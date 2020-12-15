新冠病毒致全球化走向终结：被迫转向积极财政政策

新冠病毒致全球化走向终结：被迫转向积极财政政策财经 政治外交 国际
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新冠肺炎疫情的全球性大流行沉重打击了世界经济。2020年第二季度，世界各主要国家的国内生产总值（GDP）创下了自2008年金融危机以来的最大跌幅。随着封城措施解除，今年下半年的经济形势预计有所好转，但情况仍不容乐观。
首先，疫情的全球性大流行还看不到平息的迹象。大规模封城的“实验”表明，这种措施也无法完全消灭疫情。一旦封城措施解除，新冠病毒会重新活跃起来，感染者人数也将增加。现在，包括日本在内的很多国家都在担心第二波疫情反弹。只要这种状态持续下去，消费的恢复就会变得非常缓慢。
德国社会学家乌尔里希•贝克将现代社会称为“风险社会”。在财富积累还不充分的时代，人们为了追求更多的财富而行动。但是，一旦达到一定的生活水平，人们就会对威胁生活的事物产生强烈的不安和戒备。特别是与健康相关的预测风险比较高，因此人们要求政治活动能起到降低健康风险的作用。贝克的理论发表时，切尔诺贝利核电站事故核污染的危险性正在全世界范围内广为宣传。而这次令人恐惧的对象是肉眼看不到的病毒。它通过人际传播发生感染，尤其会让老年人面临死亡的威胁。
反全球化加速
面对新冠肺炎疫情，日本以外的许多国家首先采取的措施是封闭国境。随着人员的全球流动，病毒也在流动。当然，并非只有新冠肺炎才是危险的传染病。只是此次由于其作为一种新型传染病而被大规模报道，它的存在变得有目共睹。未知的恐惧深埋人们心中，无法轻易消除。
此前也经常有人提出为预防恐怖袭击和犯罪活动要限制外国人入境，但尊重自由与人权的呼声使之未能成为现实。但这次不同。公共卫生这一无人能够反对的理由，与媒体的煽动性报道相结合，推动了封闭国境措施的实施。政府严密监控和甄别来自国外的人员流入。即便疫情趋于平息，这一趋势也可能持续下去。管理国境的国家权力，以新冠肺炎疫情为契机得到大幅增强。
不仅在人员流动方面加强了管理。生产口罩和医疗用品的国家也接连实施了出口限制措施。这导致到去年为止还充斥市场的口罩一度从店面消失。对投资的限制也进一步加强。越来越多的国家开始立法，以防止外国资本收购医疗领域拥有尖端技术的企业。
这些措施在过去会被当作保护主义措施遭受谴责。但现在，人们认为这是保护本国民众生命健康的必要手段。在紧急情况下，政府必须收紧入境政策。为了减轻由此造成的经济损失，应该允许大规模的财政扩张。舆论正在发生着这样的变化。
20世纪80年代以来，世界各主要国家一直实施市场开放政策。日本也一样。企业将工厂迁移到海外，构筑了全球供应网络，提高了生产效率。但是受疫情影响，这种潮流将发生巨大变化。如果各国因疫情封闭国境，维持全球供应网络的费用就会大幅增加。政府也将致力于采取政策推动重要物资在国内的生产制造。旅游和住宿行业也将被迫改变严重依赖于外国游客需求的现状。人们曾经认为，国与国之间的壁垒在全球化高涨的时代已经消失了。但今后无论是政府还是企业，都不得不把目光转向国内。
缺少协调重振世界经济的角色
地缘政治环境的变化也很关键。美中之间的矛盾已经到了不可调和的地步。就疫情追究中国责任的声音，不仅在美国，也在欧洲扩散。中国在东海日益活跃的军事活动也让日本的舆论呈现出强硬态势。迄今为止，政治对立与经济协作一直保持着岌岌可危的平衡状态。然而当今时代，经济日渐让位于政治，安保(安全保障和生活防卫)理论优先于自由贸易理论。
也有迹象表明可能发生新一轮金融危机。在经济衰退日益明显的情况下，很多国家的股价仍然居高不下。如果远程办公范围的扩大导致写字楼办公需求缩减，可能会对城市的房地产市场造成负面影响。欧洲、北美、亚洲等广大地区，正出现民间债务膨胀的现象。其中哪方面的危机先爆发，目前还无法预料。但毫无疑问，现在的金融市场处于不稳定状态。
可以预想，今后随着世界经济减速，国家之间的矛盾将越来越激烈。上一次金融危机发生在世界进一步走向全球化的过程中。当时美国向欧洲和亚洲陷入危机的金融机构积极供应美元，尚表现出“负责任大国”的姿态，世贸组织（WTO）等国际组织也正常发挥着作用。但这次又将如何呢？受全球疫情影响，人员往来停止，货物和资金的流动停滞。美国转向了本国优先主义，受此影响，国际组织也不能充分发挥应有的作用。在全球化时代走向终结的过程中再度发生经济衰退，很有可能酿成超过2008年规模的复合型危机。
海外需求无法指望
20世纪90年代泡沫经济崩溃后，来自海外的需求拯救了日本经济。商品出口和海外投资为日本企业提供了进一步成长的机会。2010年以来，日本通过积极吸引国际游客，弥补了国内旅游需求的萎缩。其结果是，日本的出口依存度从20世纪90年代初期的8%上升到2019年的17%。对外直接投资与GDP的占比关系，也从1993年的0.3%上升到2019年的4.9%。
在此次面临的经济危机中，人们恐怕很难向国外寻求出路。全球疫情的影响还将持续下去。在国际关系高度紧张的情况下，阻碍贸易、国际投资和人员流动的壁垒将比以往更高。在不确定性空前高涨的情况下，企业、投资者以及政府都不得不重新审视现有的方针。
无论企业愿意与否，都不得不考虑缩小过于膨胀的供应网络。政府将集中精力制定促进国内生产回归的政策，同时不得不认真考虑人口减少问题和地区差距问题。当务之急是改变东京一城独大的局面。因为人口过度集中于大城市，对于全球性疫情爆发的抵抗力过于脆弱了。
今后，人们将再次关注政府的作用。政治需要解决的课题有很多，比如使生产回归国内、缩小差距、向地方分散人口、解决少子化问题，等等。为此，不可避免地要转向积极的财政政策。不仅仅是日本，世界各主要国家的政府都在向扩大财政规模的方向迈进，以克服经济危机。
过去30年的政治是以推进全球化和财政健全化为主轴发展演变的。新冠肺炎疫情之后，人们对迄今为止的政治形态进行反思的时机必将到来。在不久的将来，面向未来时代，价值观将会以显而易见的形式发生巨大转变。
标题图片:飞越市中心的客机。随着新冠肺炎疫情蔓延，各大航空公司不得不大幅压缩航班（摄于东京都港区，时事社）
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