草草收场的长期政权，扑朔迷离的后安倍时代

延续了七年零八个月的安倍政府，因首相的健康状况恶化而突然落幕。让我们来回顾一下这届长期政权的执政历程。

健康状况恶化导致突然落幕

由于应对新冠疫情不力等因素而导致支持率下降的安倍晋三首相日前宣布，因溃疡性结肠炎宿疾恶化，将辞去首相职务。有关首相安倍，很期以来一直被视为“安倍独大”，他执政七年有余，去年11月，合计在任时间超过了桂太郎，连续在任时间也在几天前刚刚超过佐藤荣作，创下日本历届首相在任时间最长的纪录。

尽管安倍建立了明治宪法颁布以来的宪政史上的长期政权，但收场却给人一种索然无味的感觉。在新冠疫情扩散初期，安倍政府制定的应对措施，在很多环节上相当混乱，受到国民的诟病。但从现在来看，疫情防控机制已经比第一波的时候大为改观，今后只要情况得到一定的稳定，支持率就有望反弹，也正因为如此，（突然辞职）难免让人觉得有些可惜。

不过，如果是健康问题，辞职便是不得已之举了。正如他本人在28日的新闻发布会上所说，如果要离任，那么正好9月有党内人事调整，距离临时国会开幕也还有时间，现在可谓是最佳时机，不会引发国家政治的混乱。

实现了长期政权的制度改革

安倍首相此次得以维持长期政权的背景原因，在于上世纪90年代以后推行的各种制度改革，强化了首相的权力基础。在回顾安倍政权执政历程的时候，这个前提条件不可忽略。

首先，1994年完成了政治改革，众议院选举制度改为小选举区和代表比例并行制。并且，在大力整顿政治资金问题的同时，引入了政党补助金制度。尤其是在新的选举制度下，能否得到政党正式承认这一点，对政治家能否在选举中成功当选至关重要。首相作为执政党党首，在决定是否正式承认执政党政治家的问题上拥有重大影响力。首相在执政党内的权力因此得到扩大。此外，2001年中央政府部门重组后，内阁总理大臣的法律权限得到强化，首相可以直接制定政策。为了辅佐首相制定政策，内阁官房的权限也有所扩大，政府新设了内阁府。如此一来，首相在制定政策方面的权限又进一步扩大。这两项改革的效果叠加，促使首相在党内和内阁的领导力得到了强化。

2013年，政府设立国家安全保障会议，首相在安全保障和对外政策方面的权力增大。2014年，国家公务员制度改革完成，设立了内阁人事局。这样一来，在中央各部门高官任用上，首相的人事权也扩大了。

政权管理结出实际成果

安倍首相也很重视政权运营的方式方法。他坚持控制好一个时期内制定的重要政策的数量，并以便于民众理解的形式呈现出来。从政权成立后到2015年秋这段时间，他提出了“安倍经济学”和“三支箭”政策，致力于推动经济发展。2015年秋以后，又大力推行诸如“劳动方式改革”“育人革命”等社会政策。

安倍内阁在政权成立之初就任命对实施量化宽松政策持积极态度的黑田东彦担任日本银行行长，推动量化宽松政策。同时，作为经济发展战略，完成了法人税减税、企业治理改革、农业改革等工作。在推行“劳动方式改革”过程中，着重对加班时间进行了限制。此外，还实现了针对3岁到5岁幼儿的幼儿教育和保育无偿化，以及针对低收入群体的0岁到2岁婴儿保育和高等教育无偿化。2014年4月，将消费税率上调到8%。之后，经两度推延，2019年10月又进一步将消费税率上调到10%。

外交和安保方面也是成果丰硕

修改针对集体自卫权的宪法解释，制定了安保法制，允许在一定条件下行使集体自卫权——这些可谓是安倍首相的“政治遗产”。安倍执政期间，日美关系也变得更加紧密；并且在美国退出TPP（跨太平洋伙伴关系协定）后，由日本主导达成了“TPP11（全面进步的跨太平洋伙伴关系协定，CPTPP）”协议，还和欧盟签订了《日本欧盟经济合作协定》。

安倍首相在印度太平洋地区加强了与印度及澳大利亚的双边关系。此外，提出了综合性的“自由开放的印度太平洋”构想，力图推进日本和域内各国在安保及经济两个方面的合作。虽然还有一些问题未能得到解决，比如日韩关系恶化、日俄谈判停滞、绑架人质问题等，但在许多领域都取得了成果。

然而，这段时期的部分决策过程显然缺乏透明性，比如，加计学园运营的冈山理科大学，在新设兽医系时的有关获批原委问题上，安倍政权遭到了猛烈抨击。还有，向大阪森友学园贱卖国有土地一事也引发了问题，甚至发生了记录了相关过程的公文遭到篡改的事件。

“后安倍时代”的走向扑朔迷离

从现阶段来看，安倍接班人竞赛的走向扑朔迷离,恐怕混沌的局势会持续到最后一刻。目前还不清楚到底是按照总裁公选规程，还是通过两院议员全体大会来举行自民党党首选举。据报道，党首选举的实施方法已经全权交由干事长二阶俊博决定。一般认为，不让普通党员投票，而是由众参两院议员全体大会来决定党首人选的方法，反映的不是民意，党内实力派政治家的意图将成为关键。

近来，官房长官菅义伟、政务调查会长岸田文雄、原干事长石破茂等候选接班人备受关注。相当长一段时间，媒体报道一直声称岸田是安倍中意的候选接班人。自更改年号那时起，菅义伟也作为候选人受到了关注。而石破茂则在舆论调查中展现出了很高的人气。

根据迄今为止的报道来判断，自民党内实力派政治家比较认可的候选人似乎是菅义伟和岸田。不过，近期的舆论调查结果显示，民众力推出任首相的政治家中，原干事长石破茂的呼声最高。其后依次是环境大臣小泉进次郎和防卫大臣河野太郎。大选将在近一年之内举行。想必党首选举会在挑选“党派代表”这种意识下进行。考虑到下一次选举，许多现职议员很有可能转为支持上述人气政治家。目前尚不清楚事情是否会按照实力派政治家们盘算的那样顺利推进。

而让情况变得更加复杂的，是参议院中自民党的存在。自民党籍参议院议员超过110人，势力庞大，但目前还不到选举的时候，所以挑选“党派代表”的意识还没有那么高。尤其是如果通过众参两院议员全体大会的形式来举行党首选举，那就有必要注意这批人的动向。

标题图片：安倍晋三首相在新闻发布会上表达了辞职意向，2020年8月28日于首相官邸（时事社）