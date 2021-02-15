日本，认可教育机会不平等的国家

过去，日本人普遍认为所有儿童接受平等教育才是理想的状态。然而近年来据调查，越来越多的人认为家长收入高低影响儿童受教育机会是合理的、无可奈何的。在霞关的中央政府部门工作的国家高级公务员大多毕业于东京大学，他们的子女从升学率高的知名中学进入东大的例子也不在少数。高学历为何会“遗传”？本文将尝试剖析其背景原因并寻找解决问题的线索。

“结果的格差”与“机会的格差”

当今时代，围绕日本已经进入“格差社会”（阶层固化、贫富差距日益扩大的社会——译注）这个事实，人们已经基本达成了共识。大家普遍认为，收入差距在扩大，社会上的富豪和穷人都很多。

希望各位理解的是，所谓“格差”，除了收入差距这种“结果的格差”外，还包括“机会的格差”或者不平等之类的概念。比如，能够接受多高程度的教育，在企业的录用和晋升过程中是否会遭遇歧视——以这些机会为关注点去思考“格差”问题也是一个重要的角度。本文将尝试探讨教育的“格差”，或者说我们是否生活在众人都可以平等接受教育的社会这样一个问题。

为了从最为直接的角度理解这一问题，本文将围绕“家长收入高低不应导致子女受教育程度产生差距”这样一种针对机会平等的共识展开思考。过去，多数民众一直认为，有能力和强烈学习欲望的孩子如果因为父母的贫穷而不能上大学，这就相当于阻碍了机会的平等。不应该存在教育机会不平等的问题——这种意识曾是人们的广泛共识。

学费低廉的国立和公立学校保障了受教育机会的平等

为此，许多国家都设立了奖学金制度，确保低收入家庭的子女也可以上大学。比如，即便是美国那样收入差距巨大的国家，民众依然拥有强烈的共识，认为在教育这个人生起点上应该给予所有人平等的机会，奖学金制度甚至比日本还要完备许多。平等地接受教育，走入社会之后，收入的差距会随着本人的工作表现和对社会生产的贡献度而拉大，这符合经济原理，值得认同——这便是美国精神。

虽然不及美国，但日本社会也强烈倾向于保障教育机会的平等。相较于奖学金制度，日本更注重降低国立和公立高中、大学的学费，让低收入家庭的子女也能上得起高中和大学。这个事实可以理解为日本社会一直认同教育机会的平等很重要。

50年前，国立和公立大学的学费非常低廉，仅为每年1.2万日元，25年前涨到了20万日元左右，如今更是高达53万日元，对于低收入家庭而言非常昂贵。如果奖学金制度完备，就没有太大问题，但日本并非如此，可以解释为，高昂的学费已经导致教育机会平等受到冲击。

超六成民众认可教育机会不平等

下图展示了监护人（学生家长）对学校“教育格差”问题的看法。简单说，此图反映了过去14年间受访家长针对“你对高收入家庭的子女能够接受更好教育这种倾向有何看法？”这一问题的回答情况。

在最近一次2018年的调查中，回答“合理”的受访者比例为9.7%，回答“无可奈何”的比例为52.6%，也就是说，合计有62.3%的受访者认为可以存在教育机会不平等的现象。

2004年时，该比例为46.4%，14年间上升了15.9个百分点，表明认可“教育格差”的人大幅增加。图表中并未反映认可“教育格差”的是哪些人，他们主要是居住在大城市的高收入群体，以及上过大学的人。相反，将“教育格差”视为问题的人，主要是没有上过大学、住在中小城镇和乡村的非高收入群体。

高学历会“遗传”？

过去，大多数日本人都认为所有儿童接受平等教育是一种理想状态，但现在人们的思维已经转为排斥这种观点。以前大家都觉得，只要接受高层次的教育，找到好工作的概率就大，相应的收入也高，所以至少应该保证所有人受教育的机会。但为什么近些年来大家不再这么认为了呢？

以下几点是我的个人看法。第一，虽然不能断言日本的家长只关心自己孩子的教育问题，对其他孩子的教育毫不在意，但可以说他们对后者已经越来越漠不关心了。实际上，如果更多的孩子接受高层次教育，国家的生产力就会提高，经济也会变得强大，但大家对此已经毫不在意。

第二，高学历、好工作、高收入的家长因为自己已经取得成功，于是希望自己的子女也能如此，倾向于将之视为一种通过遗传而与生俱来的权利。

第三，针对能力偏低和缺乏学习热情的孩子，无论给予多好的教育，培养成才的可能性都很低，所以越来越多人认为这样的教育投资可能是白费工夫。

第四，生活拮据的家长很可能整天忙于工作，根本无暇顾及孩子的教育，而且也没有经济能力把孩子送进补习班，所以孩子的学习能力无法提高。

这样一来，认为日本存在教育机会不平等或“教育格差”是无可奈何之事的人就变成了多数派。具体体现出的现象就是，现在已经进入一个成长于高收入家庭的孩子才能接受良好教育的时代。把子女送入东京大学的家庭，其收入都相当高，这个事实就很有象征意义。曾几何时，“穷人的孩子念国立和公立大学”是一种常识，而那个时代已经一去不复返了。

建构不依靠补习班也能获得学习能力的公共教育体系

实际上，催生“教育格差”的一个重要原因在于日本，或者说东亚地区特有的补习班。能上补习班的都是大城市里中高收入家庭的子女，这些人可以获得额外的学习机会，获得更高的学习能力，进而接受良好的教育。穷人家的孩子上不了补习班，所以学习能力无法提高。关于补习班等校外教育的详细情况，请参考本人的拙著《教育格差的经济学》（NHK出版新书，2020年）。

实际上，欧美各国都不存在补习班，我们可以解释为“日本的补习班是弥补学校教育不足之处的机构”。要想在不依赖补习班的情况下提高日本的教育质量，最有效的方案是减少学校各年级的学生人数并提高师资水平。为此，需要大幅增加公共教育费用的支出。从现实来看，日本的此项支出占GDP的比重在发达国家中处于很低的水平。笔者想强调的是，增加公共教育支出是第一步措施。

标题图片：东京大学安田讲堂（PIXTA）

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