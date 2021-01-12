极其稳固又脆弱的菅政权

从创下最长连续在任天数记录的安倍晋三政权，过渡到以近乎“禅让”形式诞生的菅义伟政权，政权更替已经过去两个多月。在此期间，新政权一直拥有很高的支持率，可谓是赢得了开门红，但菅政权的优势和劣势也逐渐显露出来。高支持率究竟能够维持到何时？菅义伟能否在2021年自民党党首选举中再次当选？笔者将尝试预测菅政权的归宿。

安倍前首相是菅首相的“看不见的敌人”

菅义伟内阁是极其稳固，同时又具有高度脆弱性的一届内阁。三大课题左右着内阁的生死存亡。一是能否控制住新冠疫情，二是能否在举办或取消东京奥运会问题上做出决断，三是经济。

一言以蔽之，如果用驾驶汽车来打比方，那么菅内阁的状态就像是挂着手刹，又同时踩下了油门和脚刹。不仅压不住新冠疫情，而且也躲不开经济的下滑。照此下去，恐怕还会错失决定如何处理东京奥运会问题的时机。

从派阀力学的角度来看，菅内阁原封不动地继承了安倍内阁政治基础，稳定性较高。但让出了权力宝座的安倍晋三前首相与声称将会继承安倍政治的菅首相这两人之间的关系已经显现出一些变化。安倍政权时代，一批来自经济产业省系统的官僚曾在首相官邸一手遮天，现在已统统被扫地出门。此举触怒了向来关照自己人的安倍。

而离任之后，安倍使用的新药效果不错，身体状况日渐好转。在举办奥运和修订宪法等夙愿未了的情况下被迫离任的安倍，看到自己一手培养起来的菅义伟如此活跃，内心恐怕半是欣慰，半是嫉妒吧。今后，安倍将是菅义伟的“看不见的敌人”。

在任何人都没想过安倍会重登首相之位的时候，菅义伟鞭策鼓励他参加了党首选举。早年一直如流民一般辗转于各个派阀之间的菅义伟这是押上了身家性命。或许他看到了安倍的潜力，也想为自己寻求机会。可谓是现代版的管草鞋小兵木下藤吉郎(*1)。我们不清楚当时菅义伟的脑海中有没有过一丝当上首相的念想，但我总觉得他多少有过一些想法，于是顿感不寒而栗。

最大的难点在于表达能力差

菅义伟就任第99任首相已经过去两个月时间。作为首相的实际形象逐渐明朗。首先，面向国民的表达能力明显偏弱。在国会答辩时也能看出来，他完全是低头看稿，照本宣科，而且说话也不大流利。执掌一国大权的首相老是反复说“此事不便作答”，实在有些丢人现眼。

作为在任时间最长的官房长官，或许是因为在担任官房长官时期受到“耳濡目染”的影响，菅义伟只关注微观政策的倾向十分明显。比如他提出了下调手机资费和解决不孕不育治疗费问题等政策。另外还热衷于推行“Go To Travel”等疫情应对措施，这明明就是造成感染人数增多的元凶，他却坚决不承认。

作为一个国家的最高政治领导人，我们希望他能说一些有大局观的话，比如打算如何守护这个国家和国民。况且是在新冠疫情导致众多国民惴惴不安的这个时候，肯定有作为领导人该说的话。

拒绝批准六名候选人进入学术会议的问题深刻反映了这届内阁的本质。之所以遭到排挤，是因为这六人有过反对政府的行为。警察出身的官房副长官选出需要剔除哪些人，然后把名单交给首相拍板。对此，首相在答辩时声称“从俯瞰式的角度进行了考虑”“大学存在偏颇问题”，实在令人痛心。他始终不肯撤回决定，导致问题进一步激化。

接下来，菅内阁能不能控制住疫情呢？这关系到所有的一切。随着寒冬的到来，感染人数的增速可能会赶上欧美国家。难道真的要举办奥运会？就算硬着头皮开了，外国运动员团体、代表团和观众能来日本吗？当年直到遭受原子轰炸、苏联参加对日作战，日本都没能做出停止太平洋战争的决断，现在恐怕又要重蹈覆辙了。

与公明党联手竞选是大选的关键

如果要取消举办奥运会，那么或许应该认为很可能进一步发展到内阁集体辞职的局面。无论如何，都不得不在2021年秋季之前解散众议院，举行大选。在新冠疫情肆虐和经济下滑的背景下，自民党候选人指望与公明党联手竞选的盘算已经开始变得希望渺茫。

在原法务大臣河井克行被告当选众议员的广岛3区这个选区，公明党将推举副党首齐藤铁夫。而自民党将寻找其他候选人，不会支持齐藤。这将不仅仅是广岛的问题，很有可能对全国的选情产生影响。

公明党在国家层面的选举中可以获得大约700到800万票。公明党在小选区只有少量候选人参选。大部分自民党候选人都是在小选区获得公明党的选票后当选的。如果公明党在小选区不给自民党候选人投票，那么自民党就会失去政权。河井被告属于菅首相的直系部下，现在就是一块烫手山芋。

如果将800万票均摊到全国300个小选区，那么平均每个选区是26000票。支持公明党的选民会把自己的一票投给小选区的自民党候选人。如果这些选票流向在野党的候选人，那么一进一出就会相差大约5万票。

从自民党小选区候选人获得的票中扣掉5万票后还能当选的候选人只有三分之一左右。换言之，政权将会被夺走。广岛选区的河井夫妇案件导致公明党的支持母体创价学会对联手执政产生了动摇。这种不满情绪促使公明党选择了推举齐藤副党首。自民党广岛县支部联合会将公开招募候选人，双方似乎已经没有协商的余地。

计划在一年内举行的大选最终会在何时举行？现在人们纷纷猜测将在明年年初例行国会开幕时解散众议院，2月7日举行大选投票，但如果新冠疫情没有得到控制，那也不是轻而易举的事情。既想防控疫情，又要稳住经济，最终可能会是“鸡飞蛋打，两头落空”。

从传统的派阀力学观点来看，菅政权似乎相当稳定，但到底能不能扛住新冠疫情的冲击呢？从这个意义而言，菅政权又像是玻璃工艺品一般脆弱。

标题图片：在召开新冠疫情应对本部会议后，菅首相接受记者团采访，2020年11月21日，首相官邸（共同社）

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