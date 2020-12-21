运动员围绕种族歧视问题的主张与《奥林匹克宪章》-东京奥运会的课题

运动员围绕种族歧视问题的主张与《奥林匹克宪章》-东京奥运会的课题东京2020 体育 社会 历史
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是否受到职业橄榄球联盟选手们抗议行动的影响？
大坂直美的父亲生于海地，母亲是日本人，她从3岁起在美国这个移民国家长大。她对种族歧视的抗拒或许是很自然的事情。与在日本长大的运动员相比，她这方面的意识自然也比较高。
此外，还有必要注意到美国体育界的整体环境。不少人认为，大坂直美行为之所以发生改变，是因为2019年她与美国体育用品企业耐克公司签署了赞助合同。特别是耐克公司声援美国职业橄榄球联盟选手之事，更让人联想到这种关联匪浅。
那是发生于2016年8月的事。美国职业橄榄球联盟明星球员、旧金山49人队四分卫美国人科林·卡佩尼克，在赛前拒绝起立唱国歌，而是单膝跪地以示抗议种族歧视。这一举动一时成为话题。
随后陆续出现支持和效仿他的其他球员，乃至引得美国总统特朗普在演说中激动地表示，“把那些对国歌不敬的球员揪出球场，球队老板应该开除这样的球员”。卡佩尼克在那个赛季结束后结束了与球队的合同，第二年成为自由球员。但3年多过去了，至今仍未确定所属球队。
在这过程中，耐克公司在2018年特意起用无法继续比赛的卡佩尼克拍摄了代言广告。在他的照片旁写着广告语——“总要相信些什么，即使为此牺牲一切”（Believe in something， even if it means sacrificing everything.）。
大坂直美在与耐克公司签约那年发布的广告，也和卡佩尼克的广告一样，信息指向很鲜明。
在广告视频中，大坂直美在默默练习击球，记者们纷纷提问——
“你觉得自己是日本人还是美国人？”
“请用日语回答提问。”
“训练完之后还是去吃炸猪排盖饭吗？”
大坂直美用食指挡在嘴巴前示意不要讲话，然后发球。之后，出现广告语——“改变世界，而非改变自己”（Don’t change yourself. Change the world.）。
在卡佩尼克和大坂直美的广告中，都蕴含了体育是超越种族和国籍的主张。相较于与歧视问题保持距离的日本企业，耐克公司通过运动员表达企业的理念，提高了品牌价值。
日本足球联赛和战前的日本也存在歧视问题
不仅在美国，欧洲足球界等也经常有观众向非洲裔选手抛出一些粗暴言论。近年日本足球联赛（J联赛）也发生了与种族或民族歧视相关的问题。
我想起了2014年的一件事，浦和红钻队的拉拉队在观众席入口处打出了写着“JAPANESE ONLY”的横幅。由于这句话可以解读出排斥外国人的意思，因此成为了大新闻。最终日本足球联赛官方对浦和红钻队处以严罚，规定那之后浦和队主场比赛不能有观众，导致其门票收入为零。
这样的歧视问题在其他俱乐部也发生过，可以看出排外思想正在日本体育界逐渐扩散。这已经不是国外的事情了，而是正在我们身边发生着的事情。
战前的日本体育界也存在歧视问题。比较有名的是，孙基祯、南升龙这两位朝鲜选手作为日本代表参加1936年柏林奥运会马拉松比赛的问题。当时朝鲜半岛正处于日本统治之下。
问题出现在该届奥运会入场仪式上。日本代表团是按照选手个子高低顺序列队的。据说排在孙基祯他们后面的日本陆军骑兵队马术选手抱怨说，“为什么我们要走在朝鲜人的后面？”
