政坛元老二阶俊博干事长的视线

2020年9月8日，自民党干事长二阶俊博的在任时间超过了已故前首相田中角荣担任干事长时的记录。众所周知，他是安倍首相连续三次当选自民党党首的后盾，在自民党内颇具隐形影响力。2021年将举行自民党党首选举，那些跃跃欲试的候选人的生杀予夺大权都掌握在这位大佬手中，那么，他的视线到底投向了何方？

一锤定音，一律发放10万日元补助金

“他身经百战，是自民党内最具政治手腕的人物。可以说是政治专家。”

安倍晋三首相如此评价自民党干事长二阶俊博。

这位二阶对国土强韧化（防灾减灾建设——译注）以外的政策不感兴趣，或者莫如说根本不了解其他政策。没有人会说他“才干过人”，平时大家都觉得他让人捉摸不透。他甚至会在会谈过程中打瞌睡。或许是因为岁月不饶人，81岁高龄的他腿脚也不太利索。

尽管如此，但只要他一开口，政府就会行动起来，自民党内所有人也会服服帖帖。不仅是安倍要顾忌着他，那些“后安倍时代”的候选接班人为了得到二阶的支持，也纷纷使出了浑身解数。这个二阶到底是何许人也？他打算把谁推上“后安倍时代”的权力宝座？

让他的实力广为人知的一件事发生在今年4月，那就是二阶拍板决定，作为应对新冠疫情的一项措施，向全体国民发放每人10万日元的特殊补助。

当时，政府在征得二阶等自民和公明两党高层的认可后，于4月7日召开临时内阁会议，敲定了鉴于新冠疫情扩散形势的紧急经济对策和本年度（第一次）修正预算案。核心内容是向收入大幅减少的家庭发放30万日元。但一周后的14日，二阶突然向记者们表示“听到了希望给所有人统一发放10万日元的热切呼声”。

听到此番言论的安倍甚为震惊，甚至亲自打电话向党内高层人士询问情况。另一方面，公明党和作为其支持母体的创价学会对此反应强烈。平均发放10万日元这个方案原本是公明党按照创价学会的希望向政府提出的要求。但政府最后决定给困难家庭发放30万日元，他们也只得作罢。

明明是公明党已经放弃的方案，二阶却又提了出来，这不是在“抢戏”吗！公明党党首山口那津男于15日前往首相官邸，找到安倍直接谈判。后来，山口又在电话里暗示要退出执政联盟，迫使安倍不得不转变了方针。

因为执政党否定了一度已经批准的政府主打政策，导致政府匆忙更改政策，调整关于补充预算案的内阁会议决定——这是前所未闻的事情。而主导了这场大戏的正是二阶和公明党。

此番风波的真正责任在于一度同意了政府方针的二阶和公明党。然而，由于发放10万日元这个方案得到了民意的高度支持，所以二阶和公明党的口碑反倒上升了。与此相对，安倍政权的凝聚力出现下滑，最后安倍只得对此表示认可——“从结果来看，选择那个方案是对的。如果当时继续深究，恐怕会遭到更多的诟病”。

不惜修改自民党章程，也要实现安倍三连任

二阶在关于中国国家主席习近平访日的问题上也展现出了实力。7月初，自民党外交部会和外交调查会举行联席会议，会上出现了要做出抨击中国在香港特别行政区施行“港版国安法”，以及要求习主席取消以国宾身份访日相关决议的动向。对此，二阶表示了强烈不满，称“日中能够走到今天，得益于先辈们的艰苦努力。外交是双方的事情，行动时应该慎之又慎”（7月7日新闻发布会）。

党内执行机关与外交部会、调查会方面协调后，将相关决议定性为外交部会和外交调查会的态度，而非全党态度，措辞也改为了“不得不请求取消”。虽然保留了“取消”一词，但还是成功将中方的不满情绪控制在了最小程度。

从保守势力的角度来看，考虑到香港的现状，要求中国国家主席取消访日行程或许是理所当然之事。但日本并没有美国那样足以与中国公开对抗的力量。即使日本不提出要求取消访日行程，中国也不可能让国家主席访问预计会遭到抵制的国家。既然如此，就应该正视现实，而不应该给日中关系制造毫无意义的风波——这即是二阶的判断。



围绕面向全体国民每人发放10万日元补贴一事，自民党政调会长岸田文雄（前排左）和干事长二阶俊博（前排右）与安倍首相会谈后接受媒体采访。2020年4月16日，首相官邸（共同社）

再举一个可以展现二阶实力的例子。自民党的党章规定，党首任期“一届三年，最多连任两届”，可二阶出手铺路，硬是将规定改为了“一届三年，最多连任三届”。早在二阶还是总务会长的2016年5月，连休刚过他就给我透露过这么个意思——

