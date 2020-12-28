新冠肺炎疫情催生在线旅游，行行业业加入竞争

因“Go To Travel”政策的效果，民众的旅游需求逐渐恢复。但由于疫情防控措施的种种限制，现在还远不是大家都能自由外出旅游的时候。在这种情况下，在线旅游悄然异军突起，受到欢迎。通过把热门旅游景点数字化加工成高清图像，并加入在线交流互动功能，业界正在想尽各种办法加速开拓新的旅游需求。

凸版印刷公司提供的VR参观服务

在新冠肺炎疫情最严重的时候，有一家企业出人意料地闯入了饱受疫情之苦的旅游行业。它就是凸版印刷公司。

不过，它提供的并不是伴随着人员流动与接触的传统旅游服务。该公司与同一集团旗下企业凸版旅行社（总部位于东京都港区）合作，从2020年9月起提供应用VR（虚拟现实）技术和网络会议系统实现的在线旅游服务。

首批提供了“VR参观奈良唐招提寺”等两个服务项目。

参加者一边通过家中的电脑欣赏凸版印刷公司VR工作室传送过来的唐招提寺内景物的立体高清VR影像，一边在线听唐招提寺僧侣介绍为日本带来佛教戒律的中国唐代高僧鉴真的生平等内容。在参加者为30人左右的情况下，每位收费30万日元起，服务价格会随参加人数和内容有所变化。

该公司花费了20多年时间，充分利用其在印刷老本行积累的图像处理技术，运用VR等技术手段，保存文化遗产的高清数字数据。



“Profound Tourism在线”旅游项目 “VR参观奈良唐招提寺”的场景 凸版印刷公司提供



VR工作室向参加者终端实时传送数据 凸版印刷公司提供

该公司今后还将主要面向企业和学校，提供以京都屏风画鉴赏、东京坐禅等为卖点的新型在线旅游服务，争取在2024年3月以前累计实现销售额10亿日元。

其他行业的企业也进军在线旅游──这个动向表明了疫情催生的在线旅游在疫情后或也大有可为。它不是单纯替代传统旅游的手段，而是有可能成为一种“新型旅游方式”。

大型旅行社和航空公司也纷纷加入战局

众所周知，传统旅游的需求因疫情而锐减。据日本观光厅称，2020年6月日本国内主要旅行社（48家）的营业额比去年同期减少了九成，7月同比减少了八成。7月下旬以后，日本政府为了支持旅游行业和地方经济，实施了“Go To Travel”计划，向民众补贴旅游费用。但是，由于在9月底（预约则为9月中旬）之前，以东京为旅游出发地或目的地的情况被排除在补贴之外等原因，目前效果十分有限。在《日经MJ》实施的“新冠肺炎疫情消费者千人调查”中，在8月份外出旅游的人仅占调查对象的9.8%。

此外，日本去年国内旅游消费额约26万亿日元，其中海外游客消费占了两成。海外游客何时能重返日本，目前仍是个未知数。

在这种逆境之下，催生了在线旅游。春季以来，地方上的巴士旅行社等开始摸索在线旅游。现在，包括大型旅行社在内，很多旅行社都在搞在线旅游，以寻找出路。

旅行社巨头JTB公司9月推出了探访世界绝色美景的旅游商品。比如夏威夷在线旅游项目，可以饱览基拉韦厄火山公园的景色，也可从冒纳凯阿火山的山顶俯瞰美景。

JTB公司还从10月1日开始提供“虚拟修学旅行360”服务，以因疫情而终止修学旅行的中小学为对象。他们向签约的学校寄送简易型VR眼镜。只要将其安装在智能手机上，就可以播放京都和奈良的寺庙、神社、佛阁等修学旅行常去的名胜古迹的360度全景影像，为学生们提供虚拟旅游体验。学生们还可以与舞妓、旅馆老板娘等本来在修学旅行途中可能遇到的人进行在线交流，并提供了可以在学校里操作的清水烧、友禅染等传统工艺体验项目。



“虚拟修学旅行360”VR影像体验（资料图） JTB公司提供

阪急交通公司也组建了在线旅游项目小组，几经策划研讨，推出了参观天童市（山形县）酿酒厂的国内游和参观电影《罗马假日》拍摄外景地的海外游等在线旅游项目。

有所行动的不仅仅是旅行社。7月中旬，日本航空公司（JAL）推出了首款在线旅游商品。内容是开辟了一条从羽田机场（东京国际机场）飞往岛根县隐岐机场(隐岐世界地质公园机场)的虚构航线，顾客可以欣赏从机舱内看到的起飞画面，并品尝事先寄到家里的当地特产。

老龄化社会造就的新型旅游需求

与因疫情损失的传统旅游销售收入相比，这些在线旅游的销售额还很小。因为各家公司都刚刚起步，而且在线旅游并不发生交通和住宿费用，其费用大多是每人数千日元，与传统旅游相比客单价较低。

但另一方面，随着在线旅游日益普及，开始显示出其超乎预想的可能性。

在线旅游业务的负责人们介绍，与传统旅游相比，参加在线旅游的人年龄范围更广，婴儿和90多岁的老人也不少见。居住地范围也很广，有些还是在国内外分开生活的一家人一起来参加。

这些都是在线旅游特有的魅力和优点所带来的现象。在线旅游谁都能够参加。那些因多年老病或体力衰弱而难以外出旅游的老年人和不习惯长时间乘坐交通工具的人们，都能尽情欣赏国内外的秘境和绝色美景。而且价格便宜，不费时间，也不需要繁琐的旅行准备。所以，想去旅游但没有时间（或没钱）的人，也可以轻松参加。

在线旅游业务负责人们说，当初设想的目标顾客是那些曾参加过自己公司旅游团的回头客。但现在发现潜在顾客群比当初的预想要大得多。在线旅游意外地挖掘出了新的旅游需求。

更重要的是，在线旅游的这些魅力在疫情结束后也不会消失。

不仅如此，随着社会老龄化进程加快，任何人都能参加的在线旅游需求必将进一步扩大。一旦疫情限制消失，全球化再次深化发展，人们在海外工作的机会增加的话，那么分散居住在国内外的家人、朋友、同事一起参加在线旅游的需求，想必也会增加。

电视的出现，改变了过去只能在比赛现场观看体育比赛的方式。在比赛现场实时观看，和通过电视现场直播、大相扑比赛现场直播观看等，形成了各自独立的体育比赛观赛模式。同样地，作为一种既有别于传统旅游又能与之并存的新型旅游乐趣，在线旅游也将逐渐站稳脚跟。

疫情结束之后，旅游行业将在现实和在线两条战线展开争夺顾客的竞争。继凸版印刷公司之外，很可能还会有其他行业的企业加入竞争。而对于传统旅游业来说，人们会更进一步地要求其提供在线旅行所无法实现的价值。

标题图片：PIXTA

（版权声明：本网站文字内容及图表图片，nippon.com版权所有。转载或部分复制使用，请事先获得授权。）