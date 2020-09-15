菅政权的课题：摆脱“安倍政治”，实现蜕变

内阁官房长官是内阁发言人，所以菅义伟长期以来一直作为安倍内阁的幕后辅佐人员，几乎没有机会展现个性。正因为如此，如果他当选首相，那么其手腕将是一个未知数。作为宣称将继承“安倍政治”的菅义伟，当上新首相后将面临哪些课题？

菅政权会在何时做何事、会在何时因为何种原因而垮台——我感觉已经大致能够预见到了。

首先，他会在新政权诞生的余热未尽之际，解散众议院，举行大选（预计会在2020年10月25日投票）。政权面临的最大课题是，绝对不能让安倍晋三、麻生太郎和二阶俊博这三位“曾对自己照顾有加的政治大佬”施展“院政（退居二线之人遥控政治——译注）”。

心系地方的菅义伟

安倍主动抽身引退，这才成就了菅政权的诞生，所以他免不了要对菅政权指手画脚。据说，基于作为内阁官房长官长期辅佐政权的亲身经历，菅义伟心中早已想好了官房长官的理想人选。但安倍表示“想让本派阀（细田派）的人出任官房长官”，具体提到了原文部科学大臣松野博一和现任文部科学大臣萩生田光一的名字。

面对随时摆出“你以为你是靠谁当上首相的”训话架势的安倍、麻生和二阶，菅义伟需要在毕恭毕敬当中削弱他们的力量。他只有这么一条生存之道，而且对他来说，这也是轻而易举的事情。 “继承安倍政治”的大旗或许还会继续高举一段时间，，但内心中应该已经在考虑如何建立更加有力的“菅政治”。

菅义伟真心想要“振兴地方”。这种心情无疑和他高中毕业后来东京，拿着一个学生用的波士顿包从上野车站下车时的感觉是一样的。秋田出身的政治家菅义伟脑海中应该经常响起井泽八郎的名曲《啊，上野站》。

歌里有这么一句——“何处传来故乡的气息，进站的列车，让人怀念啊”。从上野站第17号月台初次踏上东京土地的东北人心中，都藏着这样一份相同的思绪。

向梶山静六学到如何建立人脉

菅义伟的政治力量源泉在于“坚持原则”。即便是在安倍政权下，也和副首相麻生太郎、干事长二阶俊博发生过数次冲突。尤其是针对解散众议院举行大选这个问题，当时菅义伟和麻生的矛盾非常尖锐。菅义伟总是直言不讳。无论对象是总理还是官邸职员，都是这样。还有一个特点是关心体贴人。这些都是他师事梶山静六而学来的。

2000年6月，梶山去世，在茨城举办的葬礼上，一名男子嚎啕大哭。他就是前不久因新冠肺炎去世的原外务省官僚冈本行夫。想必他们建立了超越政治家和官僚界限的“男子汉的友情”。菅义伟也拥有许多这样的人际关系。这些人可能会在菅政权下走到台前。

甚至有可能出现竹中平藏、桥下彻等人以阁僚身份入阁的情况。菅义伟在特定地区也有人脉，比如通过大阪维新会建立的大阪人脉、在冲绳的人脉等。在担任官房长官的时代，菅义伟每天都早中晚分别会见一次各界人才，收集信息。光是这份人脉资源，就已经非常厉害了。

或决定中止举办东京奥运及残奥会

他会如何安排政策的优先顺序？最重要的肯定是疫情防控对策。或许会采取不同于安倍时代的对策，偶尔作为首相身先士卒，以此带动民众行动。然后是重振经济。现在全球正面临前所未有的危机。资金流动枯竭，物资往来停滞。“自由贸易”正逐渐在变为一个废词，无论政体如何，所有国家都在追求建立“大政府”。

菅义伟首先必须解决的是，在东京奥运及残奥会问题上如何决断。他必须在年内做出决定，到底是如期举办，还是中止举办。以南半球为中心，许多地方的感染者都在持续增多，各个国家都因为采取防控措施而陷入了财政困难状态。考虑到这一点，想必他会选择中止举办。如果中止举办，那么日本人在物质和心理两方面都会出现巨大的空洞。怎样才能从停办奥运的损失中重新站起来？重振经济和应对奥运恐怕将是未来一年的重大主题。

无论谁接手，经济都是一件棘手的工作。在新冠病毒导致全球深受其苦之时，就算日本一国想要努力，也无济于事。尽管菅义伟理所当然地一直在强调将“继承安倍经济学”，但除了日本银行行长黑田东彦提出的大规模量化宽松政策以外，安倍经济学本来就没什么看点。

菅义伟倾向于要求采取下调公用事业费用、下调手机话费等民众可以直接受益的经济政策。或许这种意义上的“菅义伟经济学”会显得让人更容易理解。

外交新手，缺乏经验

从预测政策这个意义而言，如何安置副首相兼财务大臣麻生太郎也是一个重要问题。要是保持现状，就不会掀起风波，但菅义伟和他关系本来就没那么好，所以可能也相当于兜着一个炸弹。

由于缺乏亲自指挥外交工作的经验，所以菅义伟的外交方针还不明朗。让谁当外务大臣具有重要意义，而且这可能还会导致“后菅义伟”时代接班人的格局发生变化。继续留用现任外务大臣茂木敏充，还是看好党首选举对手岸田文雄过去的外相任职经历而加以起用，再或是把同属神奈川人脉资源且关系亲密的河野太郎拉过来呢？

从人物形象来说，菅义伟并不是那种容易吸引人气的政治家。不过，他的出身本身就有可能为其带来人气，他自己也是有意识地强调这一点。平常总是让人感到温暖贴心，但有时也会选择冷酷的手段。不知道他会如何表现暖心或者冷酷的一面。这一届政权既有可能成为底气十足的正式政权，也有可能最终沦为给安倍第三次出山铺路的过渡工具。

标题图片：官房长官菅义伟（左二）、安倍首相（左三）、副首相兼财务大臣麻生太郎（左四）等人出席月例经济报告会等相关阁僚会议（2020年1月22日 时事社）

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