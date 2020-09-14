新首相菅义伟，日本的马云

战后日本政治史上别具一格的另类首相就此诞生。他是一位容貌、出身、经历都极为平凡，与精英官僚形成鲜明对比的勤奋刻苦之人。对于这样一位空前特殊的“宰相”的登场，广大民众中充斥着近乎“困惑”的感情，而政治新闻媒体人田势康弘先生则断言“他有可能蜕变成连自己都不曾预料到的人气政治家”。

菅义伟和马云的类似人设

菅义伟就是日本的马云。

菅义伟这个人直到最近才有了一点名气，但凡提到他，必定会出现秋田草莓农户家庭出身、集体就业、纸箱工厂、夜校、国会议员第七秘书等关键词。中国阿里巴巴集团创始人马云的传闻就更厉害了。比如高考数学只考了1分、当过三轮车夫。他个子不高，其貌不扬，被戏谑为“外星人”，偶尔还会用这个称呼来自嘲。同时又会放言称“男人的长相往往和他的才华成反比”。

马云后来还是上了大学，他与读了法政大学夜校（毕业时则是法学系全日制生身份）的菅义伟具有类似的人设。日本的政治家们往往生长于富裕家庭，在欧美的大学念完研究生课程后走上精英官僚道路，当上国会议员。这些精英们从戴上议员徽章那一刻起，就会变成既无能力又不努力的单纯的“大臣病”患者。

菅义伟的出身会让人想到马云在中国的人气。在日本政界，则有一对和菅迥然而异的夫妻，两人都是国会议员，完全是一副精英官僚范儿，妻子还拿着价值60万日元的奢侈品牌手包出入首相官邸。结果，双双进了拘留所。

和马云形成鲜明对比的，是中国搜索引擎龙头企业百度的创始人李彦宏，这个人从儿时起就一直很优秀，毕业于北京大学，长得也很帅气。

马云和菅义伟长得也有点像。他俩的面孔，完全不属于会被人夸赞英俊、帅气之类的范畴。

既非世袭议员，也非富豪的极其普通之人

菅义伟是个有潜力的人，今后可能蜕变成连他自己都不曾预料到的人气政治家。最重要的一点是，马云是声称“永不放弃”，而菅义伟的本色就是“永不放弃”。“没有人像他那么固执。做事绝对不会放弃。另一方面，受人之托，必定守诺。而且是雷厉风行。”——和菅义伟关系亲密的一位资深议员如是说。

回顾战后政治史，既非世袭议员，又非富豪的极其普通之人当上内阁总理大臣应该说是没有先例，或者说是非常少见的。硬要说的话，大概就是新潟出身的田中角荣吧。不过，田中角荣领导着自己的派阀，而且是企业家，经济实力雄厚。

我是山形县人，所以一直很关注靠近山形县的秋田县汤泽出身的菅义伟。我是东北人里面常见的话少的人，所以和政治家聊天时，往往是对方说八分，我说二分。如果面对同是东北人的菅义伟，那可能就是各说五分。

不过，如果说话对象是政治家或官僚，菅义伟就不一样了。据说言辞会犀利许多。在与人初次相识的时候，我们会在无意识当中评估对方，然后思考比自己强还是弱。在说话时经常会有这样的例子——“那个人就算一直留在那个公司里，也说不好到底能不能当上董事。”

我们在评估政治家的时候，也会使用这样的判断标准。比如可能会说起“那个人似乎看明白了，就算留在某某省里，最后连局长都当不上，所以就去参加选举了”。但这套标准对菅义伟不适用。所以，猜不透菅义伟这个人到底在想什么、有多少实力。

这样的政治家大多都是经过实战磨练成长起来的。这种神秘性将推动政治家成为大佬级人物。拿过去的人物来说，金丸信就是这方面的一个代表。此次党首选举，菅义伟和二阶俊博就是这一类的政治家。如果这两个神乎其神的人设计点什么，任何人都看不穿。

从排名垫底的第七秘书青云直上的原因

横滨市出身的众议院议员小此木彦三郎是一位具有大佬气质的实力派政治家。尤其是对神奈川县和横滨市的政坛拥有巨大的影响力。以暴脾气闻名的政治家滨田幸一在他的面前也总是毕恭毕敬。

小此木事务所总共有七个人，而菅义伟是第七秘书，地位最低，却到处放狠话说“绝不允许发生会给小此木先生造成麻烦的事情”。由此得到了小此木的欣赏，甚至接过政府部门的人事安排工作，学到了只要拿住人事大权，政府官员就必定言听计从的要谛。菅义伟的人脉之广、之深，令人惊叹。

“我跟你说，有个厉害的家伙加入宏池会了”——当年将刚刚当选众议员的菅义伟这般介绍给我的人，是“加藤之乱”的败军之将加藤紘一。虽然加藤之乱时的影像资料里也能够看到菅义伟的身影，但如果当初加藤能够更好地利用菅义伟，或许也就拥有了自己的天下。

曾经身为横滨实力大佬小此木彦三郎的代言人，这一点为今天的菅义伟奠定了政治家的基础。这段时期的经历绝非担任（众议院）议员秘书或市议会议员这种层次可以获得的。神奈川县内的所有事情，倘若菅义伟不认可，那就不可能存在。该县知事黑岩祐治和横滨市长林文子自不用说，就连神奈川县选出的国会议员、防卫大臣河野太郎和环境大臣小泉进次郎等人全都唯菅义伟马首是瞻。

正因为质朴而赢得了高度人气，将会改变政治家给人的印象

说起来，“菅”这个汉字到底是什么意思？《采茶》这首歌里有一句“茜草束带菅草（此处“菅”的日语发音为suge）笠”。这里提到的菅草就是姓氏“菅（发音为suga）”的词源。菅草是用来编斗笠等器物的纤维质植物。

大概这个姓氏在秋田的农村地区很常见。也有日语发音念作kan的菅这个姓氏。比如菅直人首相。这两个发音的姓氏在全国都有。爱媛县和山形县姓“kan”的人比较多。在秋田县，姓“suga”和“kan”的比例是九比一。而爱媛县和山形县几乎正好反过来。

据说在中国这个使用汉字的国家，当听说姓“菅”的人要当首相，不少人都以为是菅直人又东山再起了。

菅义伟给人的印象是质朴，我觉得也正因为质朴，所以他们夫妻二人才赢得了高度的人气。尽管有一种观点推测，菅政权只是安倍政权后的一个过渡，但我认为恐怕恰恰相反。现在我的眼中就已经浮现出了他在明年9月举行的自民党党首选举中底气十足地再次成功当选的景象。

菅义伟登上政治大舞台，或许会改变日本政治家给人的印象。或许会有许多和他非亲非故的年轻人群投身政治世界。这样一来，世袭政治家必然会减少。

标题图片：菅义伟（左，共同社），马云（右，路透社/共同社）