那时，担任日本代表团旗手的是田径三级跳远运动员大岛镰吉（其在后来1964年的东京奥运会上担任日本代表团团长）。据说他当场怒斥那位马术选手道：“说什么呢！这里是奥运大舞台，是和平庆典。这里不分朝鲜人还是日本人。不喜欢的话就滚蛋！”
在奥运会的正式比赛中，孙基祯获得了金牌，而南升龙获得了铜牌。但朝鲜报纸《东亚日报》擅自修改了孙基祯站在领奖台上的照片，将其胸前的太阳旗涂成了白色。“涂抹掉太阳旗事件”成了大问题，《东亚日报》因此受到停刊处分，相关记者也被关进了监狱。
战后，南升龙继续竞技生涯，参加了波士顿马拉松等比赛。而孙基祯因为担心自己的行为发展成为朝日两国的民族问题，再也没有参加竞技比赛。
但是，孙基祯一辈子都没有忘记在柏林奥运会时受到的恩情，战后也一直与大岛镰吉保持交往。孙基祯在其自传《含泪夺冠》（讲谈社）中写道，“柏林奥运会田径选手大岛镰吉队长，让我明白了超越国界的体育友情之宝贵，希望我们从那时结交后至今不渝的友谊天长地久”。
沉默低调的日本选手与政治的关系
那么，在今天的日本，如果出现同样的种族或民族歧视问题，国内的运动员会表现出怎样的态度呢？
现在这个时代通过社交平台很容易发布信息。但是，却很少能看到日本运动员对于社会问题的主张。体育应该与政治保持距离的想法在日本根深蒂固，运动员们一直延续着全身心投入比赛才是美德的风气。
说起体育与政治的关系，比如1980年的莫斯科奥运会时，根据日本政府追随美国的方针，日本奥委会决定不参加莫斯科奥运会。日本政府向日本奥委会施加压力抵制莫斯科奥运会，暗示如若不从就取消选手强化训练费用的补贴。像那样的过去，毫无疑问直到现在也还是日本体育界的心理阴影。
这次东京奥运会，作为政治主导推进的国家项目前提下，日本体育界似乎也保持着沉默。伴随着新冠肺炎疫情蔓延，如何保障运动员的健康与安全，运动员方面发声很少，看起来像是把责任完全托付给了日本政府和东京奥组委。
但是，就像海外运动员积极应对社会问题一样，作为奥运会东道国日本的运动员也应该堂堂正正地表达自己的想法。既然大家是在全球化的世界上活动的体育选手，那么特别是在种族和民族问题上，希望他们能够发出明确的意见。
《奥林匹克宪章》的本质是什么？
《奥林匹克宪章》第50条明确规定：“在任何奥运场地、场馆或其他区域，都不允许进行任何形式的示威或政治、宗教或种族宣传。”
如果选手们在比赛场馆做出政治举动，预计会出现各种混乱。因为这是世界瞩目的奥运舞台。在追求彰显国威的国家操弄下，出现某些选手被政治宣传利用的情况也毫不奇怪。
但随着BLM（“黑命贵”）运动全球扩散，要求废除《奥林匹克宪章》第50条的意见在全世界范围内日益强烈。10月初访日的国际田联主席塞巴斯蒂安·科表示，“如果运动员希望在领奖台上单膝跪地，我愿意支持”，“运动员是世界的一部分，他们希望反映自己所生活的世界。对我来说，这完全可以接受”。
比起政治问题，全世界更应该思考的是彻底根除种族歧视这个普遍性人权问题。从这个意义上，我们应该好好看看《奥林匹克宪章》“基本原则”中的这一条文。
“奥林匹克宪章规定的各项权利与自由的享有，都不受诸如种族、肤色、性别、性取向、语言、宗教、政治或其他观点，国籍或社会出身、财产、出身或其他身份等的歧视。”
作为全球化的反动，如今排外主义盛行，新冠肺炎疫情导致人员流动与交流受限，加速了世界的分裂。奥运会能否起到填补这一鸿沟的作用呢？希望大家能够通过体育来重新思考奥运会的本质价值——对世界多样性的相互认同。
标题图片:美国网球公开赛上，大坂直美戴着印有被警察杀害的乔治·弗洛伊德名字的口罩接受采访（盖蒂图片社/共同社）
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