“安倍首相正谋求实现长期执政。恐怕是想超过佐藤荣作在任七年零八个月的记录。不管别人怎么想，但只要身在首相官邸，他就会觉得只有自己才能担当首相大任吧。”

当时我问了一句：“修改党章怕是比较困难吧？”但二阶一副满不在乎的样子，放话道：“党章什么的，改了不就行了吗。”大胆无畏的二阶凭借敏锐的直觉洞察到了安倍的内心，同年8月就任干事长一职后，成功延长了党首任期。也就是说，如今安倍得以保持长期政权也是二阶的功劳。

与官房长官菅义伟惊人相似的经历

他是如何掌握这种剖析社会动向和高层心理的判断力的呢？在此，笔者想把他与官房长官菅义伟放在一起展开分析。在成为国会议员以前，两人的经历惊人地相似。

首先，两人都是秘书出身。二阶当年曾是前建设大臣远藤三郎（旧众议院静冈2区当选）的秘书，菅义伟是前通产大臣小此木彦三郎（旧众议院神奈川1区当选）的秘书。

秘书出身的政治家都有一个特点，那就是对主人忠诚。主人的指示至高无上，即使心里觉得不对，也会全力执行指示。而且不会多嘴。在台前抛头露面的终究是议员本人。秘书只是在幕后支持。这样的生活两人都度过了十一年。

无论是二阶还是菅义伟，都是在担任秘书的时期奠定了作为政治家的基础。那就是格外忠心，现在对安倍就是如此。这是与官僚出身的人截然不同的地方。许多官僚出身的人都相信“自己最聪明”，时常会藐视主人。

两人的另一个特点是都当过地方议员。二阶和菅义伟分别在和歌山县议会和横滨市议会担任过两届议员，任期总共八年。地方议员出身的人深谙议会上的博弈，擅长攻守并用地达成目标。

平时待人客气，有时也会施压威慑。两人都很清楚，让人产生如果不顺从就会遭到打击的这样一种畏惧心理将会成为政治家的力量。

再说句闲话，两人几乎都不怎么休息。不，应该说根本不休息。并不是因为忙得没时间，而是因为他们的性格就是如此，如果不忙起来，反倒会觉得心里不踏实。

虽也向石破和岸田示好，但心中人选仍是菅？

这样一位二阶今后会有怎样的动作？政权的走向自不用说，他甚至还会对“后安倍时代”的接班人选产生影响。二阶派的庞大人数正是支撑其影响力的基础。

2003年11月，二阶恢复自民党籍，组建了由旧保守新党议员构成的“新波会”，自己出任会长。之后，自民党在2009年8月的众议院选举中惨败时，算上二阶在内，自民党籍议员人数锐减到了三人。后来，他努力增加人数，在7月16日的例会上，原民主党的众议员长岛昭久加入了他的新波会。二阶派议员增至47人，与岸田派并列成为党内第四大派阀。

依仗庞大的会员人数，二阶试图在后安倍时代也要掌握主导权。6月8日，后安倍时代的候选接班人之一，原干事长石破茂邀请二阶出席石破派的聚会，他欣然允诺，并在之后的记者招待会上抬举石破称：“他是一颗希望之星，我期待他今后更上一层楼。”7月2日，在双方心腹的陪同下，二阶又与石破的竞争对手政调会长岸田文雄在东京一家酒店聚餐，他鼓励岸田称：“你的前途无限。期待你的新表现。”在自民党的下一届党首选举时，二阶到底会力挺石破还是岸田呢？从我采访到的情况来看，目前他并没有推举其中任何一方的打算。近段时间，二阶总是跟身边的人说“那两人并不是想当上首相以后做点什么事情。只是单纯地想往上爬，想试试当首相的感觉罢了”。

但他为什么又要向那两人示好呢？因为如果说这两人的不是，会对自己不利。政治家做事基本上都要算计一番得失。如果有好处，就去做，如果明知不利，就不会去做。现在，就算二阶对那两人发出批评性的言论，也得不到任何好处。

政局的下一个焦点是，预计会在9月自民党高层任期届满之际进行的内阁重组和自民党高层干部人事调整。如果二阶把干事长的位子坐到9月8日，那么就会超过前首相田中角荣（1497天），成为连续在任时间最长的干事长，而他并没有就此引退之意，仍打算继续连任干事长。为了达成这个目标，去做一些会让石破和岸田记恨的事情绝非上策。如果二阶要连任干事长，最好就要让那两人都觉得他可能会力挺自己。同时，在看不清前路方向和政局如何变动的时候，手中的牌自然是越多越好。

那么，二阶真正打算让谁成为安倍的接班人呢？我认为他心中的人选应该是菅义伟，但最终结果如何，目前还不得而知。（省略敬称）

标题图片：二阶干事长接受时事通讯社的采访（时事社）

（日文原文公开于7月22日）

（版权声明：本网站文字内容及图片，nippon.com版权所有。转载或部分复制使用，请事先获得授权。）