效率”到追求“舒适”的转变。

除了Workation外，或许还会相继诞生兼备体育运动、休闲设施以及电影院等文化设施的办公空间。

笔者热切期待着这一天的到来，因为新冠疫情结束后的办公模式展现的是日本企业的未来。

标题图片：在办公室也要确保社交距离，因而工作方式的变革迫在眉睫（PIXTA）