首相菅义伟，力求建立真正的政权，逐渐摆脱安倍影响

刚刚诞生的菅政权一直宣称将会继承安倍政治。但对政治嗅觉敏锐的笔者认为，菅义伟将力求建立真正属于自己的政权。同时他也指出，菅义伟的优势在于没有安倍晋三那样的意识形态。

“继承安倍”口号有两层意义

菅政权的主打政策是下调手机资费和资助不孕不育治疗。尽管这些政策与时下日本面临的巨大变化之间存在落差，但早已对喜欢秀肌肉和过度宣传的长期政权感到厌倦的国民心里觉得很受用。新首相菅义伟将一面打着“继承安倍”这张牌作为权宜之计，一面力求建立属于自己的王国。

在“后安倍时代”接班人之争中，菅义伟曾是一匹黑马，他与自民党干事长二阶俊博联手，闪电出击，夺得了政权。这是同为参谋型的政治家，原本处于潜在竞争对手关系的两人展开战略合作的成果。

在这个过程中，菅义伟强调的“继承安倍”口号具有两层意义。

一是为了稳住市场。实施超级量化宽松政策后，市场已经积累了许多负面因素，如果将首相的更迭理解为要纠正安倍经济学的信号，那么就有出现不可预测的波动的危险。对日本经济来说，安倍经济学就像毒品一样，已经无法轻易戒掉。

二是用于党内的合纵连横。长期安于安倍独大这种权力秩序的细田派和麻生派等强势派阀不一定会自动向菅义伟靠拢。因此，需要有一份保证书，表明将会维持旧体制。将阻止“石破茂政权”的诞生作为首要目标的安倍晋三，就这样给菅政权诞生的支票做了背书。

女性支持率较高的理由

菅义伟当了近八年政权大管家，现在手中的权力有了显著的提升。同时，他的行为举止中带有不符合高层领导身份的阴沉感。德国媒体T-Online News报道称，“眼神倦怠的菅义伟是一位无趣且落伍的政治家”。

然而，9月16日组建的菅内阁的支持率达到了64—74%。这个数值在历届新上台的政权中排名第三，仅次于小泉纯一郎内阁和鸠山由纪夫内阁。一个特点是，安倍内阁时期，支持者群体始终保持“男性＞女性”的结构，而现在变成了“女性＞男性”的结构。

除了秋田农村出身的“苦孩子”饱尝心酸后最终出人头地的故事引发了共鸣外，或许还有一个原因在于下调手机资费和把不孕不育症纳入健康保险等竞选承诺获得了女性的支持。

结果，可以认为，菅政权将从目前的“继承安倍”招牌，逐渐褪去这层政治象征性色彩。

最终目标是远程控制麻生派？

菅义伟从自民党党首选举开局阶段已经找到了一些感觉，在这次组阁过程中又做了布局。虽然都说他沿用了副首相兼财务大臣麻生太郎、外务大臣茂木敏充和公明党籍的国土交通大臣赤羽一嘉等安倍内阁的核心成员，但20名阁僚中，仅有8人继续担任原来的职务。反过来说，其他12人都与安倍政权没有连续性。

菅的战略体现在“调任”的三人身上。分别是调任行政改革担当大臣的原防卫大臣河野太郎、调任总务大臣的原防灾担当大臣武田良太和调任官房长官的原厚生劳动大臣加藤胜信。

河野虽然属于麻生派，但作为同样是在神奈川县当选的议员，事实上受菅义伟的影响程度很大。在党内长期被视为怪人的河野之所以能够进入政权中枢，也是因为得到了菅的支持。而这个河野，此次将会成为践行菅义伟那句“打破政府垂直管理模式和万恶的前例主义”口头禅的突击队长。

菅义伟迅速指示河野设立了“垂直管理110”意见箱作为检举窗口。过去，鸠山内阁曾为鼓励官僚内部检举开设过“hatomimi.com”这样一个网站，但菅的想法不太可能像鸠山那么天真。在大家都看不透真实目的的状态下开展打破垂直管理的行动，菅义伟所图谋的恐怕是要实现首相官邸对中央政府部门的完全掌控。

在担任外务大臣的时期曾当面辱骂驻日韩国大使，在党首选举期间曾对美国智库明确表示“日本将在美国大选前举行大选”——河野的言行让人觉得缺乏稳重感。不过，只要能在担任行政改革担当大臣期间留下相应的成绩，他就能代表首相候选人空缺的麻生派，菅义伟则可以进行远程操控。这恐怕正是菅的最终目标。

加藤出任官房长官带有政治交易的味道

龟井静香秘书出身的武田属于二阶派。据说，围绕如何处理简保生命保险公司违规行为等问题，前总务大臣高市早苗和一直将总务省作为“直辖地”的菅义伟之间的关系变得微妙起来。于是，为了强行推进下调手机资费的主打政策，菅义伟故意没有起用跟安倍关系密切的高市，提拔了二阶比较偏爱的武田，而且武田和麻生都是福冈人，关系比较亲密。

至于新的官房长官，此前人们曾猜测过可能会是与菅义伟关系亲近的经济产业大臣梶山弘志或国会对策委员会委员长森山裕。因为这个职位上的人必须和首相一条心。加藤并不像前面两人那样与菅义伟的关系亲密，他得到起用也让人感到有些意外。

加藤虽是竹下派，但实际上和“安倍家族”关系比较近。他的岳父加藤六月是安倍父亲近太郎的心腹，因为这层关系，安倍的母亲洋子和六月的妻子情同姐妹。所以有一种说法认为加藤是安倍安插在官邸内监视菅义伟的“眼线”，可能菅义伟接纳他也是为了给“继承安倍”口号做个担保。不管怎么说，这样的人事安排散发着伴随政权过渡的政治交易的味道。

优势在于不具意识形态观念

“官邸官僚”的人事安排则具有更鲜明的菅义伟色彩。

在安倍政权下随心所欲、作威作福的首相助理兼首相秘书官今井尚哉变成了非专职的内阁官房参事。这相当于事实上的劝退，已经把他完全排除在了系统之外。和今井一样同为经产省出身的内阁广报官长谷川荣一，还有因提出“安倍口罩”这个点子而出名的秘书官佐伯耕三也都离开了一线。安倍时代那种经产省在霞关执牛耳的局面恐怕已经一去不复返。

相对于此，继续掌握实权的是负责事务工作的官房副长官杉田和博，以及国土交通省出身的首相助理和泉洋人。两人原本都是属于菅义伟系统的官邸官僚，今井系统消失后，他们的把控力或许会进一步加强。曾任安倍秘书官的国家安全保障局局长北村滋虽然也继续留任，但他与菅义伟之间的距离感仍是一个问题。

负责事务工作的首相秘书官增加一名，共六人，其中四人是由官房长官秘书官破格提升的。安倍团队里只有一名防卫省出身的秘书官连任。增加的一名是厚生劳动省出身的鹿沼均，菅义伟将结束官房长官秘书官工作后回到原单位的他再次纳入自己的麾下。据分析，这或许是因为在推行不孕不育治疗对策和防控新冠疫情过程中，菅义伟介入厚劳省的场合会增多。

菅义伟并没有安倍那种国粹主义式的意识形态。虽然比任何人都执着于权力，但由于不持有特殊的国家观，所以具有能够基于不同时期的利害得失来选择政策的优势。如此一来，嘴里喊着“继承安倍”口号，实际却要脱离安倍影响的行动或许将会慢慢展开。

至于解散众议院举行大选的时间，菅义伟释放出了大概会等到明年开年的讯息。不过，如果想要避开冬季新冠疫情再度扩散的情况，回应自民党内部期盼尽快解散众议院的呼声，或许不应该完全排除年内实施的可能性。支持率一直低迷的在野党完全构不成威胁。菅义伟已经开始描绘在大选获胜这个预设前提下逐步建立真正属于自己的政权的设计图。

（文内省略敬称）

标题图片：原官房长官菅义伟在自民党两院议员全体大会当选新党首后，向鼓掌的人们挥手致意，2020年9月14日下午，东京都港区（时事社）

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